Australian Open: I risultati con il dettaglio del Day 10. Sarà semifinale a sorpresa tra Magda Linette e Aryna Sabalenka

Magda Linette ha dovuto aspettare fino a 30 anni per superare il terzo turno di uno Slam per la prima volta nella sua carriera nell’edizione del 2023 dell’Australian Open. Ma non è finita lì: dopo essersi qualificata per i primi ottavi, è arrivata alle prime semifinali dove conferma la presenza della Polonia nei primi 4 di questo Major, ma non con la giocatrice che ci si aspettava! Nei quarti di finale, Linette, 45esima WTA e in grande forma in questo inizio di stagione, ha sconfitto la ceca Karolina Pliskova, ex leader mondiale e attuale 30esima, anch’essa in grande forma in questo torneo, con il punteggio di 6-3 7-5, in un incontro di 1 ora e 35 minuti in cui è stata molto più solida della ceca, che ha completamente fallito l’occasione con 36 errori non forzati contro solo 18 vincenti. Linette continua la sua serie di vittorie dopo aver battuto Anett Kontaveit, Ekaterina Alexandrova e Caroline Garcia nei turni precedenti. Cammino incredibile!

Linette attende ora in semifinale la bielorussa Aryna Sabalenka.

Infatti nell’ultimo quarto di finale Aryna Sabalenka, numero quattro del mondo e tennista con il miglior ranking – e in migliore forma – rimasta nell’Australian Open 2023, ha conquistato la qualificazione per le semifinali del primo Slam della stagione. La bielorussa, che non ha ancora perso un incontro (9-0) né un set (18-0) questa stagione, è nelle top 4 di un Major per la quarta volta, dopo aver perso a Wimbledon 2021 (Karolina Pliskova) e agli US Open 2021 (Leylah Fernandez) e 2022 (Iga Swiatek).

In un incontro di quarti di finale molto più equilibrato e interessante di quanto indica il punteggio, Sabalenka ha sconfitto la croata Donna Vekic, numero 64 del mondo ma ex top 20 e una delle grandi storie di questa edizione del torneo, con il punteggio di 6-3 6-2, in 1 ora e 50 minuti, in un incontro in cui alla fine è sempre stata superiore nei momenti importanti. Vekic ha sfruttato solo due delle 12 (!) palle break a disposizione.

(30) K. Pliskova vs M. Linette



GS Australian Open K. Pliskova [30] K. Pliskova [30] 3 5 M. Linette M. Linette 6 7 Vincitore: M. Linette Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 K. Pliskova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-5 → 5-6 M. Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 K. Pliskova 15-15 30-15 4-4 → 5-4 M. Linette 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 K. Pliskova 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 M. Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 K. Pliskova 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Linette 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 2-1 → 2-2 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Pliskova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Linette 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-5 → 3-6 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-5 → 3-5 M. Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 K. Pliskova 0-15 0-30 0-40 df 2-3 → 2-4 M. Linette 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Linette 15-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Pliskova 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df ace 1-0 → 1-1 M. Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

(5) A. Sabalenka vs D. Vekic



GS Australian Open A. Sabalenka [5] A. Sabalenka [5] 6 6 D. Vekic D. Vekic 3 2 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Sabalenka 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-40 40-A ace 40-40 40-A df 40-40 40-A df A-40 40-A df A-40 5-2 → 6-2 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-1 → 5-1 D. Vekic 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 3-1 → 4-1 A. Sabalenka 0-15 0-30 0-40 df 3-0 → 3-1 D. Vekic 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 A. Sabalenka 0-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 D. Vekic 0-15 15-15 30-30 30-15 40-30 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Sabalenka 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 5-3 → 6-3 D. Vekic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 4-3 → 5-3 A. Sabalenka 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 ace 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 3-3 → 4-3 D. Vekic 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Sabalenka 0-15 0-30 df 15-40 ace 3-1 → 3-2 D. Vekic 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 A. Sabalenka 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 ace df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 ace 1-1 → 2-1 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 40-40 df df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 df 40-A 40-40 df A-40 df 40-40 df A-40 df 40-40 df A-40 df 40-40 df A-40 df 40-40 df 1-0 → 1-1 A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

GS Australian Open B. Shelton B. Shelton 6 3 7 4 T. Paul T. Paul 7 6 5 6 Vincitore: T. Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 B. Shelton 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-4 → 3-4 T. Paul 30-0 40-0 2-3 → 2-4 B. Shelton 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 1-3 → 2-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 B. Shelton 0-15 15-15 ace 30-15 ace 0-2 → 1-2 T. Paul 15-0 15-15 df 30-15 0-1 → 0-2 B. Shelton 15-15 ace 0-15 15-30 ace 15-40 df ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 T. Paul 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 B. Shelton 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A ace df 40-40 ace 40-A df ace 4-4 → 5-4 T. Paul 15-0 30-0 30-30 30-40 3-4 → 4-4 B. Shelton 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A ace 1-1 → 2-1 T. Paul 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 B. Shelton 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Paul 0-15 15-15 30-15 ace 3-5 → 3-6 B. Shelton 15-0 30-0 ace ace 2-5 → 3-5 T. Paul 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 B. Shelton 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 T. Paul 15-0 15-15 15-40 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Paul 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Shelton 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 T. Paul 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 B. Shelton 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 T. Paul 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-30 2-2 → 3-2 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 B. Shelton 15-15 15-30 30-30 ace 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 2-1 T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

(5) A. Rublev vs (4) N. Djokovic



GS Australian Open A. Rublev [5] A. Rublev [5] 1 2 4 N. Djokovic [4] N. Djokovic [4] 6 6 6 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 40-30 3-5 → 4-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 A. Rublev 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 N. Djokovic 30-40 15-0 15-15 30-15 df 40-15 df 2-3 → 2-4 A. Rublev 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 0-2 → 1-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Rublev 15-0 30-15 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 2-3 → 2-4 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-30 ace 40-30 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Rublev 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 N. Djokovic 15-0 15-15 30-30 30-15 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 df 1-5 → 1-6 A. Rublev 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 N. Djokovic 15-0 30-15 30-30 ace 1-3 → 1-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 df 1-2 → 1-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Rublev 0-15 df 15-15 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Djokovic 0-15 15-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

(WC) O. Gadecki / (WC) M. Polmans vs L. Stefani / R. Matos



GS Australian Open O. Gadecki / M. Polmans • O. Gadecki / M. Polmans 30 3 L. Stefani / R. Matos L. Stefani / R. Matos 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 O. Gadecki / M. Polmans 15-0 15-15 30-15 30-30 3-3 L. Stefani / R. Matos 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 df 40-40 2-3 → 3-3 O. Gadecki / M. Polmans 30-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 L. Stefani / R. Matos 15-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 O. Gadecki / M. Polmans 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 L. Stefani / R. Matos 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 O. Gadecki / M. Polmans 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace ace 0-0 → 1-0

(1) D. De Groot vs M. Ohtani



GS Australian Open D. De Groot [1] D. De Groot [1] 6 6 M. Ohtani M. Ohtani 4 0 Vincitore: D. De Groot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 M. Ohtani 15-15 30-15 30-30 30-40 5-0 → 6-0 D. De Groot 30-0 40-0 40-15 ace 4-0 → 5-0 M. Ohtani 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 D. De Groot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Ohtani 15-0 15-15 df 30-30 df 30-40 1-0 → 2-0 D. De Groot 0-15 30-15 30-30 15-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Ohtani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 5-4 → 6-4 D. De Groot 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df df 5-3 → 5-4 M. Ohtani 0-15 0-30 15-40 4-3 → 5-3 D. De Groot 15-0 30-15 30-30 30-40 df A-40 40-40 df A-40 df ace 3-3 → 4-3 M. Ohtani 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. De Groot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 M. Ohtani 15-0 30-15 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 df 2-1 → 3-1 D. De Groot 15-0 ace 30-0 40-15 ace 30-15 df 40-40 40-A df 40-40 2-0 → 2-1 M. Ohtani 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 D. De Groot 30-0 40-0 40-15 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

(4) S. Hunter / (4) E. Mertens vs M. Kostyuk / E. Ruse



GS Australian Open S. Hunter / E. Mertens S. Hunter / E. Mertens 6 6 4 M. Kostyuk / E. Ruse M. Kostyuk / E. Ruse 7 2 6 Vincitore: M. Kostyuk / E. Ruse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Kostyuk / E. Ruse 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Hunter / E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Kostyuk / E. Ruse 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 2-5 → 3-5 S. Hunter / E. Mertens 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 S. Hunter / E. Mertens 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 2-3 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 S. Hunter / E. Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Hunter / E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Kostyuk / E. Ruse 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-2 → 6-2 S. Hunter / E. Mertens 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 M. Kostyuk / E. Ruse 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 S. Hunter / E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 M. Kostyuk / E. Ruse 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 2-2 S. Hunter / E. Mertens 30-40 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 0-2 → 1-2 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 S. Hunter / E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 S. Hunter / E. Mertens 0-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Kostyuk / E. Ruse 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 S. Hunter / E. Mertens 15-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Hunter / E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 3-3 → 3-4 S. Hunter / E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 S. Hunter / E. Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-0 → 2-1 S. Hunter / E. Mertens 0-15 df 0-30 0-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Kostyuk / E. Ruse 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

GS Australian Open H. Chan / Z. Yang H. Chan / Z. Yang 1 1 C. Gauff / J. Pegula [7] C. Gauff / J. Pegula [7] 6 6 Vincitore: C. Gauff / J. Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 H. Chan / Z. Yang 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 C. Gauff / J. Pegula 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 H. Chan / Z. Yang 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 C. Gauff / J. Pegula 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 H. Chan / Z. Yang 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 C. Gauff / J. Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 H. Chan / Z. Yang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Gauff / J. Pegula 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 H. Chan / Z. Yang 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 C. Gauff / J. Pegula 15-0 15-15 df 15-30 40-30 df 0-4 → 0-5 H. Chan / Z. Yang 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 C. Gauff / J. Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 H. Chan / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 C. Gauff / J. Pegula 15-0 40-0 0-0 → 0-1

