Australian Open: Doppio femminile. Federica Urgesi vince il torneo

Federica Urgesi ha conquistato il trofeo del doppio femminile agli Australian Open Junior, torneo di categoria Slam che si sta avviando alla conclusione sui campi in cemento di Melbourne Park. In finale la 17enne di Fano e la 15enne slovacca Renata Jamrichova si sono imposte 76(5) 16 10.7, in un’ora e 18 minuti di partita, sulle giapponesi Hayu Kinoshita e Sara Saito, quarte favorite del seeding, entrambe 16enni.

GS Australian Open R. Jamrichova / F. Urgesi • R. Jamrichova / F. Urgesi 7 6 1 H. Kinoshita / S. Saito [16] H. Kinoshita / S. Saito [16] 6 1 0 Vincitore: R. Jamrichova / F. Urgesi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Jamrichova / F. Urgesi 1-0 R. Jamrichova / F. Urgesi 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 ace 4-2 2-4 3-4 4-3 4-4 5-5 6-5 7-5 8-5 8-6 9-6 9-7 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Risultato 1-6 H. Kinoshita / S. Saito 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 30-40 40-40 1-5 → 1-6 R. Jamrichova / F. Urgesi 15-15 15-40 30-40 40-40 1-4 → 1-5 H. Kinoshita / S. Saito 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 R. Jamrichova / F. Urgesi 15-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 H. Kinoshita / S. Saito 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-2 → 0-3 R. Jamrichova / F. Urgesi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df df 0-1 → 0-2 H. Kinoshita / S. Saito 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 H. Kinoshita / S. Saito 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 R. Jamrichova / F. Urgesi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 H. Kinoshita / S. Saito 15-0 15-15 30-15 5-4 → 5-5 R. Jamrichova / F. Urgesi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 H. Kinoshita / S. Saito 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 R. Jamrichova / F. Urgesi 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 H. Kinoshita / S. Saito 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 R. Jamrichova / F. Urgesi 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 H. Kinoshita / S. Saito 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 R. Jamrichova / F. Urgesi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Kinoshita / S. Saito 0-30 0-40 df 0-1 → 1-1 R. Jamrichova / F. Urgesi 0-30 15-40 df 0-0 → 0-1

GLI HIGHLIGHTS DELLA FINALE DOPPIO JUNIOR (FEDERICA URGESI)



FEDERICA URGESI VINCE IL DOPPIO JUNIOR CON RENATA JAMRICHOVA



LA PREMIAZIONE DI URGESI-JAMRICHOVA