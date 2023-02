Ons Jabeur sarà operata al ginocchio destro. Sarà ferma per almeno tutto il mese di febbraio

Ons Jabeur ha avuto problemi fisici durante l’Australian Open, con il ginocchio destro che le ha dato problemi. È stato così problematico il dolore che la numero tre del ranking WTA è stata eliminata già al secondo turno del primo Slam della stagione, ma il problema si è protratto oltre Melbourne e la tunisina dovrà effettivamente sottoporsi a un intervento chirurgico.

Jabeur ha annunciato che subirà un’operazione per risolvere questo problema, quindi ha rinunciato ai prossimi tornei. Ons si era già ritirata dal WTA 500 di Abu Dhabi, ma mancherà anche nel WTA 500 di Doha e nel WTA 1000 di Dubai.

Adesso bisogna vedere se sarà in forma per tornare a competere, presumibilmente nei WTA 1000 negli Stati Uniti a marzo, sia ad Indian Wells che a Miami.