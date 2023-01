Martín Landaluce ottiene la prima vittoria da professionista

Martín Landaluce ha un futuro impegnativo nel 2023. Dopo essere stato una delle grandi rivelazioni del circuito giovanile e consacrarsi come uno dei grandi progetti futuri del tennis spagnolo, ‘Tintín’ ha provato il professionismo alla fine dell’anno scorso, con sconfitte in un Challenger e nell’ATP di Gijón. Sia lui che il suo team sono molto chiari sul fatto che ora è il momento di costruire un buon ranking dai gradini inferiori, e stanno facendo proprio questo.

Ieri Martín ha ottenuto la sua prima vittoria a livello professionistico nel torneo Futures a Manacor, dove si allena abitualmente nell’Accademia di Rafa Nadal. Ha sconfitto il suo avversario, il francese Pablo Trochu, per 6-3 6-3, ottenendo il suo primo punto ATP e comparirà nella classifica della prossima settimana. Chi lo sa, forse in futuro ricorderemo questa notizia come l’inizio di qualcosa di molto grande.