GS Australian Open S. Schroder / N. Vink [1] S. Schroder / N. Vink [1] 6 6 H. Davidson / R. Shaw H. Davidson / R. Shaw 0 1 Vincitore: S. Schroder Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Schroder / N. Vink 0-15 0-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 H. Davidson / R. Shaw 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 S. Schroder / N. Vink 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 H. Davidson / R. Shaw 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 S. Schroder / N. Vink 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-0 → 3-0 H. Davidson / R. Shaw 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 S. Schroder / N. Vink 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 H. Davidson / R. Shaw 15-15 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-0 → 6-0 S. Schroder / N. Vink 30-0 40-0 4-0 → 5-0 H. Davidson / R. Shaw 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-0 → 4-0 S. Schroder / N. Vink 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 H. Davidson / R. Shaw 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 S. Schroder / N. Vink 0-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

S. Mirza / R. Bopanna vs (3) D. Krawczyk / (3) N. Skupski



GS Australian Open S. Mirza / R. Bopanna • S. Mirza / R. Bopanna 7 7 1 D. Krawczyk / N. Skupski [6] D. Krawczyk / N. Skupski [6] 6 6 0 Vincitore: S. Mirza / R. Bopanna Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Mirza / R. Bopanna 1-0 D. Krawczyk / N. Skupski 0-1 0-2 2-1 ace 1-2 1-3 ace 1-4 ace 1-5 2-5 2-6 3-6 4-6 4-7 4-8 5-8 8-6 6-8 6-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 S. Mirza / R. Bopanna 15-0 30-15 30-30 40-40 6-5 → 6-6 D. Krawczyk / N. Skupski 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 S. Mirza / R. Bopanna 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 D. Krawczyk / N. Skupski 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 S. Mirza / R. Bopanna 0-15 15-15 30-30 40-30 df 4-3 → 4-4 D. Krawczyk / N. Skupski 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 S. Mirza / R. Bopanna 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 D. Krawczyk / N. Skupski 30-0 40-0 15-0 40-15 3-1 → 3-2 S. Mirza / R. Bopanna 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 D. Krawczyk / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 S. Mirza / R. Bopanna 0-15 df 15-15 40-15 ace 30-15 40-30 1-0 → 2-0 D. Krawczyk / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 D. Krawczyk / N. Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 S. Mirza / R. Bopanna 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 D. Krawczyk / N. Skupski 15-0 15-15 df 30-15 40-15 df 5-4 → 5-5 S. Mirza / R. Bopanna 15-0 15-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 D. Krawczyk / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Mirza / R. Bopanna 15-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Krawczyk / N. Skupski 15-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Mirza / R. Bopanna 40-0 40-15 2-2 → 3-2 S. Mirza / R. Bopanna 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 S. Mirza / R. Bopanna 15-0 40-0 30-0 1-1 → 2-1 D. Krawczyk / N. Skupski 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Mirza / R. Bopanna 15-0 15-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(14) A. Mies / (14) J. Peers vs (8) M. Granollers / (8) H. Zeballos



GS Australian Open A. Mies / J. Peers [14] A. Mies / J. Peers [14] 4 7 2 M. Granollers / H. Zeballos [8] M. Granollers / H. Zeballos [8] 6 6 6 Vincitore: M. Granollers / H. Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Mies / J. Peers 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 30-15 2-4 → 2-5 A. Mies / J. Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 40-0 30-0 40-15 ace 1-3 → 1-4 A. Mies / J. Peers 30-0 ace 40-0 15-0 0-3 → 1-3 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Mies / J. Peers 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Mies / J. Peers 15-0 40-0 30-0 5-5 → 6-5 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Mies / J. Peers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Mies / J. Peers 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 4-3 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Mies / J. Peers 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Mies / J. Peers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Mies / J. Peers 15-0 ace 30-0 30-15 ace 30-30 df 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Mies / J. Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Mies / J. Peers 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-30 15-15 30-30 ace 3-2 → 3-3 A. Mies / J. Peers 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-2 → 3-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Mies / J. Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 1-0 → 1-1 A. Mies / J. Peers 15-0 30-15 30-0 40-15 0-0 → 1-0

(1) W. Koolhof / (1) N. Skupski vs (WC) R. Hijikata / (WC) J. Kubler



GS Australian Open W. Koolhof / N. Skupski [1] W. Koolhof / N. Skupski [1] 3 1 R. Hijikata / J. Kubler R. Hijikata / J. Kubler 6 6 Vincitore: R. Hijikata / J. Kubler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Hijikata / J. Kubler 0-15 15-15 40-15 1-5 → 1-6 W. Koolhof / N. Skupski 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 W. Koolhof / N. Skupski 0-15 0-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 0-3 → 1-3 R. Hijikata / J. Kubler 30-0 15-0 40-0 0-2 → 0-3 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 R. Hijikata / J. Kubler 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 W. Koolhof / N. Skupski 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 R. Hijikata / J. Kubler 15-0 30-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-4 → 3-4 R. Hijikata / J. Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 R. Hijikata / J. Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 R. Hijikata / J. Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 W. Koolhof / N. Skupski 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-0 → 0-1

GS Australian Open J. Gerard / T. Miki J. Gerard / T. Miki 0 3 A. Hewett / G. Reid [1] A. Hewett / G. Reid [1] 6 6 Vincitore: T. Miki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Hewett / G. Reid 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Gerard / T. Miki 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 A. Hewett / G. Reid 0-15 15-15 30-15 30-40 30-30 df 2-4 → 3-4 J. Gerard / T. Miki 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 A. Hewett / G. Reid 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 J. Gerard / T. Miki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 A. Hewett / G. Reid 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Gerard / T. Miki 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 A. Hewett / G. Reid 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 J. Gerard / T. Miki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-5 → 0-6 A. Hewett / G. Reid 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-4 → 0-5 J. Gerard / T. Miki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 A. Hewett / G. Reid 15-15 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 J. Gerard / T. Miki 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 A. Hewett / G. Reid 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

J. Griffioen / M. Ohtani vs (2) Y. Kamiji / (2) Z. Zhu



GS Australian Open J. Griffioen / M. Ohtani [4] J. Griffioen / M. Ohtani [4] 2 0 Y. Kamiji / Z. Zhu [2] Y. Kamiji / Z. Zhu [2] 6 6 Vincitore: M. Ohtani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Y. Kamiji / Z. Zhu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-5 → 0-6 J. Griffioen / M. Ohtani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 Y. Kamiji / Z. Zhu 15-0 15-15 40-15 30-15 0-3 → 0-4 J. Griffioen / M. Ohtani 15-0 15-15 15-40 15-30 30-40 0-2 → 0-3 Y. Kamiji / Z. Zhu 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Griffioen / M. Ohtani 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Kamiji / Z. Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 J. Griffioen / M. Ohtani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 2-4 → 2-5 Y. Kamiji / Z. Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Griffioen / M. Ohtani 15-0 15-15 15-30 2-2 → 2-3 Y. Kamiji / Z. Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Griffioen / M. Ohtani 15-0 ace 30-0 40-15 ace 30-15 1-1 → 2-1 Y. Kamiji / Z. Zhu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 J. Griffioen / M. Ohtani 0-15 df 15-15 30-15 df 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

R. Stubbs / M. Philippoussis vs I. Majoli / M. Baghdatis



GS Australian Open R. Stubbs / M. Philippoussis R. Stubbs / M. Philippoussis 6 6 I. Majoli / M. Baghdatis I. Majoli / M. Baghdatis 2 3 Vincitore: R. Stubbs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Stubbs / M. Philippoussis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 5-3 → 6-3 I. Majoli / M. Baghdatis 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 R. Stubbs / M. Philippoussis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 4-2 → 4-3 I. Majoli / M. Baghdatis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 3-2 → 4-2 R. Stubbs / M. Philippoussis 15-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 I. Majoli / M. Baghdatis 0-40 0-30 15-40 0-15 30-40 40-40 1-2 → 2-2 R. Stubbs / M. Philippoussis 0-15 0-30 15-40 1-1 → 1-2 I. Majoli / M. Baghdatis 15-0 40-0 30-0 1-0 → 1-1 R. Stubbs / M. Philippoussis 0-15 0-30 15-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 I. Majoli / M. Baghdatis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 R. Stubbs / M. Philippoussis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 I. Majoli / M. Baghdatis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 R. Stubbs / M. Philippoussis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 3-1 → 3-2 I. Majoli / M. Baghdatis 15-0 15-15 15-40 2-1 → 3-1 R. Stubbs / M. Philippoussis 0-30 df 0-15 2-0 → 2-1 I. Majoli / M. Baghdatis 0-15 15-30 15-40 40-40 1-0 → 2-0 R. Stubbs / M. Philippoussis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(10) S. Aoyama / (10) E. Shibahara vs C. Dolehide / A. Kalinskaya



GS Australian Open S. Aoyama / E. Shibahara [10] S. Aoyama / E. Shibahara [10] 6 6 C. Dolehide / A. Kalinskaya C. Dolehide / A. Kalinskaya 3 3 Vincitore: S. Aoyama / E. Shibahara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Dolehide / A. Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 S. Aoyama / E. Shibahara 40-A 40-A 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 C. Dolehide / A. Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 4-2 → 4-3 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 C. Dolehide / A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 df 2-1 → 3-1 C. Dolehide / A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 2-0 C. Dolehide / A. Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 C. Dolehide / A. Kalinskaya 0-15 0-40 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 S. Aoyama / E. Shibahara 15-15 df 40-15 4-2 → 5-2 C. Dolehide / A. Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Dolehide / A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 C. Dolehide / A. Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

