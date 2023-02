WTA 1000 Dubai: Tabellone Qualificazione con il programma di domani. Due azzurre al via

Jasmine Paolini e Sara Errani saranno impegnate a partire da domani, 17 febbraio, nelle qualificazioni del torneo WTA 1000 di Dubai.

Jasmine Paolini, attualmente al numero 64 del ranking mondiale, è la quinta testa di serie tra le tenniste impegnate nelle qualificazioni. La giovane italiana, nata nel 1996 a Castelnuovo di Garfagnana, in provincia di Lucca, ha avuto un buon inizio di stagione, raggiungendo i quarti di finale a Lione. Paolini sfiderà la russa Margarita Betova, che attualmente non ha ranking per via di un infortunio ed è entrata in tabellone con il ranking protetto.

Sara Errani, invece, se la vedrà con un’ostica avversaria, la giovane ucraina Dayana Yastremska, testa di serie numero 14 delle qualificazioni.

(1) Lauren Davisvs (WC) Anna Danilinavs (14) Dayana Yastremska

(2) Anna Kalinskaya vs Su Jeong Jang

(WC) Ankita Raina vs (15) Viktoriya Tomova

(3) Claire Liu vs Kristina Kucova

Laura Siegemund vs (10) Cristina Bucsa

(4) Danka Kovinic vs (WC) Stefania Bojica

Katarina Zavatska vs (9) Madison Brengle

(5) Jasmine Paolini vs (SR) Margarita Betova

Reka-Luca Jani vs (16) Oceane Dodin

(6) Rebecca Marino vs Harriet Dart

Olga Danilovic vs (12) Rebeka Masarova

(7) Ana Bogdan vs Clara Burel

Magdalena Frech vs (13) Tereza Martincova

(8) Maryna Zanevska vs Kristina Mladenovic

(WC) Eden Silva vs (11) Julia Grabher

Court 1 – ore 07:00

(2) Anna Kalinskaya vs Su Jeong Jang Inizio 07:00

(3) Claire Liu vs Kristina Kucova

(1) Lauren Davis vs Anna Danilina

(8) Maryna Zanevska vs Kristina Mladenovic

Court 2 – ore 07:00

(5) Jasmine Paolini vs Margarita Betova Inizio 07:00

Laura Siegemund vs (10) Cristina Bucsa

Sara Errani vs (14) Dayana Yastremska

(7) Ana Bogdan vs Clara Burel

Court 3 – ore 07:00

Reka-Luca Jani vs (16) Oceane Dodin Inizio 07:00

(4) Danka Kovinic vs Stefania Bojica

Olga Danilovic vs (12) Rebeka Masarova

Eden Silva vs (11) Julia Grabher

Court 7 – ore 07:00

Ankita Raina vs (15) Viktoriya Tomova Inizio 07:00

Katarina Zavatska vs (9) Madison Brengle

(6) Rebecca Marino vs Harriet Dart

Magdalena Frech vs (13) Tereza Martincova