ATP 250 Buenos Aires: Il Tabellone di Qualificazione. Due azzurri presenti

ATP 250 Buenos Aires – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Bagnis, Facundo vs Agamenone, Franco

Ugo Carabelli, Camilo vs (6) Skatov, Timofey

(2) Lajovic, Dusan vs (Alt) Olivo, Renzo

(Alt) Meligeni Alves, Felipe vs (7) Jarry, Nicolas

(3) Varillas, Juan Pablo vs (WC) Tirante, Thiago Agustin

(Alt) Pellegrino, Andrea vs (8) Delbonis, Federico

(4) Gaston, Hugo vs Kovalik, Jozef

Hanfmann, Yannick vs (5/WC) Cerundolo, Juan Manuel

1. [1] Facundo Bagnisvs2.vs [8] Federico Delbonis3. [2] Dusan Lajovicvs [Alt] Renzo Olivo4. Yannick Hanfmannvs [5/WC] Juan Manuel Cerundolo(non prima ore: 21:30)

Estadio 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Camilo Ugo Carabelli vs [6] Timofey Skatov

2. [3] Juan Pablo Varillas vs [WC] Thiago Agustin Tirante

3. [Alt] Felipe Meligeni Alves vs [7] Nicolas Jarry

4. [4] Hugo Gaston vs Jozef Kovalik