GS Australian Open B. Krejcikova / K. Siniakova [1] B. Krejcikova / K. Siniakova [1] 6 6 D. Krawczyk / D. Schuurs [6] D. Krawczyk / D. Schuurs [6] 2 3 Vincitore: B. Krejcikova / K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Krawczyk / D. Schuurs 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 df 15-15 15-40 df 5-2 → 5-3 D. Krawczyk / D. Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-30 5-1 → 5-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 D. Krawczyk / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 D. Krawczyk / D. Schuurs 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 D. Krawczyk / D. Schuurs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 df 5-2 → 6-2 D. Krawczyk / D. Schuurs 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-30 40-30 3-2 → 4-2 D. Krawczyk / D. Schuurs 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 D. Krawczyk / D. Schuurs 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-1 → 2-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 D. Krawczyk / D. Schuurs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

GS Australian Open D. Hantuchova / T. Haas D. Hantuchova / T. Haas 4 3 A. Radwanska / R. Stepanek A. Radwanska / R. Stepanek 6 6 Vincitore: T. Haas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Radwanska / R. Stepanek 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 3-6 D. Hantuchova / T. Haas 15-0 30-0 30-15 ace 40-15 ace 40-30 2-5 → 3-5 A. Radwanska / R. Stepanek 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Hantuchova / T. Haas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 A. Radwanska / R. Stepanek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Radwanska / R. Stepanek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 A. Radwanska / R. Stepanek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 D. Hantuchova / T. Haas 15-15 30-15 30-30 1-0 → 1-1 A. Radwanska / R. Stepanek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Hantuchova / T. Haas 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-40 4-5 → 4-6 A. Radwanska / R. Stepanek 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Hantuchova / T. Haas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-3 → 4-4 A. Radwanska / R. Stepanek 0-15 15-15 30-15 40-30 4-2 → 4-3 D. Hantuchova / T. Haas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Radwanska / R. Stepanek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 D. Hantuchova / T. Haas 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 A. Radwanska / R. Stepanek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-0 → 2-1 D. Hantuchova / T. Haas 0-15 15-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Radwanska / R. Stepanek 15-0 30-15 30-0 30-30 40-40 df 0-0 → 1-0

S. Funamizu / S. Takamuro vs K. Montjane / M. Tanaka



GS Australian Open S. Funamizu / S. Takamuro S. Funamizu / S. Takamuro 2 3 K. Montjane / M. Tanaka K. Montjane / M. Tanaka 6 6 Vincitore: S. Takamuro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Funamizu / S. Takamuro 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-5 → 3-6 K. Montjane / M. Tanaka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 S. Funamizu / S. Takamuro 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df 3-3 → 3-4 K. Montjane / M. Tanaka 0-15 15-15 15-40 15-30 30-40 2-3 → 3-3 S. Funamizu / S. Takamuro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 K. Montjane / M. Tanaka 0-15 0-30 0-40 30-40 15-40 40-40 2-1 → 2-2 S. Funamizu / S. Takamuro 15-0 ace 15-15 15-30 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Montjane / M. Tanaka 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Funamizu / S. Takamuro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Montjane / M. Tanaka 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 S. Funamizu / S. Takamuro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 K. Montjane / M. Tanaka 0-15 15-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Funamizu / S. Takamuro 0-15 df 0-30 0-40 2-2 → 2-3 K. Montjane / M. Tanaka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Funamizu / S. Takamuro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 K. Montjane / M. Tanaka 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Funamizu / S. Takamuro 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

A. Cataldo vs T. Miki



GS Australian Open A. Cataldo A. Cataldo 6 2 T. Miki T. Miki 7 6 Vincitore: T. Miki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Miki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 2-5 → 2-6 A. Cataldo 0-15 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 T. Miki 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 A. Cataldo 15-0 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 T. Miki 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Cataldo 0-15 df 0-30 15-30 df 15-40 df 1-1 → 1-2 T. Miki 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 A. Cataldo 0-15 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 A. Cataldo 0-15 df 0-30 0-40 df 6-5 → 6-6 T. Miki 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 5-5 → 6-5 A. Cataldo 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 T. Miki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 A. Cataldo 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 T. Miki 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 A. Cataldo 15-0 15-15 30-40 15-30 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 T. Miki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 A. Cataldo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 3-1 T. Miki 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 A. Cataldo 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 T. Miki 15-0 30-0 40-0 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

E. Seidel vs (13) R. Stoiber



GS Australian Open E. Seidel E. Seidel 2 6 4 R. Stoiber [3] R. Stoiber [3] 6 3 6 Vincitore: R. Stoiber Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 R. Stoiber 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 E. Seidel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 R. Stoiber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 E. Seidel 30-0 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 R. Stoiber 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 E. Seidel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 R. Stoiber 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 E. Seidel 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 R. Stoiber 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Seidel 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Stoiber 0-15 0-30 15-40 5-3 → 6-3 E. Seidel 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Stoiber 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 E. Seidel 15-0 15-15 30-15 40-30 30-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 R. Stoiber 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 E. Seidel 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Stoiber 15-0 40-15 1-1 → 1-2 E. Seidel 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 R. Stoiber 0-30 15-30 0-15 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Seidel 0-15 0-40 df 2-5 → 2-6 R. Stoiber 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 E. Seidel 15-0 30-0 40-0 40-30 1-4 → 2-4 R. Stoiber 15-0 30-0 30-15 40-30 40-15 ace 1-3 → 1-4 E. Seidel 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 R. Stoiber 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 E. Seidel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 R. Stoiber 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

T. Berkieta vs (Q) R. Tiukaev



GS Australian Open T. Berkieta T. Berkieta 7 6 R. Tiukaev R. Tiukaev 6 4 Vincitore: T. Berkieta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Berkieta 15-0 15-15 df 30-15 40-15 df ace 5-4 → 6-4 R. Tiukaev 15-0 30-0 40-15 40-40 40-30 40-40 5-3 → 5-4 T. Berkieta 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 R. Tiukaev 15-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 T. Berkieta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 R. Tiukaev 0-15 15-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 T. Berkieta 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-1 → 3-1 R. Tiukaev 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 T. Berkieta 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 2-0 R. Tiukaev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 ace 6-3* 0-0* ace 6-6 → 7-6 R. Tiukaev 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Berkieta 15-0 30-0 ace ace ace 5-5 → 6-5 R. Tiukaev 30-0 40-0 5-4 → 5-5 T. Berkieta 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 5-3 → 5-4 R. Tiukaev 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 T. Berkieta 15-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Tiukaev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 T. Berkieta 15-0 30-0 40-15 2-2 → 3-2 R. Tiukaev 15-0 15-15 30-30 30-40 40-A ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 2-1 → 2-2 T. Berkieta 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Tiukaev 15-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Berkieta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(16) H. Kinoshita vs (2) T. Valentova



GS Australian Open H. Kinoshita [16] H. Kinoshita [16] 2 1 T. Valentova [2] T. Valentova [2] 6 6 Vincitore: T. Valentova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 T. Valentova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-40 A-40 40-40 1-5 → 1-6 H. Kinoshita 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 T. Valentova 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 H. Kinoshita 0-15 0-30 df 15-40 0-40 df 0-3 → 0-4 T. Valentova 30-0 40-0 0-2 → 0-3 H. Kinoshita 15-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Valentova 40-30 0-15 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 H. Kinoshita 15-15 15-30 30-40 2-5 → 2-6 T. Valentova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 H. Kinoshita 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 2-4 T. Valentova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 1-4 H. Kinoshita 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 T. Valentova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 H. Kinoshita 15-0 15-15 30-15 40-30 40-15 A-40 40-40 A-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 T. Valentova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(WC) C. Errey / (WC) M. Schoeman vs M. Krajci / A. Zimnokh



GS Australian Open C. Errey / M. Schoeman C. Errey / M. Schoeman 7 6 M. Krajci / A. Zimnokh M. Krajci / A. Zimnokh 6 4 Vincitore: C. Errey / M. Schoeman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Errey / M. Schoeman 15-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 M. Krajci / A. Zimnokh 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 C. Errey / M. Schoeman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 5-3 M. Krajci / A. Zimnokh 30-0 30-15 15-0 30-30 40-30 4-2 → 4-3 C. Errey / M. Schoeman 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-2 → 4-2 M. Krajci / A. Zimnokh 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 C. Errey / M. Schoeman 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 2-1 → 3-1 M. Krajci / A. Zimnokh 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 C. Errey / M. Schoeman 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Krajci / A. Zimnokh 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* df 1-1* 2*-1 df df 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* df 5-5* 6*-6 df 6-7* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 M. Krajci / A. Zimnokh 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 C. Errey / M. Schoeman 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 6-5 M. Krajci / A. Zimnokh 0-15 15-15 15-30 40-30 30-30 5-4 → 5-5 C. Errey / M. Schoeman 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 M. Krajci / A. Zimnokh 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 C. Errey / M. Schoeman 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 ace 3-3 → 4-3 M. Krajci / A. Zimnokh 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 C. Errey / M. Schoeman 15-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Krajci / A. Zimnokh 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Errey / M. Schoeman 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 M. Krajci / A. Zimnokh 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Errey / M. Schoeman 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

T. Sanada vs (3) T. Oda



GS Australian Open T. Sanada T. Sanada 3 4 T. Oda [3] T. Oda [3] 6 6 Vincitore: T. Oda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Oda 15-15 30-15 4-5 → 4-6 T. Sanada 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Oda 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Sanada 0-15 15-15 15-30 30-40 3-3 → 3-4 T. Oda 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 T. Sanada 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 T. Oda 40-30 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Sanada 15-40 15-30 15-0 15-15 30-40 1-1 → 1-2 T. Oda 0-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Sanada 30-0 30-30 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Oda 0-15 15-15 30-15 3-5 → 3-6 T. Sanada 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 T. Oda 0-15 15-15 15-30 30-30 2-4 → 2-5 T. Sanada 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 T. Oda 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 2-3 T. Sanada 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 T. Oda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 T. Sanada 15-15 15-30 0-15 15-40 30-40 df 0-1 → 0-2 T. Oda 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(3) A. Van Koot vs M. Tanaka



