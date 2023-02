Da Tenerife: Il resoconto di giornata con il programma di domani. Tenerife rivede il miglior Travaglia “Tanto lavoro per crescere a piccoli passi” Bene la giovane Italia

Stefano Travaglia avanza al secondo turno del Tenerife Challenger 3. L’ex numero 60 del mondo, questa settimana wild card dell’ATP Challenger 75 organizzato da MEF Tennis Events, è stato autore di un’ottima prova contro l’ucraino Oleksii Krutykh. L’azzurro ha vinto per 6-2 6-2 contro un avversario che si era messo ben in mostra la scorsa settimana. Sui campi in cemento dell’Abama Tennis Academy è tutto facile per i tre rappresentanti della giovane Italia. La prima testa di serie Francesco Passaro ha sconfitto Shintaro Mochizuki con lo score di 6-3 6-4, mentre Francesco Maestrelli e Matteo Gigante si sono imposti su Lukas Rosol e Daniel Rincon.

Esordio con il sorriso per Travaglia – “Ho giocato bene contro un avversario ostico. Dal fondo sono stato solido e sono molto contento della mia prova al servizio, ho tenuto delle ottime percentuali”. Il marchigiano Stefano Travaglia ha raccolto i frutti di una settimana di lavoro nella prima uscita del torneo contro Oleksii Krutykh. Dopo la partecipazione al secondo dei tre tornei organizzati da MEF Tennis Events sull’isola canaria, il tennista classe 1991 è rimasto a Tenerife per lavorare insieme al nuovo tecnico Giuseppe Fischetti: “La scorsa settimana ho lavorato bene ed è stato utile potermi allenare in un posto come Tenerife per ritrovare il mio tennis. Voglio continuare a giocare con questo ritmo”. Questa settimana numero 409 del mondo, Travaglia da inizio anno si sta allenando con Fischetti all’Enjoy Sporting Club di Roma. La risalita richiederà tanto impegno al giocatore che solamente l’anno scorso a marzo era stato convocato nel tie di Coppa Davis contro la Slovacchia. La chiave però è quella di non mettersi fretta: “Dovrò giocare tante partite nei prossimi mesi per ritrovare ritmo e costanza, questa è una cosa che devo fare senza pensare al risultato. Le condizioni per lavorare bene ci sono e darò il mio massimo”. Al secondo turno l’azzurro sarà impegnato contro il lucky loser brasiliano Oscar Gutierrez, che ha preso il posto in tabellone di Milan Zekic (fermato da un problema alla schiena) e ha vinto 1-6 6-0 6-3 contro Marek Gengel.

Pieno di vittorie per l’Italia – In un main draw con undici italiani non stanno mancando le soddisfazioni per il tennis azzurro, che questa settimana proverà a bissare la vittoria di Matteo Arnaldi nel secondo torneo. La prima testa di serie Francesco Passaro ha sconfitto Shintaro Mochizuki con lo score di 6-3 6-4 e al secondo round affronterà Matteo Gigante in un derby. Il romano infatti dopo aver perso nell’ultimo turno di qualificazioni contro Giovanni Fonio è rientrato come lucky loser ha superato Daniel Rincon per 6-4 6-2. Sorride anche la quarta testa di serie Raul Brancaccio che, nonostante il problema di vesciche che gli aveva impedito di performare al meglio in finale, è riuscito a superare il diciassettenne Yaroslav Demin per 6-1 6-2. Approdano al secondo turno anche Francesco Maestrelli e Gianluca Mager, che si affronteranno in un derby grazie ai rispettivi successi su Lukas Rosol (6-3 6-1) e Gian Marco Moroni (6-3 6-2). Infine avanza il qualificato Giovanni Fonio, brillante nel successo su Christian Harrison per 7-5 6-4.

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alessandro Giannessi vs Mikhail Kukushkin

2. Riccardo Bonadio vs Nicolas Moreno De Alboran

3. [1] Francesco Passaro vs [LL] Matteo Gigante (non prima ore: 16:00)

4. [3] Luke Johnson / Sem Verbeek vs Riccardo Bonadio / Stefano Travaglia

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Santiago Rodriguez Taverna vs [WC] Pablo Llamas Ruiz

2. [Alt] Gianluca Mager vs [8] Francesco Maestrelli

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Filip Bergevi / Grigoriy Lomakin vs [2] Ruben Gonzales / Fernando Romboli

2. Constantin Frantzen / Tim Sandkaulen vs [4] Andrew Harris / Christian Harrison

3. Oleksii Krutykh / Fabian Marozsan vs Mikelis Libietis / Luca Margaroli

I risultati di martedì 7 febbraio

1° turno

Francesco Passaro (1) b. Shintaro Mochizuki (Q) 6-3 6-4

Matteo Gigante (LL) b. Daniel Rincon (WC) 6-4 6-2

Pablo Llamas Ruiz b. Carlos Taberner 3-0 rit.

Nicolas Moreno de Alboran b. Kimmer Coppejans 3-6 6-3 7-5

Gianluca Mager (Alt) b. Gian Marco Moroni (LL) 6-3 6-2

Francesco Maestrelli (8) b. Lukas Rosol 6-3 6-1

Stefano Travaglia (WC) b. Oleksii Krutykh (6) 6-2 6-2

Oscar Gutierrez (LL) b. Marek Gengel (Alt) 1-6 6-0 6-3

Raul Brancaccio (4) b. Yaroslav Demin 6-1 6-2

Abedellah Shelbayh (Q) b. Salvatore Caruso (Q) 6-4 6-3

Giovanni Fonio (Q) b. Christian Harrison (Q) 7-5 6-4

Bu Yunchaokete (Q) b. Alexander Shevchenko 3-6 6-1 7-6(2)