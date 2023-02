ATP 250 Montpellier, ATP 250 Cordoba e ATP 250 Dallas: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Marco Cecchinato si ritira

Marco Cecchinato ha subito una sconfitta nel secondo turno del torneo ATP 250 di Cordoba, in Argentina, contro il giocatore di casa Federico Coria. La partita è stata interrotta quando Cecchinato si è ritirato per problemi fisici, con il punteggio che recitava 63 3-1 a favore di Coria.

Cecchinato ha iniziato bene, tuttavia, nel quinto gioco, ha perso la battuta con un doppio fallo sul break point. Questo ha dato a Coria l’opportunità di prendere il comando del set, e l’argentino non ha esitato ad approfittarne.

Nonostante i tentativi di Cecchinato di rimettere in parità il punteggio, ha ceduto nuovamente la battuta nel gioco successivo, con il punteggio che recitava 5 a 3 a favore di Coria. Questo ha permesso a Coria di chiudere il set con un solido 6 a 3.

Il secondo set è stato interrotto bruscamente a causa di un problema fisico di Cecchinato.

Dopo aver perso il primo set per 6 a 3, Cecchinato nel quarto gioco, dopo aver perso il turno di battuta, ha abbandonato il campo per un problema fisico.

ATP 250 Montpellier (Francia) -2° Turno, cemento (al coperto)

ATP Montpellier Kevin Krawietz / Tim Puetz [1] Kevin Krawietz / Tim Puetz [1] 6 6 Manuel Guinard / Fabrice Martin Manuel Guinard / Fabrice Martin 4 4 Vincitore: Krawietz / Puetz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Guinard / Martin 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 df 30-15 ace 4-3 → 5-3 M. Guinard / Martin 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 4-2 → 4-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 df 30-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 M. Guinard / Martin 0-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 M. Guinard / Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Guinard / Martin 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Guinard / Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 K. Krawietz / Puetz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Guinard / Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 4-2 → 4-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 M. Guinard / Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Guinard / Martin 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 M. Guinard / Martin 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

1. [1] Kevin Krawietz/ Tim Puetzvs Manuel Guinard/ Fabrice Martin

2. [5] Alejandro Davidovich Fokina vs Quentin Halys (non prima ore: 14:30)



ATP Montpellier Alejandro Davidovich Fokina [5] Alejandro Davidovich Fokina [5] 3 3 Quentin Halys Quentin Halys 6 6 Vincitore: Halys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Q. Halys 15-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Q. Halys 0-15 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Davidovich Fokina 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Q. Halys 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 A. Davidovich Fokina 15-0 ace 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 30-40 df 3-5 → 3-6 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 3-5 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Q. Halys 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 2-4 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. [3] Borna Coric vs Arthur Rinderknech



ATP Montpellier Borna Coric [3] Borna Coric [3] 6 7 Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 3 5 Vincitore: Coric Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 B. Coric 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Rinderknech 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 B. Coric 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Rinderknech 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. Coric 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Coric 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 6-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 5-3 B. Coric 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-2 → 5-2 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 B. Coric 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 A. Rinderknech 40-0 ace 2-1 → 2-2 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Coric 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

4. [1] Holger Rune vs Marc-Andrea Huesler (non prima ore: 19:00)



ATP Montpellier Holger Rune [1] Holger Rune [1] 7 6 Marc-Andrea Huesler Marc-Andrea Huesler 6 2 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 M. Huesler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 4-0 M. Huesler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 H. Rune 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Huesler 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Huesler 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 H. Rune 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 ace ace 5-5 → 6-5 M. Huesler 15-15 30-30 5-4 → 5-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Huesler 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Huesler 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Huesler 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 2-2 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Huesler 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 H. Rune 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0

5. Nikoloz Basilashvili vs Gregoire Barrere



ATP Montpellier Nikoloz Basilashvili Nikoloz Basilashvili 3 4 Gregoire Barrere Gregoire Barrere 6 6 Vincitore: Barrere Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Barrere 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 N. Basilashvili 15-0 30-15 df 40-15 3-5 → 4-5 G. Barrere 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-4 → 3-4 G. Barrere 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 ace ace 1-3 → 2-3 G. Barrere 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Basilashvili 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 1-1 → 1-2 G. Barrere 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Barrere 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 N. Basilashvili 0-15 15-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 G. Barrere 15-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 1-4 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 G. Barrere 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 G. Barrere 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [4] Robin Haase / Matwe Middelkoop vs [Alt] Theo Arribage / Luca Sanchez



