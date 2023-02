Davis Cup Finals: ecco l’elenco completo delle qualificate per l’edizione 2023

La Repubblica Ceca, vincitrice sul Portogallo nella qualificazione playoff per le Davis Cup Finals 2023, è stata l’ultima squadra a qualificarsi domenica per la competizione, chiudendo così il roster di squadre che avranno l’opportunità di competere a settembre per il titolo. Tra le principali assenze spiccano Germania, Argentina e Belgio, con la Finlandia come unica new entry.

Le sedici nazionali qualificate saranno divise in quattro gruppi da quattro, in altrettante città diverse (Bologna per l’Italia): gli incontri sono in programma dal 12 al 17 settembre. Dal 21 al 26 novembre, poi, andrà in scena la fase finale, dai quarti alla sfida per il titolo, in sede unica.

ELENCO DELLE PARTECIPANTI ALLA DAVIS CUP FINALS 2023

Canada

Australia

Spagna

Italia

Croazia

Francia

Stati Uniti

Svizzera

Gran Bretagna

Repubblica Ceca

Serbia

Cile

Corea del Sud

Olanda

Finlandia

Svezia