GS Australian Open A. Van Koot [1] A. Van Koot [1] 6 3 4 M. Tanaka M. Tanaka 1 6 6 Vincitore: M. Tanaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Van Koot 15-0 15-15 15-40 df 4-5 → 4-6 M. Tanaka 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 A. Van Koot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 3-4 → 3-5 M. Tanaka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Van Koot 0-30 0-40 15-40 df 3-2 → 3-3 M. Tanaka 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Van Koot 0-15 15-15 30-15 30-30 ace df 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 2-1 → 3-1 M. Tanaka 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 A. Van Koot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Tanaka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Van Koot 0-15 15-30 3-5 → 3-6 M. Tanaka 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 3-4 → 3-5 A. Van Koot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 df 3-3 → 3-4 M. Tanaka 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 A. Van Koot 0-15 15-15 30-15 30-30 2-2 → 2-3 M. Tanaka A-40 0-15 0-30 15-40 1-2 → 2-2 A. Van Koot 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 M. Tanaka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 A. Van Koot 0-15 15-15 15-30 30-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Tanaka 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 A. Van Koot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 M. Tanaka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 A. Van Koot 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Tanaka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 A. Van Koot 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 1-0 → 2-0 M. Tanaka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

(1) E. McDonald / (1) L. Udvardy vs E. Jones / W. Sonobe



GS Australian Open E. McDonald / L. Udvardy [3] E. McDonald / L. Udvardy [3] 7 6 E. Jones / W. Sonobe E. Jones / W. Sonobe 6 4 Vincitore: E. McDonald / L. Udvardy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. McDonald / L. Udvardy 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 E. Jones / W. Sonobe 15-0 15-15 df 30-15 40-15 df 5-3 → 5-4 E. McDonald / L. Udvardy 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 5-3 E. Jones / W. Sonobe 15-0 30-0 30-15 30-40 40-40 4-2 → 5-2 E. McDonald / L. Udvardy 0-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 3-2 → 4-2 E. Jones / W. Sonobe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 E. McDonald / L. Udvardy 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 2-1 → 3-1 E. Jones / W. Sonobe 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 E. McDonald / L. Udvardy 15-0 30-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 E. Jones / W. Sonobe 15-15 15-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-6 → 7-6 E. Jones / W. Sonobe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 E. McDonald / L. Udvardy 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 E. Jones / W. Sonobe 0-15 0-30 15-30 0-40 15-40 40-40 5-4 → 5-5 E. McDonald / L. Udvardy 30-0 40-15 40-40 df 5-3 → 5-4 E. Jones / W. Sonobe 15-0 40-0 5-2 → 5-3 E. McDonald / L. Udvardy 15-0 40-40 30-0 40-15 40-30 df df 4-2 → 5-2 E. Jones / W. Sonobe 15-0 15-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 E. McDonald / L. Udvardy 30-15 df 40-15 ace 3-1 → 4-1 E. Jones / W. Sonobe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-0 → 3-1 E. McDonald / L. Udvardy 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 E. Jones / W. Sonobe 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 E. McDonald / L. Udvardy 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

D. Arai / T. Sanada vs B. Bartram / T. Oda



GS Australian Open D. Arai / T. Sanada D. Arai / T. Sanada 0 6 7 1 B. Bartram / T. Oda • B. Bartram / T. Oda 0 7 5 0 Vincitore: D. Arai Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 B. Bartram / T. Oda 1-0 B. Bartram / T. Oda 0-1 0-2 0-3 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 2-7 3-7 3-8 3-9 4-9 5-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 B. Bartram / T. Oda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 6-5 → 7-5 D. Arai / T. Sanada 15-0 40-0 5-5 → 6-5 B. Bartram / T. Oda 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 D. Arai / T. Sanada 0-15 15-15 15-30 30-30 4-4 → 4-5 B. Bartram / T. Oda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 D. Arai / T. Sanada 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 B. Bartram / T. Oda 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 D. Arai / T. Sanada 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 B. Bartram / T. Oda 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 D. Arai / T. Sanada 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 B. Bartram / T. Oda 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 df 1-0 → 2-0 D. Arai / T. Sanada 15-0 15-15 df 15-30 40-30 df ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 30*-40 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 D. Arai / T. Sanada 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 5-6 → 6-6 B. Bartram / T. Oda 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Arai / T. Sanada 15-0 ace 15-15 15-30 ace 15-40 30-40 5-4 → 5-5 B. Bartram / T. Oda 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 D. Arai / T. Sanada 15-0 15-15 30-15 40-30 3-4 → 4-4 B. Bartram / T. Oda 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 D. Arai / T. Sanada 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 df 1-4 → 2-4 B. Bartram / T. Oda 30-0 40-0 1-3 → 1-4 D. Arai / T. Sanada 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-40 df 1-2 → 1-3 B. Bartram / T. Oda 0-15 0-30 15-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Arai / T. Sanada 15-0 30-0 40-15 0-1 → 1-1 B. Bartram / T. Oda 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

A. Bernal / K. Kruger vs D. Mathewson / L. Shuker



GS Australian Open A. Bernal / K. Kruger A. Bernal / K. Kruger 2 3 D. Mathewson / L. Shuker D. Mathewson / L. Shuker 6 6 Vincitore: K. Kruger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Bernal / K. Kruger 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 3-6 D. Mathewson / L. Shuker 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Bernal / K. Kruger 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 3-3 → 3-4 D. Mathewson / L. Shuker 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 2-3 → 3-3 A. Bernal / K. Kruger 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 D. Mathewson / L. Shuker 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Bernal / K. Kruger 0-15 30-15 15-15 40-30 ace 0-2 → 1-2 D. Mathewson / L. Shuker 30-0 15-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 A. Bernal / K. Kruger 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Mathewson / L. Shuker 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-5 → 2-6 A. Bernal / K. Kruger 0-15 df 0-30 0-40 df 2-4 → 2-5 D. Mathewson / L. Shuker 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 A. Bernal / K. Kruger 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 D. Mathewson / L. Shuker 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 A. Bernal / K. Kruger 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 df df 2-0 → 2-1 D. Mathewson / L. Shuker 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 A. Bernal / K. Kruger 15-0 40-0 0-0 → 1-0

(1) A. Hewett vs G. Reid



GS Australian Open A. Hewett [1] A. Hewett [1] 6 6 G. Reid [2] G. Reid [2] 2 4 Vincitore: A. Hewett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Hewett 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 G. Reid 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Hewett 15-0 15-15 30-15 30-30 4-3 → 5-3 G. Reid 30-0 15-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Hewett 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 G. Reid 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Hewett 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-2 → 2-2 G. Reid 0-15 15-15 30-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Hewett 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 G. Reid 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Hewett 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-2 → 6-2 G. Reid 0-15 0-40 15-40 4-2 → 5-2 A. Hewett 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 G. Reid 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 A. Hewett 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 G. Reid 15-40 0-15 15-15 30-30 30-15 40-30 2-0 → 2-1 A. Hewett 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 2-0 G. Reid 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

(Q) R. Munk Mortensen vs (9) A. Korneeva



GS Australian Open R. Munk Mortensen R. Munk Mortensen 3 6 A. Korneeva [9] A. Korneeva [9] 6 7 Vincitore: A. Korneeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* ace 4*-5 4*-6 ace df 6-6 → 6-7 R. Munk Mortensen 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Korneeva 15-0 30-0 5-5 → 5-6 R. Munk Mortensen 0-15 df 15-30 30-30 40-30 df 4-5 → 5-5 A. Korneeva 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Munk Mortensen 15-40 15-15 15-30 30-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Korneeva 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 R. Munk Mortensen 15-0 15-15 30-15 30-30 2-3 → 3-3 A. Korneeva 15-15 15-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 R. Munk Mortensen 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 df ace 40-A df 40-40 ace 40-A df 2-1 → 2-2 A. Korneeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 R. Munk Mortensen 15-0 15-15 15-30 40-30 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Korneeva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Munk Mortensen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 A. Korneeva 0-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 R. Munk Mortensen 0-15 0-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Korneeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Munk Mortensen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Korneeva 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 R. Munk Mortensen 15-0 15-15 df 30-15 40-30 df 1-1 → 2-1 A. Korneeva 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Munk Mortensen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Z. Zhu vs (4) J. Griffioen



GS Australian Open Z. Zhu [2] Z. Zhu [2] 4 6 4 J. Griffioen [4] J. Griffioen [4] 6 4 6 Vincitore: J. Griffioen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Z. Zhu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 J. Griffioen 40-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Z. Zhu 15-0 15-15 15-30 df 3-4 → 3-5 J. Griffioen 0-15 15-30 15-40 15-15 30-40 40-40 40-A 40-40 2-4 → 3-4 Z. Zhu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-3 → 2-4 J. Griffioen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-3 → 2-3 Z. Zhu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Griffioen 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Z. Zhu 0-15 0-30 0-1 → 0-2 J. Griffioen 0-15 15-15 30-30 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Z. Zhu 15-0 30-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 J. Griffioen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Z. Zhu 15-0 40-0 30-0 4-3 → 5-3 J. Griffioen 15-0 15-15 df 30-15 4-2 → 4-3 Z. Zhu 0-15 15-15 30-15 3-2 → 4-2 J. Griffioen 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Z. Zhu 0-15 df 15-15 15-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Griffioen 15-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 Z. Zhu 0-15 15-30 15-40 df 1-0 → 1-1 J. Griffioen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Z. Zhu 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 J. Griffioen 15-0 15-15 15-30 30-40 3-5 → 4-5 Z. Zhu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 2-5 → 3-5 J. Griffioen 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Z. Zhu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Griffioen 0-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Z. Zhu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-2 → 1-3 J. Griffioen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 1-1 → 1-2 Z. Zhu 15-15 0-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Griffioen 0-15 0-30 15-30 40-30 0-0 → 0-1

