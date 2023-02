WTA 250 Linz: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Sara Errani

WTA 250 Linz – Tabellone Qualificazione – hard indoor

Center Court – ore 10:00

(1) Varvara Gracheva vs Sinja Kraus Inizio 10:00

Ingrid Gamarra Martins vs (9) Anna-Lena Friedsam

Anastasia Pavlyuchenkova vs (10) Viktoria Kuzmova

(5) Viktoriya Tomova vs Barbara Haas

(4) Dalma Galfi vs Melanie Klaffner

Veronika Bokor vs (8) Kamilla Rakhimova

Match Court 1 – ore 10:00

(6) Rebeka Masarova vs Georgina Garcia Perez Inizio 10:00

Alina Michalitsch vs (12) Clara Tauson

(3) Marketa Vondrousova vs Andrea Gamiz

Denisa Hindova vs (7) Sara Errani

(2) Kateryna Baindl vs Noma Noha Akugue

Miriam Kolodziejova vs (11) Marina Bassols Ribera