ATP Montpellier Robin Haase / Matwe Middelkoop [4] Robin Haase / Matwe Middelkoop [4] 3 6 13 Theo Arribage / Luca Sanchez Theo Arribage / Luca Sanchez 6 2 11 Vincitore: Haase / Middelkoop Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 13-11 R. Haase / Middelkoop 1-0 ace 2-0 2-1 3-2 3-3 4-3 5-3 5-4 6-4 6-5 7-5 7-6 8-6 8-7 8-8 9-8 9-9 9-10 10-10 11-10 11-11 12-11 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Arribage / Sanchez 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df 5-2 → 6-2 R. Haase / Middelkoop 15-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 T. Arribage / Sanchez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 R. Haase / Middelkoop 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 3-1 → 4-1 T. Arribage / Sanchez 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 R. Haase / Middelkoop 15-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Arribage / Sanchez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Haase / Middelkoop 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Arribage / Sanchez 15-0 30-0 3-5 → 3-6 R. Haase / Middelkoop 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 T. Arribage / Sanchez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 df 3-3 → 3-4 R. Haase / Middelkoop 15-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 T. Arribage / Sanchez 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 R. Haase / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 T. Arribage / Sanchez 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 R. Haase / Middelkoop 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 T. Arribage / Sanchez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. Maxime Cressy vs [7] Emil Ruusuvuori



ATP Montpellier Maxime Cressy Maxime Cressy 6 6 Emil Ruusuvuori [7] Emil Ruusuvuori [7] 4 4 Vincitore: Cressy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Cressy 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Cressy 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace ace 4-3 → 5-3 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 M. Cressy 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 4-2 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Cressy 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df ace 2-1 → 3-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Cressy 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 2-0 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Cressy 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Cressy 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 5-3 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Cressy 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Cressy 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 ace 2-1 → 3-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-0 → 2-1 M. Cressy 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. Lorenzo Sonego vs Filip Krajinovic



ATP Montpellier Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 7 6 Filip Krajinovic Filip Krajinovic 5 1 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 F. Krajinovic 0-15 15-15 15-30 40-30 5-0 → 5-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-0 → 5-0 F. Krajinovic 0-15 15-15 15-30 30-40 df 3-0 → 4-0 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 F. Krajinovic 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Krajinovic 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 4-4 L. Sonego 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Krajinovic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

4. [WC] Maxime Cressy / Albano Olivetti vs [2] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin



ATP Montpellier Maxime Cressy / Albano Olivetti Maxime Cressy / Albano Olivetti 6 6 Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin [2] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin [2] 1 2 Vincitore: Cressy / Olivetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Cressy / Olivetti 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Cressy / Olivetti 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Cressy / Olivetti 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 2-1 → 3-1 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 M. Cressy / Olivetti 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Cressy / Olivetti 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-1 → 6-1 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-1 → 5-1 M. Cressy / Olivetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 M. Cressy / Olivetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 2-0 → 3-0 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 1-0 → 2-0 M. Cressy / Olivetti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 1-0

5. Sander Arends / David Pel vs [3] Andreas Mies / John Peers



ATP Montpellier Sander Arends / David Pel Sander Arends / David Pel 4 7 10 Andreas Mies / John Peers [3] Andreas Mies / John Peers [3] 6 6 8 Vincitore: Arends / Pel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 A. Mies / Peers 0-1 1-1 2-1 3-1 df 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 5-5 5-6 6-6 df 6-7 6-8 7-8 8-8 df 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 S. Arends / Pel 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 A. Mies / Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 S. Arends / Pel 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Mies / Peers 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Arends / Pel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 3-4 → 4-4 A. Mies / Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 S. Arends / Pel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 A. Mies / Peers 0-15 15-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 S. Arends / Pel 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Mies / Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Arends / Pel 40-0 0-1 → 1-1 A. Mies / Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Arends / Pel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 A. Mies / Peers 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 S. Arends / Pel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 A. Mies / Peers 0-15 df 15-15 30-15 40-30 3-3 → 3-4 S. Arends / Pel 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Mies / Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Arends / Pel 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 2-1 → 2-2 A. Mies / Peers 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 S. Arends / Pel 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Mies / Peers 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