(1) M. De la Puente / (1) G. Fernandez vs M. Scheffers / R. Spaargaren



GS Australian Open M. De la Puente / G. Fernandez [1] M. De la Puente / G. Fernandez [1] 5 5 M. Scheffers / R. Spaargaren M. Scheffers / R. Spaargaren 7 7 Vincitore: G. Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Scheffers / R. Spaargaren 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-6 → 5-7 M. De la Puente / G. Fernandez 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-5 → 5-6 M. Scheffers / R. Spaargaren 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 M. De la Puente / G. Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 3-5 → 4-5 M. Scheffers / R. Spaargaren 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 M. De la Puente / G. Fernandez 15-0 15-15 15-30 3-3 → 3-4 M. Scheffers / R. Spaargaren 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 M. De la Puente / G. Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Scheffers / R. Spaargaren 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 M. De la Puente / G. Fernandez 0-15 df 0-30 15-30 df df 30-30 30-40 df 2-0 → 2-1 M. Scheffers / R. Spaargaren 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. De la Puente / G. Fernandez 15-0 15-15 30-30 40-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Scheffers / R. Spaargaren 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 M. De la Puente / G. Fernandez 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 5-5 → 5-6 M. Scheffers / R. Spaargaren 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 M. De la Puente / G. Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 M. Scheffers / R. Spaargaren 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. De la Puente / G. Fernandez 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 M. Scheffers / R. Spaargaren 0-15 0-30 15-40 30-40 df 3-2 → 4-2 M. De la Puente / G. Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Scheffers / R. Spaargaren 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. De la Puente / G. Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 2-0 → 2-1 M. Scheffers / R. Spaargaren 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 M. De la Puente / G. Fernandez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(1) D. De Groot / (1) A. Van Koot vs M. Cabrillana / M. Moreno



GS Australian Open D. De Groot / A. Van Koot [1] D. De Groot / A. Van Koot [1] 6 6 M. Cabrillana / M. Moreno M. Cabrillana / M. Moreno 1 0 Vincitore: D. De Groot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 M. Cabrillana / M. Moreno 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-0 → 6-0 D. De Groot / A. Van Koot 0-15 df 0-30 30-30 df 15-30 40-30 40-40 4-0 → 5-0 M. Cabrillana / M. Moreno 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-0 → 4-0 D. De Groot / A. Van Koot 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 M. Cabrillana / M. Moreno 0-15 0-30 15-40 0-40 1-0 → 2-0 D. De Groot / A. Van Koot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Cabrillana / M. Moreno 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 D. De Groot / A. Van Koot 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 ace 4-1 → 5-1 M. Cabrillana / M. Moreno 0-15 0-30 3-1 → 4-1 D. De Groot / A. Van Koot 15-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Cabrillana / M. Moreno 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 D. De Groot / A. Van Koot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 M. Cabrillana / M. Moreno 15-0 30-0 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0

M. De la Puente vs (2) G. Fernandez



GS Australian Open M. De la Puente [1] M. De la Puente [1] 6 5 0 G. Fernandez [2] G. Fernandez [2] 2 7 6 Vincitore: G. Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 M. De la Puente 15-0 15-15 30-40 0-5 → 0-6 G. Fernandez 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 M. De la Puente 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 G. Fernandez 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. De la Puente 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 G. Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. De la Puente 15-15 ace 15-30 15-40 ace df 5-6 → 5-7 G. Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 5-5 → 5-6 M. De la Puente 0-15 15-15 15-30 5-4 → 5-5 G. Fernandez 0-15 15-30 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. De la Puente 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 df 5-2 → 5-3 G. Fernandez 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 M. De la Puente 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 G. Fernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 M. De la Puente 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 G. Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 M. De la Puente 15-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 G. Fernandez 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. De la Puente 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-2 → 6-2 G. Fernandez 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-A A-40 40-A 5-1 → 5-2 M. De la Puente 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 4-1 → 5-1 G. Fernandez 0-15 15-15 15-40 15-30 30-40 3-1 → 4-1 M. De la Puente 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 G. Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. De la Puente 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 G. Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

D. Mathewson vs (2) Y. Kamiji



GS Australian Open D. Mathewson D. Mathewson 0 2 Y. Kamiji [2] Y. Kamiji [2] 6 6 Vincitore: Y. Kamiji Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Mathewson 0-15 0-30 15-40 2-5 → 2-6 Y. Kamiji 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 40-30 40-40 1-5 → 2-5 D. Mathewson 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Y. Kamiji 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 D. Mathewson 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df df 1-2 → 1-3 Y. Kamiji 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 df 1-1 → 1-2 D. Mathewson 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Y. Kamiji 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 D. Mathewson 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 Y. Kamiji 0-15 15-15 40-15 ace 0-4 → 0-5 D. Mathewson 0-15 15-15 15-40 0-3 → 0-4 Y. Kamiji 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 D. Mathewson 0-15 0-40 30-40 0-1 → 0-2 Y. Kamiji 15-0 15-15 40-15 0-0 → 0-1

GS Australian Open C. Ratzlaff / B. Weekes C. Ratzlaff / B. Weekes 2 2 A. Cataldo / T. Egberink A. Cataldo / T. Egberink 6 6 Vincitore: B. Weekes Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Cataldo / T. Egberink 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-5 → 2-6 C. Ratzlaff / B. Weekes 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 df ace 2-4 → 2-5 A. Cataldo / T. Egberink 15-0 30-0 40-15 40-0 2-3 → 2-4 C. Ratzlaff / B. Weekes 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. Cataldo / T. Egberink 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 C. Ratzlaff / B. Weekes 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 1-1 → 1-2 A. Cataldo / T. Egberink 15-0 15-30 30-30 1-0 → 1-1 C. Ratzlaff / B. Weekes 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Cataldo / T. Egberink 30-0 40-0 2-5 → 2-6 C. Ratzlaff / B. Weekes 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 A. Cataldo / T. Egberink 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 C. Ratzlaff / B. Weekes 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 A. Cataldo / T. Egberink 15-0 30-0 40-15 1-2 → 1-3 C. Ratzlaff / B. Weekes 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 1-2 A. Cataldo / T. Egberink 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 1-0 → 1-1 C. Ratzlaff / B. Weekes 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

D. Ramphadi / Y. Silva vs (2) A. Lapthorne / (2) D. Wagner



GS Australian Open D. Ramphadi / Y. Silva D. Ramphadi / Y. Silva 7 6 A. Lapthorne / D. Wagner A. Lapthorne / D. Wagner 5 3 Vincitore: D. Ramphadi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Ramphadi / Y. Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. Lapthorne / D. Wagner 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 D. Ramphadi / Y. Silva 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Lapthorne / D. Wagner 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 D. Ramphadi / Y. Silva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 A. Lapthorne / D. Wagner 0-15 15-15 15-30 0-3 → 1-3 D. Ramphadi / Y. Silva 0-15 0-30 0-40 df 0-2 → 0-3 A. Lapthorne / D. Wagner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 D. Ramphadi / Y. Silva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Lapthorne / D. Wagner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 6-5 → 7-5 D. Ramphadi / Y. Silva 15-30 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Lapthorne / D. Wagner 40-30 15-15 30-15 15-0 40-15 5-4 → 5-5 D. Ramphadi / Y. Silva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 A. Lapthorne / D. Wagner 15-0 15-15 30-15 40-30 5-2 → 5-3 D. Ramphadi / Y. Silva 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 df 4-2 → 5-2 A. Lapthorne / D. Wagner 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 D. Ramphadi / Y. Silva 15-0 30-15 15-15 40-15 40-30 40-40 3-1 → 3-2 A. Lapthorne / D. Wagner 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 D. Ramphadi / Y. Silva 0-15 df 0-30 15-30 df 15-40 30-40 2-0 → 2-1 A. Lapthorne / D. Wagner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 D. Ramphadi / Y. Silva 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

(3) N. Daubnerova / (3) R. Stoiber vs R. Munk Mortensen / K. Sidorova



GS Australian Open N. Daubnerova / R. Stoiber [3] • N. Daubnerova / R. Stoiber [3] 0 2 6 0 R. Munk Mortensen / K. Sidorova R. Munk Mortensen / K. Sidorova 0 6 3 1 Vincitore: R. Munk Mortensen / K. Sidorova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Daubnerova / R. Stoiber 0-1 R. Munk Mortensen / K. Sidorova 0-1 0-2 0-3 1-3 2-3 4-2 2-5 3-5 4-5 6-4 4-6 6-5 6-6 7-6 7-7 8-7 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Risultato 3-6 N. Daubnerova / R. Stoiber 15-0 30-0 40-0 5-3 → 3-6 R. Munk Mortensen / K. Sidorova 15-0 30-0 40-0 40-30 5-2 → 5-3 N. Daubnerova / R. Stoiber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-1 → 5-2 R. Munk Mortensen / K. Sidorova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 4-1 → 5-1 N. Daubnerova / R. Stoiber 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-0 → 4-1 R. Munk Mortensen / K. Sidorova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-0 → 4-0 N. Daubnerova / R. Stoiber 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 R. Munk Mortensen / K. Sidorova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 N. Daubnerova / R. Stoiber 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Munk Mortensen / K. Sidorova 30-0 30-15 40-30 2-5 → 2-6 N. Daubnerova / R. Stoiber 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 R. Munk Mortensen / K. Sidorova 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 N. Daubnerova / R. Stoiber 15-15 0-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 R. Munk Mortensen / K. Sidorova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Daubnerova / R. Stoiber 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 R. Munk Mortensen / K. Sidorova 0-15 0-30 0-40 30-40 0-1 → 1-1 N. Daubnerova / R. Stoiber 0-15 0-30 15-40 0-0 → 0-1

