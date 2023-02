ATP 500 Rotterdam e ATP 250 Buenos Aires e Delray Beach: I risultati con il dettaglio del Day 2. Lorenzo Sonego fermato al primo turno nel torneo di Rotterdam

Lorenzo Sonego ha subito una sconfitta al primo turno nell’ABN Amro Open, l’ATP 500 di Rotterdam. L’ italiano, numero 60 del mondo, ha dovuto affrontare un avversario molto forte, il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 7 ATP.

Nonostante una buona preparazione e la voglia di riscattare la sconfitta subita nell’unica precedente partecipazione a Rotterdam, avvenuta nel 2021, Sonego non è riuscito a impensierire il suo avversario e ha ceduto con un netto 6-2, 6-3 in 1 ora e 23 minuti di partita.

Nel primo set Sonego ha iniziato bene la partita tenendo il passo del suo avversario fino al 2-2. Tuttavia, a partire da quel momento, il giovane Auger Aliassime ha preso il controllo del set, vincendo quattro game consecutivi e portando il punteggio sul 2-6.

Il canadese ha mostrato un gioco solido e aggressivo, giocando bene al servizio e usando il dritto per mettere in difficoltà il giocatore italiano.

Dall’altra parte, Sonego ha commesso alcuni errori non forzati e ha faticato a tenere la battuta, permettendo ad Auger Aliassime di prendere il largo nel punteggio.

Nel secondo set Auger Aliassime ha continuato a mostrare un tennis aggressivo e deciso, mentre Sonego ha faticato a mantenere il passo del suo avversario.

L’azzurro ha subito una battuta d’arresto nel quarto game del set, quando ha ceduto il turno di servizio a 0, permettendo ad Auger Aliassime di prendere il largo nel punteggio.

Nonostante Sonego abbia tentato di rientrare in partita, lottando su ogni punto e cercando di approfittare dei momenti di difficoltà del canadese, Auger è stato troppo solido alla battuta e non ha concesso opportunità al suo avversario.

Auger Aliassime ha concluso poi il match con un punteggio di 6-3.

Sonego – Auger 1 ACES 13 1 DOUBLE FAULTS 3 28/42 (67%) FIRST SERVE 35/55 (64%) 18/28 (64%) 1ST SERVE POINTS WON 30/35 (86%) 5/14 (36%) 2ND SERVE POINTS WON 9/20 (45%) 0/3 (0%) BREAK POINTS SAVED 2/2 (100%) 5/35 (14%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 10/28 (36%) 11/20 (55%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 9/14 (64%) 0/2 (0%) BREAK POINTS CONVERTED 3/3 (100%) 11/15 (73%) NET POINTS WON 11/17 (65%) 15 WINNERS 28 25 UNFORCED ERRORS 13 23/42 (55%) SERVICE POINTS WON 39/55 (71%) 16/55 (29%) RETURN POINTS WON 19/42 (45%) 39/97 (40%) TOTAL POINTS WON 58/97 (60%)

ATP 250 Rotterdam (Olanda) – 1° Turno, cemento (al coperto)

1. [5] Hubert Hurkaczvs Roberto Bautista Agut

2. Soonwoo Kwon vs [8] Alexander Zverev (non prima ore: 13:00)



3. Lorenzo Sonego vs [3] Felix Auger-Aliassime (non prima ore: 14:30)



4. [1] Stefanos Tsitsipas vs Emil Ruusuvuori (non prima ore: 19:30)



5. [6] Daniil Medvedev vs Alejandro Davidovich Fokina



Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Gijs Brouwer vs Marc-Andrea Huesler



2. Fabrice Martin / Andrey Rublev vs [3] Ivan Dodig / Austin Krajicek



3. [Q] Mikael Ymer vs [WC] Tallon Griekspoor



4. [PR] Alexander Bublik / Stan Wawrinka vs [2] Nikola Mektic / Mate Pavic (non prima ore: 16:00)



5. Grigor Dimitrov / Nicolas Mahut vs Andreas Mies / John Peers



6. Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs Hugo Nys / Jan Zielinski



ATP 250 Buenos Aires (Argentina) – 1° Turno, terra battuta

1. Tomas Martin Etcheverryvs [PR] Hugo Dellien

2. [Q] Yannick Hanfmann vs [5] Francisco Cerundolo (non prima ore: 19:00)



3. [Q] Dusan Lajovic vs [6] Sebastian Baez (non prima ore: 22:30)



4. [7] Alex Molcan vs [WC] Dominic Thiem (non prima ore: 00:00)



Estadio 2 – Ora italiana: 17:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. [8] Albert Ramos-Vinolas vs Roberto Carballes Baena



2. Daniel Elahi Galan vs [Q] Camilo Ugo Carabelli



3. [WC] Facundo Diaz Acosta vs Federico Coria (non prima ore: 21:00)



4. [Q] Juan Pablo Varillas vs Joao Sousa



Estadio 3 – Ora italiana: 19:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov vs Alexander Erler / Lucas Miedler



2. Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs [3] Simone Bolelli / Fabio Fognini



ATP 250 Delray Beach (USA) – 1° Turno, cemento

1. Diego Hidalgo/ Hunter Reesevs Hans Hach Verdugo/ Miguel Angel Reyes-Varela

2. Ilya Ivashka vs [9] J.J. Wolf (non prima ore: 19:00)



3. Radu Albot vs [WC] Fernando Verdasco (non prima ore: 20:30)



4. [WC] Jack Sock vs [Q] Matija Pecotic (non prima ore: 00:00)



5. [8] Ben Shelton vs Marcos Giron (non prima ore: 02:00)



Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Daniel Altmaier vs Adrian Mannarino



2. Taro Daniel vs Mackenzie McDonald



3. [LL] Aleksandar Vukic vs [Q] Christopher Eubanks



4. [4] Julian Cash / Henry Patten vs [WC] Christian Harrison / Denis Kudla