ATP Cordoba Federico Coria [6] • Federico Coria [6] 6 3 Marco Cecchinato Marco Cecchinato 3 1 Vincitore: Coria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Coria 3-1 M. Cecchinato 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 F. Coria 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 F. Coria 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 5-3 → 6-3 F. Coria 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 F. Coria 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 F. Coria 15-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Coria 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

1. [6] Federico Coriavs Marco Cecchinato

2. [WC] Guido Pella vs [Q] Hugo Dellien



ATP Cordoba Guido Pella Guido Pella 3 4 Hugo Dellien Hugo Dellien 6 6 Vincitore: Dellien Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Dellien 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 G. Pella 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 H. Dellien 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 3-4 → 3-5 G. Pella 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 H. Dellien 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 G. Pella 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 H. Dellien 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 G. Pella 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 H. Dellien 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Pella 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Dellien 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 G. Pella 30-0 30-15 df 30-30 40-30 A-40 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 H. Dellien 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 G. Pella 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 H. Dellien 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 G. Pella 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 H. Dellien 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Pella 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Dellien 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [Q] Federico Delbonis vs [2] Francisco Cerundolo (non prima ore: 22:30)



ATP Cordoba Federico Delbonis Federico Delbonis 0 3 0 Francisco Cerundolo [2] • Francisco Cerundolo [2] 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Cerundolo 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Delbonis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Delbonis 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 F. Delbonis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 3-1 → 3-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 F. Delbonis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [1] Diego Schwartzman vs [WC] Juan Manuel Cerundolo



Cancha 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Cristian Garin vs Joao Sousa



ATP Cordoba Cristian Garin Cristian Garin 5 6 Joao Sousa Joao Sousa 7 7 Vincitore: Sousa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 df 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 C. Garin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 C. Garin 0-15 0-30 15-30 5-4 → 5-5 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 C. Garin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-1 → 3-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 J. Sousa 15-0 15-15 15-40 30-40 1-1 → 2-1 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Sousa 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. Garin 0-15 0-30 0-40 df 30-40 5-6 → 5-7 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 C. Garin 15-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 J. Sousa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 C. Garin 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Sousa 0-15 15-15 15-30 4-2 → 4-3 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 J. Sousa 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Garin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. Dusan Lajovic vs [3] Albert Ramos-Vinolas



ATP Cordoba Dusan Lajovic Dusan Lajovic 4 6 2 Albert Ramos-Vinolas [3] Albert Ramos-Vinolas [3] 6 2 6 Vincitore: Ramos-Vinolas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 D. Lajovic 15-0 30-0 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 D. Lajovic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 D. Lajovic 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Lajovic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-3 → 3-4 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

3. Marcelo Melo / Joao Sousa vs [4] Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov



ATP Cordoba Marcelo Melo / Joao Sousa • Marcelo Melo / Joao Sousa 30 2 4 Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov [4] Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov [4] 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Melo / Sousa 15-0 30-0 4-4 A. Golubev / Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Melo / Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Golubev / Nedovyesov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 M. Melo / Sousa 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Golubev / Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 M. Melo / Sousa 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Golubev / Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Melo / Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Golubev / Nedovyesov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 M. Melo / Sousa 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 A. Golubev / Nedovyesov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 M. Melo / Sousa 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 A. Golubev / Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 0-4 M. Melo / Sousa 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 0-2 → 0-3 A. Golubev / Nedovyesov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Melo / Sousa 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

4. Nicolas Barrientos / Ariel Behar vs [PR] Hugo Dellien / Guido Pella (non prima ore: 17:30)



ATP Cordoba Nicolas Barrientos / Ariel Behar • Nicolas Barrientos / Ariel Behar 15 2 Hugo Dellien / Guido Pella Hugo Dellien / Guido Pella 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Barrientos / Behar 15-0 15-15 2-2 H. Dellien / Pella 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 N. Barrientos / Behar 15-0 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 2-1 H. Dellien / Pella 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Barrientos / Behar 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 0-0 → 1-0