O. Ojakaar vs (2) I. Radulov



GS Australian Open O. Ojakaar O. Ojakaar 5 3 I. Radulov [2] I. Radulov [2] 7 6 Vincitore: I. Radulov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 I. Radulov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 O. Ojakaar 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 I. Radulov 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 O. Ojakaar 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 I. Radulov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 O. Ojakaar 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 I. Radulov 15-0 15-15 40-15 1-1 → 1-2 O. Ojakaar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 I. Radulov 15-0 30-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 O. Ojakaar 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 I. Radulov 15-0 30-0 40-15 5-5 → 5-6 O. Ojakaar 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-5 → 5-5 I. Radulov 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 O. Ojakaar 15-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 I. Radulov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 O. Ojakaar 30-0 40-0 2-3 → 3-3 I. Radulov 0-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 O. Ojakaar 15-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 I. Radulov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 O. Ojakaar 15-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 I. Radulov 0-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

R. Dencheva vs (7) M. Andreeva



GS Australian Open R. Dencheva R. Dencheva 5 5 M. Andreeva [2] M. Andreeva [2] 7 7 Vincitore: M. Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Andreeva 0-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 R. Dencheva 0-15 0-30 15-30 30-40 5-5 → 5-6 M. Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 R. Dencheva 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 R. Dencheva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 M. Andreeva 40-15 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 R. Dencheva 0-15 0-40 15-40 2-2 → 2-3 M. Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 R. Dencheva 0-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-40 0-1 → 1-1 R. Dencheva 0-40 0-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 R. Dencheva 0-15 0-40 5-5 → 5-6 M. Andreeva 15-15 15-40 15-30 4-5 → 5-5 R. Dencheva 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 M. Andreeva 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 R. Dencheva 15-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Andreeva 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 2-4 R. Dencheva 0-15 0-40 df 1-3 → 1-4 R. Dencheva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 R. Dencheva 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Andreeva 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 R. Dencheva 15-0 30-0 30-15 40-30 30-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

S. Zhiyenbayeva vs (15) R. Jamrichova



GS Australian Open S. Zhiyenbayeva S. Zhiyenbayeva 0 2 R. Jamrichova R. Jamrichova 6 6 Vincitore: R. Jamrichova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Jamrichova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 S. Zhiyenbayeva 0-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 R. Jamrichova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 S. Zhiyenbayeva 15-15 30-15 15-0 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 1-3 → 2-3 R. Jamrichova 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Zhiyenbayeva 0-15 df 0-30 15-30 df 40-30 0-2 → 1-2 R. Jamrichova 0-15 15-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Zhiyenbayeva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 R. Jamrichova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 0-6 S. Zhiyenbayeva 0-15 0-30 0-4 → 0-5 R. Jamrichova 30-0 40-0 40-15 ace 0-3 → 0-4 S. Zhiyenbayeva 0-15 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 df 0-2 → 0-3 R. Jamrichova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 0-1 → 0-2 S. Zhiyenbayeva 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

(1) K. Feldbausch vs K. Kang



GS Australian Open K. Feldbausch [1] K. Feldbausch [1] 6 6 6 K. Kang K. Kang 4 7 4 Vincitore: K. Feldbausch Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 K. Kang 15-30 15-15 15-0 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 K. Feldbausch 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 K. Kang 15-0 15-15 30-15 30-30 4-3 → 4-4 K. Feldbausch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 K. Kang 15-0 30-0 40-15 3-2 → 3-3 K. Feldbausch 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Kang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 K. Feldbausch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 df 1-1 → 1-2 K. Kang 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Feldbausch 30-0 15-0 30-15 30-30 df 40-40 A-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 0*-0 6-6 → 6-7 K. Feldbausch 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A ace df A-40 5-6 → 6-6 K. Kang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 K. Feldbausch 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 5-5 K. Kang 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 K. Feldbausch 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 K. Kang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 K. Feldbausch 0-30 0-40 3-2 → 3-3 K. Kang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 K. Feldbausch 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Kang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Feldbausch 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 K. Kang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Feldbausch 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 K. Kang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 K. Feldbausch 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-4 → 4-4 K. Kang 15-0 15-15 30-15 40-30 3-3 → 3-4 K. Feldbausch 15-0 2-3 → 3-3 K. Kang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Feldbausch 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 K. Kang 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 K. Feldbausch 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Kang 0-15 15-15 15-30 40-30 0-0 → 0-1

T. Berkieta / J. Schwaerzler vs V. Iakubenko / O. Ojakaar



GS Australian Open T. Berkieta / J. Schwaerzler T. Berkieta / J. Schwaerzler 0 5 7 0 V. Iakubenko / O. Ojakaar • V. Iakubenko / O. Ojakaar 0 7 6 1 Vincitore: V. Iakubenko / O. Ojakaar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 V. Iakubenko / O. Ojakaar 0-1 V. Iakubenko / O. Ojakaar 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 5-1 6-1 6-2 7-2 8-2 9-2 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 ace 6-6 → 7-6 T. Berkieta / J. Schwaerzler 15-0 30-0 30-15 df ace 5-6 → 6-6 V. Iakubenko / O. Ojakaar 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 T. Berkieta / J. Schwaerzler 15-0 4-5 → 5-5 V. Iakubenko / O. Ojakaar 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Berkieta / J. Schwaerzler 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 V. Iakubenko / O. Ojakaar 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Berkieta / J. Schwaerzler 0-40 0-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 V. Iakubenko / O. Ojakaar 15-0 2-2 → 2-3 T. Berkieta / J. Schwaerzler 15-0 30-0 1-2 → 2-2 V. Iakubenko / O. Ojakaar 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Berkieta / J. Schwaerzler 40-40 40-40 15-0 30-0 0-1 → 1-1 V. Iakubenko / O. Ojakaar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Berkieta / J. Schwaerzler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-6 → 5-7 V. Iakubenko / O. Ojakaar 15-0 30-0 40-15 5-5 → 5-6 T. Berkieta / J. Schwaerzler 15-0 30-15 ace 4-5 → 5-5 V. Iakubenko / O. Ojakaar 15-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Berkieta / J. Schwaerzler 15-0 40-15 ace 3-4 → 4-4 V. Iakubenko / O. Ojakaar 30-0 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 T. Berkieta / J. Schwaerzler 0-15 df 15-15 30-15 df 2-3 → 3-3 V. Iakubenko / O. Ojakaar 15-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Berkieta / J. Schwaerzler 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 V. Iakubenko / O. Ojakaar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Berkieta / J. Schwaerzler 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 V. Iakubenko / O. Ojakaar 30-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

(WC) Z. Larke / (WC) A. Nayar vs R. Jamrichova / F. Urgesi



GS Australian Open Z. Larke / A. Nayar Z. Larke / A. Nayar 2 0 R. Jamrichova / F. Urgesi R. Jamrichova / F. Urgesi 6 6 Vincitore: R. Jamrichova / F. Urgesi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 R. Jamrichova / F. Urgesi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 0-5 → 0-6 Z. Larke / A. Nayar 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 0-5 R. Jamrichova / F. Urgesi 30-0 30-15 0-3 → 0-4 Z. Larke / A. Nayar 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 R. Jamrichova / F. Urgesi 30-0 15-0 40-15 0-1 → 0-2 Z. Larke / A. Nayar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Jamrichova / F. Urgesi 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 Z. Larke / A. Nayar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 2-4 → 2-5 R. Jamrichova / F. Urgesi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Z. Larke / A. Nayar 0-15 0-30 df 0-40 2-2 → 2-3 R. Jamrichova / F. Urgesi 15-40 15-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Z. Larke / A. Nayar 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Jamrichova / F. Urgesi 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Z. Larke / A. Nayar 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

(8) N. Vargova vs (12) S. Ishii



GS Australian Open N. Vargova [8] N. Vargova [8] 3 1 S. Ishii [5] S. Ishii [5] 6 6 Vincitore: S. Ishii Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Ishii 15-0 30-0 1-5 → 1-6 N. Vargova 0-15 15-15 30-30 30-40 15-30 1-4 → 1-5 S. Ishii 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 N. Vargova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Ishii 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Vargova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Ishii 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Vargova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 S. Ishii 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-5 → 3-5 N. Vargova 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 S. Ishii 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 N. Vargova 0-15 15-15 40-15 1-3 → 2-3 S. Ishii 0-15 0-30 15-40 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 N. Vargova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 S. Ishii 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A A-40 40-A A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace df A-40 40-A A-40 40-A 40-40 df ace A-40 0-1 → 0-2 N. Vargova 15-15 30-15 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

(3) A. Blockx vs (15) A. Dzhenev



GS Australian Open A. Blockx [1] A. Blockx [1] 6 6 A. Dzhenev [2] A. Dzhenev [2] 2 2 Vincitore: A. Blockx Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Blockx 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Dzhenev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-1 → 5-2 A. Blockx 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-A A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 4-1 → 5-1 A. Dzhenev 15-0 30-0 30-30 30-15 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Dzhenev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 df 1-1 → 2-1 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Dzhenev 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Blockx 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 A. Dzhenev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 A. Blockx 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Dzhenev 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. Dzhenev 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Blockx 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 A. Dzhenev 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

(WC) P. Marinkov vs (4) A. Gea



GS Australian Open P. Marinkov P. Marinkov 6 3 2 A. Gea [4] A. Gea [4] 4 6 6 Vincitore: A. Gea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Gea 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 P. Marinkov 15-0 30-15 15-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 A. Gea 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 P. Marinkov 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. Gea 15-0 15-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 P. Marinkov 15-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Gea 15-15 30-15 40-30 1-0 → 1-1 P. Marinkov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Gea 15-0 40-0 3-5 → 3-6 P. Marinkov 0-15 0-30 3-4 → 3-5 A. Gea 15-0 30-0 40-15 3-3 → 3-4 P. Marinkov 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Gea 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 P. Marinkov 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 A. Gea 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Marinkov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 1-1 A. Gea 0-15 0-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Marinkov 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 A. Gea 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 P. Marinkov 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 5-3 A. Gea 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 P. Marinkov 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Gea 15-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Marinkov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Gea 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 P. Marinkov 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 0-1 → 0-2 A. Gea 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(1) A. Blockx / (1) J. Fonseca vs K. Rice / H. Roh



GS Australian Open A. Blockx / J. Fonseca [1] • A. Blockx / J. Fonseca [1] 6 4 1 K. Rice / H. Roh K. Rice / H. Roh 3 6 0 Vincitore: A. Blockx / J. Fonseca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Blockx / J. Fonseca 1-0 A. Blockx / J. Fonseca 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 5-1 5-2 6-2 6-3 7-3 8-3 9-3 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Risultato 6-4 K. Rice / H. Roh 15-0 30-0 40-0 4-5 → 6-4 A. Blockx / J. Fonseca 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 3-5 → 4-5 K. Rice / H. Roh 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 A. Blockx / J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 K. Rice / H. Roh 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Blockx / J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 K. Rice / H. Roh 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Blockx / J. Fonseca 0-15 0-30 1-1 → 1-2 K. Rice / H. Roh 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Blockx / J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Rice / H. Roh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 A. Blockx / J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 4-3 → 5-3 K. Rice / H. Roh 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 4-2 → 4-3 A. Blockx / J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 ace 3-2 → 4-2 K. Rice / H. Roh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Blockx / J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 K. Rice / H. Roh 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-0 → 2-1 A. Blockx / J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 K. Rice / H. Roh 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

(6) L. Moyano / (6) A. Smejkalova vs C. Mester / S. Zhiyenbayeva



GS Australian Open L. Moyano / A. Smejkalova [5] L. Moyano / A. Smejkalova [5] 4 5 C. Mester / S. Zhiyenbayeva C. Mester / S. Zhiyenbayeva 6 7 Vincitore: C. Mester / S. Zhiyenbayeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 C. Mester / S. Zhiyenbayeva 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 5-6 → 5-7 L. Moyano / A. Smejkalova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 5-5 → 5-6 C. Mester / S. Zhiyenbayeva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 L. Moyano / A. Smejkalova 0-15 df 0-30 15-30 df 30-30 40-30 4-4 → 5-4 C. Mester / S. Zhiyenbayeva 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-4 → 4-4 L. Moyano / A. Smejkalova 0-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 C. Mester / S. Zhiyenbayeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Moyano / A. Smejkalova 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 C. Mester / S. Zhiyenbayeva 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Moyano / A. Smejkalova 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-1 → 2-1 C. Mester / S. Zhiyenbayeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Moyano / A. Smejkalova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Mester / S. Zhiyenbayeva 15-0 15-30 15-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 L. Moyano / A. Smejkalova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 C. Mester / S. Zhiyenbayeva 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Moyano / A. Smejkalova 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 3-3 → 3-4 C. Mester / S. Zhiyenbayeva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 L. Moyano / A. Smejkalova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 C. Mester / S. Zhiyenbayeva 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 L. Moyano / A. Smejkalova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 C. Mester / S. Zhiyenbayeva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Moyano / A. Smejkalova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(WC) P. Marinkov / (WC) Z. Viiala vs R. Tiukaev / T. Zhang



GS Australian Open P. Marinkov / Z. Viiala P. Marinkov / Z. Viiala 5 6 R. Tiukaev / T. Zhang R. Tiukaev / T. Zhang 7 7 Vincitore: R. Tiukaev / T. Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 R. Tiukaev / T. Zhang 30-0 40-0 6-5 → 6-6 P. Marinkov / Z. Viiala 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 R. Tiukaev / T. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 P. Marinkov / Z. Viiala 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 P. Marinkov / Z. Viiala 15-0 30-0 30-30 40-30 30-15 40-40 4-3 → 4-4 P. Marinkov / Z. Viiala 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-2 → 4-3 R. Tiukaev / T. Zhang 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 P. Marinkov / Z. Viiala 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 R. Tiukaev / T. Zhang 15-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 P. Marinkov / Z. Viiala 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Tiukaev / T. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 P. Marinkov / Z. Viiala 30-30 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Tiukaev / T. Zhang 15-0 40-0 df 5-6 → 5-7 P. Marinkov / Z. Viiala 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 df 5-5 → 5-6 R. Tiukaev / T. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 df 5-4 → 5-5 P. Marinkov / Z. Viiala 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 df 5-3 → 5-4 P. Marinkov / Z. Viiala 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-2 → 5-3 R. Tiukaev / T. Zhang 0-15 15-40 4-2 → 5-2 R. Tiukaev / T. Zhang 30-15 2-4 R. Tiukaev / T. Zhang 15-0 15-15 df 15-30 30-40 40-40 3-2 → 2-4 P. Marinkov / Z. Viiala 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 R. Tiukaev / T. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Marinkov / Z. Viiala 15-0 30-40 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 P. Marinkov / Z. Viiala 15-0 ace 30-0 15-15 30-15 30-40 1-0 → 1-1 P. Marinkov / Z. Viiala 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

(10) J. Fonseca vs (6) R. Sakamoto



GS Australian Open J. Fonseca [1] J. Fonseca [1] 6 6 R. Sakamoto R. Sakamoto 3 4 Vincitore: J. Fonseca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Fonseca 0-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 R. Sakamoto 0-15 15-15 30-15 30-30 ace 5-3 → 5-4 J. Fonseca 15-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 df 4-3 → 5-3 R. Sakamoto 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Fonseca 30-0 40-0 2-1 → 3-1 R. Sakamoto 0-15 15-15 15-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Sakamoto 15-15 40-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 30-30 5-3 → 6-3 R. Sakamoto 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 R. Sakamoto 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Sakamoto 15-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 J. Fonseca 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace df A-40 0-0 → 1-0

(11) E. Koike vs W. Ewald



GS Australian Open E. Koike [5] E. Koike [5] 2 6 5 W. Ewald W. Ewald 6 1 7 Vincitore: W. Ewald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 E. Koike 0-15 0-30 15-40 5-6 → 5-7 W. Ewald 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 E. Koike 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 W. Ewald 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 4-4 → 4-5 E. Koike 15-0 30-0 40-15 ace 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 W. Ewald 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 E. Koike 15-0 ace 40-0 40-15 2-3 → 3-3 W. Ewald 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. Koike 15-0 30-0 1-2 → 2-2 W. Ewald 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 E. Koike 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 W. Ewald 15-15 15-30 30-40 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 E. Koike 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 W. Ewald 0-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 E. Koike 15-0 30-15 30-30 df 30-0 3-1 → 4-1 W. Ewald 0-15 15-15 15-30 40-30 3-0 → 3-1 E. Koike 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 W. Ewald 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 E. Koike 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 W. Ewald 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 E. Koike 0-15 15-30 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 df ace 40-A A-40 ace 40-A A-40 ace 40-40 df ace 40-A A-40 ace 40-40 df ace A-40 ace 40-40 ace df A-40 ace 40-A 40-40 ace df 40-A 2-4 → 2-5 W. Ewald 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 E. Koike 15-0 30-15 30-0 ace 40-15 40-30 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 1-3 → 2-3 W. Ewald 15-0 15-15 15-30 40-30 1-2 → 1-3 E. Koike 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 W. Ewald 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Koike 15-0 30-0 30-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 df 40-40 A-40 40-40 0-0 → 1-0

(14) Y. Bartashevich vs A. Ibragimova



GS Australian Open Y. Bartashevich Y. Bartashevich 6 4 A. Ibragimova A. Ibragimova 7 6 Vincitore: A. Ibragimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Bartashevich 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. Ibragimova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Y. Bartashevich 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Ibragimova 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Y. Bartashevich 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Ibragimova 15-0 30-15 30-30 df 30-40 0-4 → 1-4 Y. Bartashevich 0-15 15-30 15-40 df 0-3 → 0-4 A. Ibragimova 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Y. Bartashevich 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Ibragimova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 A. Ibragimova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Y. Bartashevich 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 A. Ibragimova 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Y. Bartashevich 0-15 0-30 4-4 → 4-5 A. Ibragimova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Y. Bartashevich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 A. Ibragimova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 df 4-1 → 4-2 Y. Bartashevich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 A. Ibragimova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Y. Bartashevich 15-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 A. Ibragimova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Y. Bartashevich 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

A. Murthy / M. Rowinska vs (5) S. Ishii / (5) E. Koike



GS Australian Open A. Murthy / M. Rowinska A. Murthy / M. Rowinska 4 1 S. Ishii / E. Koike [5] S. Ishii / E. Koike [5] 6 6 Vincitore: S. Ishii / E. Koike Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Ishii / E. Koike 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 A. Murthy / M. Rowinska 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df 1-4 → 1-5 S. Ishii / E. Koike 15-15 0-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Murthy / M. Rowinska 0-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 0-3 → 1-3 S. Ishii / E. Koike 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-2 → 0-3 A. Murthy / M. Rowinska 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 S. Ishii / E. Koike 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Murthy / M. Rowinska 15-0 15-15 15-30 4-5 → 4-6 S. Ishii / E. Koike 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 A. Murthy / M. Rowinska 0-15 0-30 15-40 4-3 → 4-4 S. Ishii / E. Koike 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 A. Murthy / M. Rowinska 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Ishii / E. Koike 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Murthy / M. Rowinska 15-0 15-15 15-30 df 40-30 2-1 → 3-1 S. Ishii / E. Koike 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Murthy / M. Rowinska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Ishii / E. Koike 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

E. Milic / F. Pace vs (2) M. Andreeva / (2) A. Korneeva



GS Australian Open E. Milic / F. Pace E. Milic / F. Pace 2 6 M. Andreeva / A. Korneeva [2] M. Andreeva / A. Korneeva [2] 6 7 Vincitore: M. Andreeva / A. Korneeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 M. Andreeva / A. Korneeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 E. Milic / F. Pace 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 E. Milic / F. Pace 0-15 15-15 df 15-30 15-40 df 5-4 → 5-5 E. Milic / F. Pace 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 M. Andreeva / A. Korneeva 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 E. Milic / F. Pace 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 M. Andreeva / A. Korneeva 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 E. Milic / F. Pace 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Andreeva / A. Korneeva 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 E. Milic / F. Pace 15-0 30-15 15-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Andreeva / A. Korneeva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 E. Milic / F. Pace 0-15 df 15-30 30-30 df 40-30 40-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Andreeva / A. Korneeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-5 → 2-6 E. Milic / F. Pace 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 M. Andreeva / A. Korneeva 30-0 40-0 2-3 → 2-4 E. Milic / F. Pace 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 M. Andreeva / A. Korneeva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 E. Milic / F. Pace 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 1-2 M. Andreeva / A. Korneeva 15-0 30-15 15-15 40-15 0-1 → 0-2 E. Milic / F. Pace 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

F. Cina / K. Edengren vs D. Fix / V. Kalina



GS Australian Open F. Cina / K. Edengren F. Cina / K. Edengren 6 5 1 D. Fix / V. Kalina • D. Fix / V. Kalina 7 7 0 Vincitore: F. Cina / K. Edengren Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Fix / V. Kalina 1-0 D. Fix / V. Kalina 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 2-4 5-2 3-6 7-3 8-3 3-9 4-9 9-5 5-9 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Risultato 7-5 F. Cina / K. Edengren 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 D. Fix / V. Kalina 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 F. Cina / K. Edengren 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-5 → 5-5 D. Fix / V. Kalina 15-0 15-15 30-30 df 40-30 4-4 → 4-5 F. Cina / K. Edengren 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 D. Fix / V. Kalina 30-0 30-15 15-0 40-15 3-3 → 3-4 F. Cina / K. Edengren 15-0 15-15 30-15 40-30 2-3 → 3-3 D. Fix / V. Kalina 15-0 15-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 F. Cina / K. Edengren 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 D. Fix / V. Kalina 0-15 0-30 15-30 30-40 1-1 → 2-1 F. Cina / K. Edengren 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Fix / V. Kalina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* df 2-4* 3*-4 df 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* df 6-6 → 6-7 D. Fix / V. Kalina 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 F. Cina / K. Edengren 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 D. Fix / V. Kalina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 F. Cina / K. Edengren 30-0 ace 15-0 4-4 → 5-4 D. Fix / V. Kalina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 F. Cina / K. Edengren 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Fix / V. Kalina 15-0 15-15 15-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Cina / K. Edengren 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 D. Fix / V. Kalina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Cina / K. Edengren 15-0 15-15 30-15 30-30 1-1 → 2-1 D. Fix / V. Kalina 15-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Cina / K. Edengren 0-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(11) Y. Zhou vs (8) C. Williams



GS Australian Open Y. Zhou [11] Y. Zhou [11] 6 6 C. Williams [7] C. Williams [7] 1 4 Vincitore: Y. Zhou Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 C. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 5-3 C. Williams 15-0 30-0 4-2 → 4-3 Y. Zhou 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 C. Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 ace 3-1 → 3-2 Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 2-1 → 3-1 C. Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Y. Zhou 15-0 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 C. Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Y. Zhou 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 6-1 C. Williams 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Y. Zhou 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 4-0 → 5-0 C. Williams 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Y. Zhou 30-0 40-15 30-15 40-30 2-0 → 3-0 C. Williams 15-15 0-15 30-30 15-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 1-0 → 2-0 Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

L. Tien vs J. Filip



GS Australian Open L. Tien L. Tien 6 6 J. Filip J. Filip 0 2 Vincitore: L. Tien Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Tien 15-0 ace 40-0 40-15 5-2 → 6-2 J. Filip 30-0 40-0 5-1 → 5-2 L. Tien 0-15 15-15 30-15 30-30 4-1 → 5-1 J. Filip 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 L. Tien 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 J. Filip 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 L. Tien 15-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Filip 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 L. Tien 0-15 15-15 30-15 ace 5-0 → 6-0 J. Filip 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 L. Tien 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-0 → 4-0 J. Filip 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-0 → 3-0 L. Tien 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-0 → 2-0 J. Filip 15-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

F. Bondioli / M. Kriznik vs (WC) A. Despoja / (WC) J. Zhang



GS Australian Open F. Bondioli / M. Kriznik F. Bondioli / M. Kriznik 4 2 1 A. Despoja / J. Zhang • A. Despoja / J. Zhang 6 6 0 Vincitore: F. Bondioli / M. Kriznik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Despoja / J. Zhang 1-0 A. Despoja / J. Zhang 1-0 1-1 1-2 2-2 ace ace ace 2-3 ace 4-2 5-2 3-5 3-6 5-6 5-7 5-8 8-6 6-8 7-9 6-9 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Risultato 6-2 F. Bondioli / M. Kriznik 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 5-2 → 6-2 A. Despoja / J. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-2 → 5-2 F. Bondioli / M. Kriznik 30-0 ace 3-2 → 4-2 A. Despoja / J. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 F. Bondioli / M. Kriznik 0-15 15-15 30-30 df 40-30 40-40 df 1-2 → 2-2 A. Despoja / J. Zhang 15-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 F. Bondioli / M. Kriznik 15-0 30-0 30-15 0-1 → 1-1 A. Despoja / J. Zhang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Bondioli / M. Kriznik 15-0 15-15 30-30 ace 30-40 40-40 ace 4-5 → 4-6 A. Despoja / J. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Bondioli / M. Kriznik 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 A. Despoja / J. Zhang 15-0 15-15 30-15 3-3 → 3-4 F. Bondioli / M. Kriznik 15-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Despoja / J. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 F. Bondioli / M. Kriznik 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-3 → 1-3 A. Despoja / J. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 F. Bondioli / M. Kriznik 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 F. Bondioli / M. Kriznik 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

(5) H. Jones / (5) D. Panarin vs A. Frusina / J. Hrazdil



GS Australian Open H. Jones / D. Panarin [12] H. Jones / D. Panarin [12] 6 6 0 A. Frusina / J. Hrazdil • A. Frusina / J. Hrazdil 4 4 1 Vincitore: A. Frusina / J. Hrazdil Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Frusina / J. Hrazdil 0-1 H. Jones / D. Panarin 1-0 2-0 2-1 2-2 2-3 3-3 3-4 4-4 4-5 4-6 5-6 5-7 5-8 6-8 6-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Risultato 4-6 H. Jones / D. Panarin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 A. Frusina / J. Hrazdil 30-0 40-15 4-4 → 4-5 H. Jones / D. Panarin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Frusina / J. Hrazdil 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 H. Jones / D. Panarin 15-0 30-0 30-30 30-40 3-2 → 3-3 A. Frusina / J. Hrazdil 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 H. Jones / D. Panarin 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 A. Frusina / J. Hrazdil 15-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 H. Jones / D. Panarin 15-0 40-0 40-30 40-40 0-1 → 1-1 A. Frusina / J. Hrazdil 30-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Jones / D. Panarin 0-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Frusina / J. Hrazdil 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 H. Jones / D. Panarin 0-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Frusina / J. Hrazdil 0-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 H. Jones / D. Panarin 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 A. Frusina / J. Hrazdil 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 H. Jones / D. Panarin 15-15 30-15 30-30 40-40 40-30 1-2 → 2-2 A. Frusina / J. Hrazdil 15-0 30-0 30-15 30-40 40-40 1-1 → 1-2 H. Jones / D. Panarin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Frusina / J. Hrazdil 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(7) L. Tien / (7) C. Williams vs A. Karahan / R. Sakamoto



GS Australian Open L. Tien / C. Williams • L. Tien / C. Williams 6 6 1 A. Karahan / R. Sakamoto A. Karahan / R. Sakamoto 7 4 0 Vincitore: L. Tien / C. Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Tien / C. Williams 1-0 L. Tien / C. Williams 2-0 2-1 4-1 3-1 2-4 ace 4-2 5-2 ace 6-2 7-2 8-2 3-8 8-3 9-3 9-4 9-5 9-6 9-7 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Risultato 4-6 A. Karahan / R. Sakamoto 15-40 15-15 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 4-6 L. Tien / C. Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 A. Karahan / R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Tien / C. Williams 15-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 A. Karahan / R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 3-2 → 4-2 L. Tien / C. Williams 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Karahan / R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 L. Tien / C. Williams 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 A. Karahan / R. Sakamoto 15-15 30-30 15-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Tien / C. Williams 0-15 15-15 30-15 40-30 30-30 40-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-6 6-6 → 6-7 L. Tien / C. Williams 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Karahan / R. Sakamoto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-5 → 5-6 L. Tien / C. Williams 15-0 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 A. Karahan / R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 L. Tien / C. Williams 15-0 15-15 15-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Karahan / R. Sakamoto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 L. Tien / C. Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Karahan / R. Sakamoto 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Tien / C. Williams 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Karahan / R. Sakamoto 15-15 0-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace 1-1 → 1-2 L. Tien / C. Williams 0-15 df 15-15 30-15 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Karahan / R. Sakamoto 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

C. Kuhl / E. Seidel vs (WC) R. Gilheany / (WC) S. Webb