Australian Open Juniores: Escono di scena al secondo turno Cinà e Morreale

Escono di scena al secondo turno gli ultimi due azzurrini ancora in gara nei tabelloni del singolare agli Australian Open Junior.

Nel torneo maschile semaforo rosso per Federico Cinà, reduce dal terzo trofeo in carriera nel circuito conquistato nel J300 di Traralgon. Il 15enne palermitano “figlio d’arte”, dopo aver sconfitto in due set al debutto nel suo primo torneo Slam Junior, il 17enne serbo Branko Djuric, replicando l’esito del confronto della scorsa settimana proprio a Traralgon, ha ceduto 26 62 64, in un’ora e 36 minuti di partita, allo statunitense Learner Tien, classe 2005.

GS Australian Open L. Tien L. Tien 2 6 6 F. Cina F. Cina 6 2 4 Vincitore: L. Tien Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 L. Tien 0-15 15-15 30-15 40-30 5-4 → 6-4 F. Cina 0-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 L. Tien 15-0 40-0 4-3 → 5-3 F. Cina 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-40 A-40 df 40-40 A-40 4-2 → 4-3 L. Tien 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 F. Cina 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 L. Tien 0-15 30-15 15-15 30-30 2-1 → 3-1 F. Cina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 L. Tien 15-0 15-15 30-15 ace 0-1 → 1-1 F. Cina 15-0 30-0 30-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Tien 30-0 ace 5-2 → 6-2 F. Cina 0-15 15-30 15-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 L. Tien 15-0 15-15 df 40-15 30-15 4-1 → 5-1 F. Cina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 L. Tien 15-0 30-15 2-1 → 3-1 F. Cina 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-AD 40-40 2-0 → 2-1 L. Tien 15-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Cina 0-15 0-30 0-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Tien 0-15 0-30 15-40 2-5 → 2-6 F. Cina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 2-4 → 2-5 L. Tien 0-15 15-15 ace 15-40 2-3 → 2-4 F. Cina 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 AD-40 40-40 2-2 → 2-3 L. Tien 15-0 40-15 ace 40-30 1-2 → 2-2 F. Cina 0-15 15-15 30-15 30-30 1-1 → 1-2 L. Tien 15-0 30-0 ace 0-1 → 1-1 F. Cina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 df ace 0-0 → 0-1

Nel torneo femminile è finita l’avventura di Lavinia Morreale: la 17enne di Agrigento, promossa dalle qualificazioni, dopo il successo in due set sulla 16enne wild card giapponese Tsujioka, è stata sconfitta 36 63 62, in poco più di un’ora e tre quarti di gioco, dalla 17enne tedesca Ella Seidel.