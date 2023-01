Da Tenerife: Occhio di falco sbarca nel torneo spagnolo

Il Tenerife Challenger 2 si prepara ad accogliere “Hawk-Eye”. Il sistema di chiamate elettronico sarà installato sul campo centrale dell’Abama Tennis Academy, che ospiterà l’ATP Challenger 75 organizzato da MEF Tennis Events dal 29 gennaio al 5 febbraio. Dopo il successo del primo torneo ATP Challenger 100 vinto dal russo Alexander Shevchenko, l’isola canaria si prepara infatti a replicare con altri due tornei. Per la realizzazione degli eventi è stato fondamentale il sostegno del Turismo de Tenerife, dell’Ayuntamiento Guía de Isora, della Real Federación Española de Tenis e dalla Federacion Insular de Tenis de Tenerife. Come di consueto importante anche il ruolo degli sponsor e dell’Abama Resort, che già due anni fa era stato teatro di un WTA 250 e di un Challenger.

Ulteriore prestigio con occhio di falco – Si tratta di una novità quasi inedita per il circuito ATP Challenger, dove finora l’utilizzo di “Hawk-Eye” è stato una rarità. Il noto sistema di moviola, grazie all’utilizzo di numerose videocamere posizionate in diversi angoli del campo, permette di ricostruire la traiettoria della palla e di verificarne il punto di rimbalzo decretando se il colpo giocato sia dentro o fuori. I protagonisti del torneo potranno chiedere dunque la verifica sui colpi dubbi, un’ulteriore garanzia per loro. “Siamo molto contenti di poter annunciare occhio di falco per il secondo dei tre tornei che abbiamo organizzato sull’isola di Tenerife – spiega Marcello Marchesini, presidente di MEF Tennis Events e direttore del torneo – Siamo tra i primissimi ad adottare questa soluzione nel circuito ATP Challenger ed è qualcosa che arricchirà la rassegna. La verifica del punto sarà gradita sia dai giocatori in campo che dal pubblico sugli spalti. Non vediamo l’ora di ripartire dopo il successo del primo evento. Lo scorso anno tanti giocatori ci avevano chiesto se saremmo riusciti a riorganizzare dei tornei qui e al loro ritorno sull’isola sono rimasti entusiasti della location e dei campi”. Questa novità non fa dunque che aumentare l’attesa per l’inizio del secondo torneo, che prenderà il via domenica 29 gennaio con il tabellone di qualificazione.