5. [3] Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Roberto Carballes Baena / Pedro Martinez



ATP 250 Dallas (USA) – 2° Turno, cemento (al coperto)

ATP Dallas Emilio Gomez Emilio Gomez 2 7 6 Miomir Kecmanovic [4] Miomir Kecmanovic [4] 6 6 4 Vincitore: Gomez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 E. Gomez 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 E. Gomez 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 E. Gomez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Kecmanovic 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 E. Gomez 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 E. Gomez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* ace 6-4* 6-6 → 7-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 6-5 → 6-6 E. Gomez 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Kecmanovic 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 E. Gomez 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 E. Gomez 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 3-2 → 4-2 E. Gomez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 E. Gomez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 E. Gomez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 2-5 → 2-6 E. Gomez 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 1-5 → 2-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 E. Gomez 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 M. Kecmanovic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 E. Gomez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Kecmanovic 0-1 → 0-2 E. Gomez 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

1. Emilio Gomezvs [4] Miomir Kecmanovic

2. Jordan Thompson vs [8] Adrian Mannarino (non prima ore: 20:30)



3. [5] John Isner vs Daniel Altmaier



ATP Dallas John Isner [5] John Isner [5] 0 0 Daniel Altmaier Daniel Altmaier 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

4. [1] Taylor Fritz vs [WC] Jack Sock (non prima ore: 02:00)



5. Oscar Otte vs [7] Marcos Giron



Grandstand – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Yuki Bhambri / Saketh Myneni vs [3] Julian Cash / Henry Patten



ATP Dallas Yuki Bhambri / Saketh Myneni Yuki Bhambri / Saketh Myneni 2 6 10 Julian Cash / Henry Patten [3] Julian Cash / Henry Patten [3] 6 3 8 Vincitore: Bhambri / Myneni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 Y. Bhambri / Myneni 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 ace 4-4 df 4-5 5-5 6-5 6-6 6-7 7-7 8-7 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Bhambri / Myneni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. Cash / Patten 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Y. Bhambri / Myneni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J. Cash / Patten 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Y. Bhambri / Myneni 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. Cash / Patten 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Y. Bhambri / Myneni 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Cash / Patten 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Y. Bhambri / Myneni 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Cash / Patten 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 Y. Bhambri / Myneni 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 J. Cash / Patten 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-4 → 1-5 Y. Bhambri / Myneni 0-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 J. Cash / Patten 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 0-3 → 0-4 Y. Bhambri / Myneni 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 J. Cash / Patten 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 Y. Bhambri / Myneni 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

2. Treat Huey / Miguel Angel Reyes-Varela vs [2] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow (non prima ore: 20:30)



ATP Dallas Treat Huey / Miguel Angel Reyes-Varela Treat Huey / Miguel Angel Reyes-Varela 3 2 Nathaniel Lammons / Jackson Withrow [2] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow [2] 6 6 Vincitore: Lammons / Withrow Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 T. Huey / Angel Reyes-Varela 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-4 → 2-5 N. Lammons / Withrow 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 T. Huey / Angel Reyes-Varela 30-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 N. Lammons / Withrow 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 1-3 T. Huey / Angel Reyes-Varela 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 T. Huey / Angel Reyes-Varela 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Lammons / Withrow 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 T. Huey / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 ace 40-0 2-5 → 3-5 N. Lammons / Withrow 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 2-4 → 2-5 T. Huey / Angel Reyes-Varela 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-4 → 2-4 N. Lammons / Withrow 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 1-3 → 1-4 T. Huey / Angel Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 T. Huey / Angel Reyes-Varela 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Lammons / Withrow 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. [1] Jamie Murray / Michael Venus vs William Blumberg / Miomir Kecmanovic



ATP Dallas Jamie Murray / Michael Venus [1] • Jamie Murray / Michael Venus [1] 30 3 William Blumberg / Miomir Kecmanovic William Blumberg / Miomir Kecmanovic 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Murray / Venus 0-15 15-15 15-30 30-30 3-3 W. Blumberg / Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 J. Murray / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 W. Blumberg / Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Murray / Venus 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 W. Blumberg / Kecmanovic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-30 ace 1-0 → 1-1 J. Murray / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0

4. [4] Andre Goransson / Ben McLachlan vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov



