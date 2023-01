Australian Open: I risultati con il dettaglio del Day 9. Khachanov prima semifinale a Melbourne. Korda si fa male nel secondo set. Prima anche di Rybakina a Melbourne

Karen Khachanov, vice-campione olimpico e numero 20 del ranking mondiale, si è qualificato martedì per le semifinali di un secondo Grand Slam consecutivo, questa volta per la prima volta all’Australian Open, dopo essere arrivato a questa fase all’US Open 2022 (perse con Casper Ruud). Il russo di 26 anni, che ha anche già un titolo ATP Masters 1000 nel suo palmares (Paris Bercy 2018), guidava 7-6 (5), 6-3 e 3-0, dopo due ore di incontro, quando il suo avversario Sebastian Korda, numero 31 del mondo, ha rinunciato a causa di un infortunio al polso, che ha iniziato a sentire all’inizio del secondo set. Dopo essere stato assistito, l’americano di 22 anni ha ancora cercato di continuare, ma alla fine ha deciso di non forzare ulteriormente.

Nelle semifinali dell’Australian Open, Khachanov ora aspetta il vincitore del match tra il greco Stefanos Tsitsipas e il ceco Jiri Lehecka.

Elena Rybakina, giovane di 23 anni che nel luglio dello scorso anno ha sorpreso tutti conquistando il titolo di Wimbledon, ha conquistato la qualificazione per le semifinali dell’Australian Open per la prima volta nella sua carriera. È la seconda volta che arriva in top 4 di un Major, entrambe negli ultimi tre Slam e l’ultima volta che ci è arrivata ha finito con il trofeo in mano. La kazaka nata in Russia, che occupa la 25esima posizione del ranking WTA per il fatto che Wimbledon non abbia offerto punti nel 2022, ha dato la migliore sequenza possibile ai successi su Iga Swiatek, numero uno del mondo, e Danielle Collins, vice campionessa a Melbourne un anno fa, e ha sconfitto la lettone Jelena Ostapenko, numero 17 del mondo, per 6-2 6-4, in 1h19, con un’altra esibizione straordinaria, in cui ha sparato 11 ace e 24 winner.

Nelle semifinali, Rybakina affronterà la vincitrice del match tra l’americana Jessica Pegula, numero tre del mondo, e la bielorussa Victoria Azarenka, ex leader WTA e campionessa del torneo nel 2012 e 2013.

Australian Open (Australia) – Quarti di Finale, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) L. Cabrera / (WC) J. Smith vs L. Stefani / R. Matos



GS Australian Open L. Cabrera / J. Smith L. Cabrera / J. Smith 3 4 L. Stefani / R. Matos L. Stefani / R. Matos 6 6 Vincitore: J. Smith Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Cabrera / J. Smith 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 L. Stefani / R. Matos 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Cabrera / J. Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 L. Stefani / R. Matos 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 L. Cabrera / J. Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Stefani / R. Matos 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 L. Cabrera / J. Smith 15-0 15-15 15-30 df 30-40 40-40 1-2 → 1-3 L. Stefani / R. Matos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 L. Cabrera / J. Smith 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 L. Stefani / R. Matos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Cabrera / J. Smith 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 L. Stefani / R. Matos 15-0 30-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 L. Stefani / R. Matos 40-30 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 L. Stefani / R. Matos 0-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Cabrera / J. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 L. Stefani / R. Matos 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Cabrera / J. Smith 15-15 0-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Stefani / R. Matos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 L. Cabrera / J. Smith 15-0 30-0 ace 0-0 → 1-0

(22) E. Rybakina vs (17) J. Ostapenko



GS Australian Open E. Rybakina [22] E. Rybakina [22] 6 6 J. Ostapenko J. Ostapenko 2 4 Vincitore: E. Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 ace 5-4 → 6-4 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 4-2 → 4-3 E. Rybakina 40-0 ace 30-0 40-15 40-30 df ace ace 3-2 → 4-2 J. Ostapenko 15-0 15-15 15-40 15-30 2-2 → 3-2 E. Rybakina 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 1-2 → 2-2 J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 E. Rybakina 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-2 → 6-2 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 E. Rybakina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-1 → 5-1 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 E. Rybakina 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 3-1 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 E. Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 J. Ostapenko 15-15 30-15 30-30 40-40 0-0 → 1-0

GS Australian Open K. Khachanov [18] K. Khachanov [18] 0 7 6 3 S. Korda [29] • S. Korda [29] 0 6 3 0 Vincitore: K. Khachanov per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Korda 3-0 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 S. Korda 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 K. Khachanov 30-0 15-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Korda 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 K. Khachanov 15-0 15-15 30-30 15-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 K. Khachanov 15-15 ace 0-15 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 S. Korda 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Korda 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* ace 4*-3 5*-3 ace 6-3* 6-4* ace 6*-5 6-6 → 7-6 S. Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 K. Khachanov 15-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 S. Korda 15-0 15-15 30-15 5-4 → 5-5 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 K. Khachanov 15-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 K. Khachanov 15-0 30-15 40-15 ace ace 3-1 → 4-1 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 K. Khachanov 15-0 15-15 ace 15-30 ace 40-30 ace 2-0 → 3-0 S. Korda 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))(18) K. Khachanovvs (29) S. Korda(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))Intentionally Blank

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(3) J. Pegula vs (24) V. Azarenka



GS Australian Open J. Pegula [2] J. Pegula [2] 4 1 V. Azarenka [24] V. Azarenka [24] 6 6 Vincitore: V. Azarenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 V. Azarenka 15-15 0-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 J. Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 V. Azarenka 0-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 V. Azarenka 0-15 15-30 0-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 J. Pegula 15-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 V. Azarenka 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 V. Azarenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 J. Pegula 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 2-5 → 3-5 V. Azarenka 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 2-4 → 2-5 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 V. Azarenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-3 → 1-4 J. Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A A-40 ace 0-3 → 1-3 V. Azarenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 V. Azarenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(3) S. Tsitsipas vs J. Lehecka



GS Australian Open S. Tsitsipas S. Tsitsipas 0 4 J. Lehecka • J. Lehecka 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Lehecka 4-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 1-0 → 2-0 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. De la Puente vs (WC) B. Weekes



GS Australian Open M. De la Puente [1] M. De la Puente [1] 7 6 B. Weekes B. Weekes 5 2 Vincitore: M. De la Puente Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Weekes 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 M. De la Puente 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 5-2 B. Weekes 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 M. De la Puente 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 B. Weekes 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-AD 40-A 40-AD 40-A 40-AD 2-1 → 3-1 M. De la Puente 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Weekes 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. De la Puente 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 B. Weekes 0-15 15-15 15-40 6-5 → 7-5 M. De la Puente 0-15 15-15 30-15 5-5 → 6-5 B. Weekes 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. De la Puente 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 B. Weekes 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 5-2 → 5-3 M. De la Puente 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 B. Weekes 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 4-1 → 4-2 M. De la Puente 15-0 15-15 40-15 3-1 → 4-1 B. Weekes 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. De la Puente 15-0 15-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 B. Weekes 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 40-A 40-40 0-1 → 1-1 M. De la Puente 0-30 df 0-40 15-40 0-0 → 0-1

(3) A. Van Koot vs A. Bernal



GS Australian Open A. Van Koot [1] A. Van Koot [1] 6 7 A. Bernal A. Bernal 1 5 Vincitore: A. Van Koot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Bernal 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 6-5 → 7-5 A. Van Koot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Bernal 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 A. Van Koot 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-4 → 4-5 A. Bernal 15-0 15-30 30-30 40-40 df 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 A. Van Koot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 4-2 → 4-3 A. Bernal 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 3-2 → 4-2 A. Van Koot 0-15 df 0-30 0-40 3-1 → 3-2 A. Bernal 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 A. Van Koot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Bernal 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 df 40-40 df 0-1 → 1-1 A. Van Koot 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Bernal 0-15 0-30 0-40 15-40 df 5-1 → 6-1 A. Van Koot 15-0 30-0 4-1 → 5-1 A. Bernal 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Van Koot 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 3-1 A. Bernal 15-0 15-15 15-40 15-30 30-40 2-0 → 3-0 A. Van Koot 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Bernal 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

C. Dolehide / A. Kalinskaya vs (3) G. Dabrowski / (3) G. Olmos



GS Australian Open C. Dolehide / A. Kalinskaya C. Dolehide / A. Kalinskaya 7 6 G. Dabrowski / G. Olmos [8] G. Dabrowski / G. Olmos [8] 5 2 Vincitore: C. Dolehide / A. Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Dolehide / A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 G. Dabrowski / G. Olmos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 C. Dolehide / A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 G. Dabrowski / G. Olmos 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 C. Dolehide / A. Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 2-1 → 3-1 G. Dabrowski / G. Olmos 0-15 15-30 0-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 C. Dolehide / A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Dabrowski / G. Olmos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 C. Dolehide / A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 G. Dabrowski / G. Olmos 15-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 C. Dolehide / A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 G. Dabrowski / G. Olmos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Dolehide / A. Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 G. Dabrowski / G. Olmos 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 C. Dolehide / A. Kalinskaya 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 G. Dabrowski / G. Olmos 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 ace 0-4 → 1-4 C. Dolehide / A. Kalinskaya 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 G. Dabrowski / G. Olmos 15-0 15-15 30-15 40-30 40-15 0-2 → 0-3 C. Dolehide / A. Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 G. Dabrowski / G. Olmos 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

GS Australian Open N. Vink [1] N. Vink [1] 6 6 Y. Silva Y. Silva 1 0 Vincitore: N. Vink Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Y. Silva 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 N. Vink 30-0 ace 30-15 4-0 → 5-0 Y. Silva 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 N. Vink 15-0 40-0 ace ace 2-0 → 3-0 Y. Silva 15-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 N. Vink 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df df A-40 40-40 df A-40 df 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Y. Silva 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 N. Vink 0-15 15-15 15-30 15-40 5-0 → 5-1 Y. Silva 0-15 15-15 30-15 30-40 30-30 4-0 → 5-0 N. Vink 15-0 40-0 3-0 → 4-0 Y. Silva 0-15 0-30 2-0 → 3-0 N. Vink 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Y. Silva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))(1) N. Vinkvs Y. Silva

J. Ostapenko / D. Vega Hernandez vs S. Mirza / R. Bopanna



GS Australian Open J. Ostapenko / D. Vega Hernandez J. Ostapenko / D. Vega Hernandez S. Mirza / R. Bopanna S. Mirza / R. Bopanna Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

R. Spaargaren vs (2) G. Fernandez



GS Australian Open R. Spaargaren R. Spaargaren 3 2 G. Fernandez [2] G. Fernandez [2] 6 6 Vincitore: G. Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Spaargaren 15-0 ace 15-15 df 15-30 ace 15-40 df 2-5 → 2-6 G. Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-AD 40-40 40-AD 40-A 1-5 → 2-5 R. Spaargaren 0-15 df 0-30 0-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-AD 40-40 df df 1-4 → 1-5 G. Fernandez 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 R. Spaargaren 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-2 → 1-3 G. Fernandez 15-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Spaargaren 0-15 0-40 1-0 → 1-1 G. Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Spaargaren 0-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 G. Fernandez 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 R. Spaargaren 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 3-3 → 3-4 G. Fernandez 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 R. Spaargaren 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 G. Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 R. Spaargaren 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 2-0 → 2-1 G. Fernandez 0-15 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 R. Spaargaren 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(1) D. De Groot vs K. Montjane



GS Australian Open D. De Groot [1] D. De Groot [1] 6 6 K. Montjane K. Montjane 1 1 Vincitore: D. De Groot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 K. Montjane 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-1 → 6-1 D. De Groot 15-0 40-0 40-15 df 40-30 4-1 → 5-1 K. Montjane 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 D. De Groot 15-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 K. Montjane 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 1-1 → 2-1 D. De Groot 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 1-0 → 1-1 K. Montjane 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. De Groot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-1 → 6-1 K. Montjane 15-15 0-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-1 → 5-1 D. De Groot 30-0 15-0 40-0 3-1 → 4-1 K. Montjane 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. De Groot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-0 → 2-1 K. Montjane 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. De Groot 0-15 15-15 30-15 0-0 → 1-0

J. Chardy / F. Martin vs (3) M. Arevalo / (3) J. Rojer



GS Australian Open J. Chardy / F. Martin J. Chardy / F. Martin 6 2 7 M. Arevalo / J. Rojer [3] M. Arevalo / J. Rojer [3] 3 6 6 Vincitore: J. Chardy / F. Martin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 7-4* ace 8-4* 9*-4 6-6 → 7-6 J. Chardy / F. Martin 15-15 15-30 30-40 df 6-5 → 6-6 M. Arevalo / J. Rojer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 J. Chardy / F. Martin 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Arevalo / J. Rojer 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A 3-5 → 4-5 J. Chardy / F. Martin 15-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Arevalo / J. Rojer 15-0 30-0 2-4 → 2-5 J. Chardy / F. Martin 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Arevalo / J. Rojer 15-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Chardy / F. Martin 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Arevalo / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 J. Chardy / F. Martin 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 0-1 → 0-2 M. Arevalo / J. Rojer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Chardy / F. Martin 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 2-5 → 2-6 M. Arevalo / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 J. Chardy / F. Martin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 M. Arevalo / J. Rojer 15-0 15-15 df 30-15 40-15 df 2-2 → 2-3 J. Chardy / F. Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Arevalo / J. Rojer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Chardy / F. Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Arevalo / J. Rojer 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Chardy / F. Martin 30-0 ace 40-0 40-15 ace 40-30 5-3 → 6-3 M. Arevalo / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 J. Chardy / F. Martin 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 M. Arevalo / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 J. Chardy / F. Martin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 4-1 M. Arevalo / J. Rojer 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 J. Chardy / F. Martin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Arevalo / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Chardy / F. Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Il match deve ancora iniziare

GS Australian Open D. Hantuchova / A. Radwanska D. Hantuchova / A. Radwanska 6 7 C. Black / R. Stubbs C. Black / R. Stubbs 2 6 Vincitore: D. Hantuchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 D. Hantuchova / A. Radwanska 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 C. Black / R. Stubbs 15-30 40-40 5-5 → 5-6 D. Hantuchova / A. Radwanska 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 C. Black / R. Stubbs 15-15 15-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 D. Hantuchova / A. Radwanska 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 C. Black / R. Stubbs 15-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 D. Hantuchova / A. Radwanska 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Black / R. Stubbs 0-15 0-30 1-3 → 2-3 D. Hantuchova / A. Radwanska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 C. Black / R. Stubbs 0-15 0-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 D. Hantuchova / A. Radwanska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Black / R. Stubbs 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Hantuchova / A. Radwanska 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 C. Black / R. Stubbs 0-15 15-15 15-40 30-40 4-2 → 5-2 D. Hantuchova / A. Radwanska 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 C. Black / R. Stubbs 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 D. Hantuchova / A. Radwanska 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 C. Black / R. Stubbs 15-15 15-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 D. Hantuchova / A. Radwanska 30-0 40-0 40-30 1-0 → 2-0 C. Black / R. Stubbs 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))(4) S. Hunter/ (4) E. Mertensvs M. Kostyuk/ E. Ruse(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))D. Hantuchova/ A. Radwanskavs C. Black/ R. Stubbs

B. Bonzi / A. Rinderknech vs H. Nys / J. Zielinski



GS Australian Open B. Bonzi / A. Rinderknech B. Bonzi / A. Rinderknech 1 4 H. Nys / J. Zielinski H. Nys / J. Zielinski 6 6 Vincitore: H. Nys / J. Zielinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Nys / J. Zielinski 0-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 B. Bonzi / A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 H. Nys / J. Zielinski 15-0 40-0 30-0 40-15 3-4 → 3-5 B. Bonzi / A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 3-4 H. Nys / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 B. Bonzi / A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 2-3 H. Nys / J. Zielinski 40-30 30-0 15-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 B. Bonzi / A. Rinderknech 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 H. Nys / J. Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Bonzi / A. Rinderknech 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 H. Nys / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 B. Bonzi / A. Rinderknech 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 H. Nys / J. Zielinski 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 B. Bonzi / A. Rinderknech 30-0 40-15 0-3 → 1-3 H. Nys / J. Zielinski 30-0 40-0 0-2 → 0-3 B. Bonzi / A. Rinderknech 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 H. Nys / J. Zielinski 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1

GS Australian Open T. Mihalikova / A. Sasnovich T. Mihalikova / A. Sasnovich 3 1 D. Krawczyk / D. Schuurs [6] D. Krawczyk / D. Schuurs [6] 6 6 Vincitore: D. Krawczyk / D. Schuurs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 T. Mihalikova / A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-5 → 1-6 D. Krawczyk / D. Schuurs 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 T. Mihalikova / A. Sasnovich 0-15 df 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 D. Krawczyk / D. Schuurs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 T. Mihalikova / A. Sasnovich 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 D. Krawczyk / D. Schuurs 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Mihalikova / A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Krawczyk / D. Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 T. Mihalikova / A. Sasnovich 15-0 ace 15-15 df 15-30 ace 30-40 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 D. Krawczyk / D. Schuurs 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 T. Mihalikova / A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 D. Krawczyk / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Mihalikova / A. Sasnovich 15-0 30-0 1-2 → 2-2 D. Krawczyk / D. Schuurs 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Mihalikova / A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 D. Krawczyk / D. Schuurs 0-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))T. Mihalikova/ A. Sasnovichvs (6) D. Krawczyk/ (6) D. Schuurs

(WC) M. Inglis / (WC) J. Kubler vs (WC) O. Gadecki / (WC) M. Polmans



GS Australian Open M. Inglis / J. Kubler M. Inglis / J. Kubler 3 2 O. Gadecki / M. Polmans O. Gadecki / M. Polmans 6 6 Vincitore: O. Gadecki / M. Polmans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 O. Gadecki / M. Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 M. Inglis / J. Kubler 15-0 ace 30-0 40-0 1-5 → 2-5 O. Gadecki / M. Polmans 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 M. Inglis / J. Kubler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 O. Gadecki / M. Polmans 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 M. Inglis / J. Kubler 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-2 → 0-3 O. Gadecki / M. Polmans 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 0-2 M. Inglis / J. Kubler 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 O. Gadecki / M. Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 M. Inglis / J. Kubler 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 O. Gadecki / M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Inglis / J. Kubler 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 O. Gadecki / M. Polmans 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Inglis / J. Kubler 0-15 df 15-15 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 O. Gadecki / M. Polmans 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 M. Inglis / J. Kubler 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 O. Gadecki / M. Polmans 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 0-0 → 0-1

GS Australian Open D. Krawczyk / N. Skupski [6] • D. Krawczyk / N. Skupski [6] 8 4 3 0 T. Townsend / J. Murray [12] T. Townsend / J. Murray [12] 3 6 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Krawczyk / N. Skupski 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 2-5 5-2 5-3 6-3 7-3 8-3 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Risultato ace 6-3 D. Krawczyk / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 ace 5-3 → 6-3 T. Townsend / J. Murray 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 D. Krawczyk / N. Skupski 15-15 15-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 T. Townsend / J. Murray 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Krawczyk / N. Skupski 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 T. Townsend / J. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 D. Krawczyk / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 T. Townsend / J. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 df 1-0 → 2-0 D. Krawczyk / N. Skupski 0-15 df 15-15 30-15 df 30-30 30-40 40-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Townsend / J. Murray 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 D. Krawczyk / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 df 3-5 → 4-5 T. Townsend / J. Murray 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 D. Krawczyk / N. Skupski 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 T. Townsend / J. Murray 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 D. Krawczyk / N. Skupski 15-15 ace 0-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Townsend / J. Murray 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Krawczyk / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 T. Townsend / J. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 D. Krawczyk / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

GS Australian Open G. Reid [2] G. Reid [2] 6 3 6 T. Egberink T. Egberink 1 6 4 Vincitore: G. Reid Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 T. Egberink 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 G. Reid 0-15 15-15 30-15 4-4 → 5-4 T. Egberink 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 G. Reid 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Egberink 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 G. Reid 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Egberink 30-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 1-2 → 2-2 G. Reid 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 T. Egberink 40-30 30-15 40-15 0-1 → 0-2 G. Reid 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Egberink 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-5 → 3-6 G. Reid 0-15 0-30 15-30 30-30 2-5 → 3-5 T. Egberink 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-AD 40-40 40-A 40-AD 40-40 df 1-5 → 2-5 G. Reid 0-15 15-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 ace 40-A df 40-40 40-A 40-40 1-4 → 1-5 T. Egberink 15-0 15-15 15-30 15-40 0-4 → 1-4 G. Reid 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 0-3 → 0-4 T. Egberink 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 G. Reid 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Egberink 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Reid 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 5-1 → 6-1 T. Egberink 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df df ace 40-A 40-40 df ace 40-A df 4-1 → 5-1 G. Reid 15-0 30-0 3-1 → 4-1 T. Egberink 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 G. Reid 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 1-1 → 2-1 T. Egberink 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 G. Reid 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))(3) D. Krawczyk/ (3) N. Skupskivs T. Townsend/ J. MurrayG. Reidvs T. Egberink

M. Tanaka vs M. Cabrillana



GS Australian Open M. Tanaka M. Tanaka 7 6 M. Cabrillana M. Cabrillana 5 1 Vincitore: M. Tanaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Tanaka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 M. Cabrillana 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 M. Tanaka 15-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Cabrillana 0-15 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 M. Tanaka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Cabrillana 0-15 0-30 0-1 → 1-1 M. Tanaka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Cabrillana 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 M. Tanaka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 M. Cabrillana 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Tanaka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Cabrillana 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Tanaka 15-15 15-40 4-2 → 4-3 M. Cabrillana 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 M. Tanaka 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-1 → 3-2 M. Cabrillana 15-0 15-15 15-30 40-30 3-0 → 3-1 M. Tanaka 15-0 15-15 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-A A-40 2-0 → 3-0 M. Cabrillana 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 M. Tanaka 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Z. Zhu vs S. Funamizu



GS Australian Open Z. Zhu [2] Z. Zhu [2] 6 6 S. Funamizu S. Funamizu 3 2 Vincitore: Z. Zhu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Funamizu 0-15 0-30 0-40 15-40 df 5-2 → 6-2 Z. Zhu 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Funamizu 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 Z. Zhu 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Funamizu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Z. Zhu 0-15 15-15 30-15 30-40 40-40 A-40 40-40 0-2 → 1-2 S. Funamizu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Z. Zhu 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Funamizu 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Z. Zhu 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 S. Funamizu 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Z. Zhu 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Funamizu 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Z. Zhu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 S. Funamizu 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Z. Zhu 15-0 30-0 0-1 → 1-1 S. Funamizu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(4) J. Gerard vs A. Cataldo



GS Australian Open J. Gerard J. Gerard 6 4 2 A. Cataldo A. Cataldo 1 6 6 Vincitore: A. Cataldo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 J. Gerard 0-15 df 0-30 0-40 df 2-5 → 2-6 A. Cataldo 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 J. Gerard 0-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 A. Cataldo 15-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 J. Gerard 0-15 15-30 15-40 30-40 df 1-2 → 1-3 A. Cataldo 15-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Gerard 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Cataldo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Gerard 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. Cataldo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-5 → 4-5 J. Gerard 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 A. Cataldo 0-15 0-30 2-4 → 3-4 J. Gerard 15-0 15-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 A. Cataldo 0-15 15-30 30-30 30-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Gerard 0-15 15-15 30-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Cataldo 15-0 30-0 40-0 40-30 1-1 → 1-2 J. Gerard 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Cataldo 15-0 15-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Gerard 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 A. Cataldo 0-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 J. Gerard 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 A. Cataldo 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Gerard 30-0 40-0 40-30 40-15 A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Cataldo 15-0 30-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Gerard 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(WC) B. Bartram vs T. Sanada



GS Australian Open B. Bartram B. Bartram 0 6 3 T. Sanada T. Sanada 6 3 6 Vincitore: T. Sanada Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Sanada 30-0 40-0 3-5 → 3-6 B. Bartram 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 T. Sanada 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 B. Bartram 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 2-3 → 2-4 T. Sanada 30-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Bartram 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Sanada 15-15 30-15 1-1 → 1-2 B. Bartram 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Sanada 15-0 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Bartram 15-0 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 T. Sanada 0-15 0-30 0-40 df 4-3 → 5-3 B. Bartram 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Sanada 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-2 → 3-3 B. Bartram 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 ace df 30-40 3-1 → 3-2 T. Sanada 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 B. Bartram 30-0 15-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 T. Sanada 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 B. Bartram 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 T. Sanada 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-5 → 0-6 B. Bartram 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df df 0-4 → 0-5 T. Sanada 15-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 B. Bartram 0-15 0-30 15-40 0-2 → 0-3 T. Sanada 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 B. Bartram 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 0-0 → 0-1

M. Moreno vs D. Mathewson



GS Australian Open M. Moreno M. Moreno 3 2 D. Mathewson D. Mathewson 6 6 Vincitore: D. Mathewson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Moreno 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 2-5 → 2-6 D. Mathewson 30-0 30-15 15-0 30-30 30-40 1-5 → 2-5 M. Moreno 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 D. Mathewson 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 1-4 M. Moreno 0-15 0-40 0-3 → 0-4 D. Mathewson 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 0-2 → 0-3 M. Moreno 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 D. Mathewson 40-30 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Moreno 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 D. Mathewson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Moreno 0-15 0-30 15-40 3-3 → 3-4 D. Mathewson 0-15 15-30 30-30 ace 3-2 → 3-3 M. Moreno 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-1 → 3-2 D. Mathewson 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 M. Moreno 15-0 30-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Mathewson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Moreno 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

D. Ramphadi vs R. Shaw



GS Australian Open D. Ramphadi D. Ramphadi 0 7 0 R. Shaw • R. Shaw 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Shaw 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 df 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 R. Shaw 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 D. Ramphadi 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 ace 30-40 df 5-5 → 5-6 R. Shaw 15-0 15-15 15-40 15-30 4-5 → 5-5 D. Ramphadi 15-15 df 15-0 15-30 30-30 ace 30-40 df 4-4 → 4-5 R. Shaw 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 D. Ramphadi 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 R. Shaw 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Ramphadi 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 R. Shaw 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Ramphadi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 R. Shaw 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 D. Ramphadi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 df 30-40 df 0-0 → 0-1

GS Australian Open M. Scheffers M. Scheffers 1 1 T. Miki T. Miki 6 6 Vincitore: T. Miki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 T. Miki 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 M. Scheffers 0-15 15-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 T. Miki 30-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 M. Scheffers 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-3 → 1-3 T. Miki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 M. Scheffers 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 T. Miki 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Scheffers 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 T. Miki 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 M. Scheffers 15-0 30-0 40-15 0-4 → 1-4 T. Miki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 M. Scheffers 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 T. Miki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 M. Scheffers 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-0 → 0-1

M. Scheffersvs T. Miki

S. Takamuro vs M. Ohtani



GS Australian Open S. Takamuro S. Takamuro 2 1 M. Ohtani M. Ohtani 6 6 Vincitore: M. Ohtani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Takamuro 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 1-5 → 1-6 M. Ohtani 0-30 15-40 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 S. Takamuro 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 M. Ohtani 0-15 0-30 15-30 0-3 → 1-3 S. Takamuro 15-0 15-15 15-30 df 0-2 → 0-3 M. Ohtani 15-0 30-0 40-15 0-1 → 0-2 S. Takamuro 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Ohtani 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 S. Takamuro 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 M. Ohtani 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 S. Takamuro 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 M. Ohtani 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 S. Takamuro 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Ohtani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 S. Takamuro 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 0-1

K. Kruger vs (4) J. Griffioen



GS Australian Open K. Kruger K. Kruger 1 0 J. Griffioen [4] J. Griffioen [4] 6 6 Vincitore: J. Griffioen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 J. Griffioen 15-0 15-30 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-5 → 0-6 K. Kruger 0-15 0-30 15-30 30-40 ace df 0-4 → 0-5 J. Griffioen 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 K. Kruger 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df df 0-2 → 0-3 J. Griffioen 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 K. Kruger 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Griffioen 30-0 40-0 1-5 → 1-6 K. Kruger 0-15 df 15-30 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 df 1-4 → 1-5 J. Griffioen 0-15 0-30 0-40 df 0-4 → 1-4 K. Kruger 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 J. Griffioen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 0-2 → 0-3 K. Kruger 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Griffioen 15-0 15-15 df 30-15 40-30 30-30 0-0 → 0-1

A. Lapthorne vs D. Wagner



GS Australian Open A. Lapthorne A. Lapthorne 3 3 D. Wagner D. Wagner 6 6 Vincitore: D. Wagner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Lapthorne 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 3-5 → 3-6 D. Wagner 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Lapthorne 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 D. Wagner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-3 → 3-3 A. Lapthorne 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Wagner 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Lapthorne 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 D. Wagner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 0-1 → 1-1 A. Lapthorne 15-30 15-40 30-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Wagner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Lapthorne 15-0 40-0 30-0 2-5 → 3-5 D. Wagner 15-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Lapthorne 0-15 0-30 2-3 → 2-4 D. Wagner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 D. Wagner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Wagner 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 A. Lapthorne 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-40 40-30 A-40 40-40 40-A 40-40 0-1 → 0-2 D. Wagner 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) A. Hewett vs D. Arai



GS Australian Open A. Hewett [1] A. Hewett [1] 6 6 D. Arai D. Arai 1 0 Vincitore: A. Hewett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 D. Arai 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 A. Hewett 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 D. Arai 0-15 0-30 0-40 30-40 3-0 → 4-0 A. Hewett 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-0 → 3-0 D. Arai 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-AD 40-A 1-0 → 2-0 A. Hewett 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Arai 15-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 5-1 → 6-1 A. Hewett 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 4-1 → 5-1 D. Arai 30-0 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 A. Hewett 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 D. Arai 15-15 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 A. Hewett 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 A-40 1-0 → 2-0 D. Arai 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

C. Ratzlaff vs (3) T. Oda



GS Australian Open C. Ratzlaff C. Ratzlaff 1 5 T. Oda [3] T. Oda [3] 6 7 Vincitore: T. Oda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 T. Oda 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-A A-40 5-6 → 5-7 C. Ratzlaff 0-15 15-15 15-30 df 15-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 T. Oda 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Ratzlaff 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 5-3 → 5-4 T. Oda 30-0 15-0 40-0 40-15 40-30 40-A 40-40 40-A A-40 40-A ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A ace df 4-3 → 5-3 C. Ratzlaff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 T. Oda 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Ratzlaff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Oda 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Ratzlaff 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 T. Oda 15-0 1-0 → 1-1 C. Ratzlaff 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Oda 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 C. Ratzlaff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 0-5 → 1-5 T. Oda 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 C. Ratzlaff 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 T. Oda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 C. Ratzlaff 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 T. Oda 15-0 40-0 0-0 → 0-1

L. Shuker vs (2) Y. Kamiji



GS Australian Open L. Shuker L. Shuker 0 0 Y. Kamiji [2] Y. Kamiji [2] 6 6 Vincitore: Y. Kamiji Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Y. Kamiji 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 L. Shuker 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 0-4 → 0-5 Y. Kamiji 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 L. Shuker 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Y. Kamiji 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Shuker 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Y. Kamiji 15-0 30-0 30-15 30-30 ace 0-5 → 0-6 L. Shuker 0-30 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Y. Kamiji 15-0 40-0 0-3 → 0-4 L. Shuker 0-15 15-15 ace 40-15 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Y. Kamiji 0-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Shuker 15-0 ace 15-15 15-30 ace 15-40 0-0 → 0-1

H. Davidson vs (2) S. Schroder



GS Australian Open H. Davidson H. Davidson 1 2 S. Schroder [1] S. Schroder [1] 6 6 Vincitore: S. Schroder Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 H. Davidson 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 S. Schroder 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 H. Davidson 0-15 0-30 df 0-40 2-3 → 2-4 S. Schroder 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 H. Davidson 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Schroder 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 1-2 H. Davidson 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Schroder 15-0 15-15 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 H. Davidson 0-15 0-30 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 H. Davidson 0-15 0-30 15-40 1-4 → 1-5 H. Davidson 0-30 0-15 1-3 → 1-4 S. Schroder 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 H. Davidson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 S. Schroder 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 H. Davidson 0-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

GS Australian Open A. Forger [16] A. Forger [16] 4 2 O. Ojakaar O. Ojakaar 6 6 Vincitore: O. Ojakaar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Forger 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 O. Ojakaar 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Forger 15-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 O. Ojakaar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Forger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 O. Ojakaar 15-0 30-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Forger 30-0 40-0 0-1 → 1-1 O. Ojakaar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 O. Ojakaar 0-15 ace 15-15 30-15 ace 40-15 df 4-5 → 4-6 O. Ojakaar 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 A. Forger 30-0 ace 2-5 → 3-5 O. Ojakaar 0-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Forger 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 2-4 O. Ojakaar 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Forger 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 O. Ojakaar 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Forger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 O. Ojakaar 15-0 40-0 0-0 → 0-1

(16) A. Forgervs O. Ojakaar

(Q) T. Zhang vs (2) I. Radulov



GS Australian Open T. Zhang T. Zhang 4 6 I. Radulov [2] I. Radulov [2] 6 7 Vincitore: I. Radulov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 T. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 I. Radulov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 T. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 I. Radulov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 T. Zhang 15-0 40-0 3-4 → 4-4 I. Radulov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 3-3 → 3-4 T. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 I. Radulov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 T. Zhang 15-0 15-15 40-15 1-2 → 2-2 I. Radulov 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Zhang 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 I. Radulov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A ace 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 I. Radulov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 T. Zhang 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 I. Radulov 15-0 30-0 40-15 3-3 → 3-4 T. Zhang 0-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 I. Radulov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 T. Zhang 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 I. Radulov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 T. Zhang 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 I. Radulov 0-15 15-15 30-30 40-30 A-40 AD-40 0-0 → 0-1

Y. Nandal vs (4) A. Gea



GS Australian Open Y. Nandal Y. Nandal 6 1 2 A. Gea [4] A. Gea [4] 3 6 6 Vincitore: A. Gea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Y. Nandal 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 A. Gea 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 Y. Nandal 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 1-4 → 2-4 A. Gea 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Y. Nandal 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Gea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Y. Nandal 15-0 30-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Gea 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Y. Nandal 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 A. Gea 0-15 15-15 15-30 30-30 1-4 → 1-5 Y. Nandal 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 A. Gea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Y. Nandal 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Gea 15-0 30-0 0-1 → 0-2 Y. Nandal 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Gea 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Y. Nandal 0-15 0-40 df 15-40 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 A. Gea 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Y. Nandal 15-0 15-15 df 30-15 40-15 df 2-3 → 3-3 A. Gea 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 Y. Nandal 15-0 15-30 15-40 30-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Gea 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Y. Nandal 15-0 15-15 30-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Gea 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

F. Bondioli / M. Kriznik vs (WC) A. Despoja / (WC) J. Zhang



Il match deve ancora iniziare

C. Kuhl / E. Seidel vs (WC) R. Gilheany / (WC) S. Webb



Il match deve ancora iniziare

GS Australian Open J. Filip J. Filip 6 6 A. Zimnokh A. Zimnokh 3 3 Vincitore: J. Filip Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Filip 15-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Zimnokh 0-15 0-30 15-30 30-30 5-2 → 5-3 J. Filip 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Zimnokh 0-30 0-15 0-40 df 3-2 → 4-2 J. Filip 0-15 15-15 30-15 30-30 2-2 → 3-2 A. Zimnokh 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 2-1 → 2-2 J. Filip 40-30 0-15 0-30 15-30 30-30 1-1 → 2-1 A. Zimnokh 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 J. Filip 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Zimnokh 0-15 0-30 5-3 → 6-3 J. Filip 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Zimnokh 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Filip 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Zimnokh 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 2-2 → 3-2 J. Filip 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Zimnokh 15-0 30-0 1-1 → 1-2 J. Filip 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Zimnokh 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A ace 40-40 40-A ace A-40 df 40-40 A-40 df 0-0 → 0-1

J. Filipvs (Q) A. Zimnokh

(WC) L. Fairclough vs (13) R. Stoiber



GS Australian Open L. Fairclough L. Fairclough 1 0 R. Stoiber [3] R. Stoiber [3] 6 6 Vincitore: R. Stoiber Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 R. Stoiber 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 ace 0-5 → 0-6 L. Fairclough 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-4 → 0-5 R. Stoiber 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 L. Fairclough 30-40 0-15 15-15 30-15 30-30 0-2 → 0-3 R. Stoiber 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 L. Fairclough 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Stoiber 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 L. Fairclough 15-0 30-0 40-15 ace 40-30 0-5 → 1-5 R. Stoiber 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 L. Fairclough 0-15 0-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 R. Stoiber 15-0 40-0 0-2 → 0-3 L. Fairclough 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Stoiber 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(Q) R. Tiukaev vs (9) M. Mrva



GS Australian Open R. Tiukaev R. Tiukaev 6 6 M. Mrva [9] M. Mrva [9] 3 4 Vincitore: R. Tiukaev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Tiukaev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Mrva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 30-40 40-40 40-A 40-40 4-4 → 5-4 R. Tiukaev 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 df A-40 ace 3-4 → 4-4 M. Mrva 15-0 40-0 30-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 R. Tiukaev 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 df 30-40 40-A 3-2 → 3-3 M. Mrva 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 R. Tiukaev 15-0 15-15 30-30 df 1-2 → 2-2 M. Mrva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 R. Tiukaev 0-15 0-30 df 0-40 df 0-1 → 0-2 M. Mrva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Tiukaev 15-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Mrva 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 R. Tiukaev 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Mrva 15-15 15-0 40-30 15-30 40-40 df 4-1 → 4-2 R. Tiukaev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Mrva 30-0 15-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 R. Tiukaev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Mrva 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A df 1-0 → 2-0 R. Tiukaev 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 0-0 → 1-0

(WC) C. Errey / (WC) M. Schoeman vs M. Krajci / A. Zimnokh



Il match deve ancora iniziare

(3) N. Daubnerova / (3) R. Stoiber vs R. Munk Mortensen / K. Sidorova



Il match deve ancora iniziare

(6) L. Moyano / (6) A. Smejkalova vs C. Mester / S. Zhiyenbayeva



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(5) M. Coman vs T. Berkieta



GS Australian Open M. Coman [5] M. Coman [5] 6 1 T. Berkieta T. Berkieta 7 6 Vincitore: T. Berkieta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 T. Berkieta 15-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 M. Coman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 40-40 df 40-AD 40-40 df 0-5 → 1-5 T. Berkieta 15-0 30-0 40-0 ace 0-4 → 0-5 M. Coman 15-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-3 → 0-4 T. Berkieta 15-0 30-0 0-2 → 0-3 M. Coman 0-15 0-30 15-30 ace 30-40 0-1 → 0-2 T. Berkieta 15-0 30-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-2 2-3* ace 3-3* 4*-3 ace 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 T. Berkieta 15-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 M. Coman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 T. Berkieta 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 df 5-4 → 5-5 M. Coman 15-0 30-0 ace 4-4 → 5-4 T. Berkieta 15-0 40-0 40-15 40-30 A-40 40-40 A-40 df 40-40 A-40 df 40-40 A-40 df 40-40 40-A ace 3-4 → 4-4 M. Coman 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-3 → 3-4 T. Berkieta 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Coman 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Berkieta 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Coman 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Berkieta 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Coman 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

(WC) S. Webb vs S. Zhiyenbayeva



GS Australian Open S. Webb S. Webb 4 6 4 S. Zhiyenbayeva S. Zhiyenbayeva 6 4 6 Vincitore: S. Zhiyenbayeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Webb 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 S. Zhiyenbayeva 15-0 15-30 15-40 15-15 3-5 → 4-5 S. Webb 15-0 15-15 df 30-15 30-30 ace df 40-30 2-5 → 3-5 S. Zhiyenbayeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 S. Webb 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 2-3 → 2-4 S. Zhiyenbayeva 15-0 30-0 40-15 2-2 → 2-3 S. Zhiyenbayeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 S. Zhiyenbayeva 15-15 15-30 0-15 15-40 0-2 → 1-2 S. Webb 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 S. Zhiyenbayeva 15-0 15-15 30-30 40-30 30-15 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Webb 15-40 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 df 5-4 → 6-4 S. Zhiyenbayeva 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 S. Webb 0-15 0-30 15-30 30-40 15-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-2 → 5-3 S. Zhiyenbayeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 S. Webb 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 S. Zhiyenbayeva 0-15 15-40 30-40 40-40 3-1 → 4-1 S. Webb 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 ace ace df 2-1 → 3-1 S. Zhiyenbayeva 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 S. Webb 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Zhiyenbayeva 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Webb 15-15 30-30 30-40 df 4-5 → 4-6 S. Zhiyenbayeva 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Webb 15-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 S. Zhiyenbayeva 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 S. Webb 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 S. Zhiyenbayeva 15-0 30-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 S. Webb 15-0 30-0 ace 1-2 → 2-2 S. Zhiyenbayeva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 1-1 → 1-2 S. Webb 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 df df 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 S. Zhiyenbayeva 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

(5) H. Jones / (5) D. Panarin vs A. Frusina / J. Hrazdil



Il match deve ancora iniziare

T. Berkieta / J. Schwaerzler vs V. Iakubenko / O. Ojakaar



Il match deve ancora iniziare

E. Milic / F. Pace vs (2) M. Andreeva / (2) A. Korneeva



Il match deve ancora iniziare

GS Australian Open W. Sonobe W. Sonobe 2 2 M. Andreeva [2] M. Andreeva [2] 6 6 Vincitore: M. Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Andreeva 40-0 15-0 30-0 2-5 → 2-6 W. Sonobe 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 M. Andreeva 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 W. Sonobe 0-40 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Andreeva 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 W. Sonobe 15-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 M. Andreeva 0-15 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 W. Sonobe 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Andreeva 15-0 15-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 W. Sonobe 15-0 15-15 15-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 M. Andreeva 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 W. Sonobe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 M. Andreeva 15-0 15-30 15-40 1-2 → 2-2 W. Sonobe 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Andreeva 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 W. Sonobe 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 0-0 → 0-1

W. Sonobevs (7) M. Andreeva

R. Dencheva vs T. Evans



GS Australian Open R. Dencheva R. Dencheva 6 6 T. Evans T. Evans 2 2 Vincitore: R. Dencheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Dencheva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 T. Evans 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 R. Dencheva 15-0 40-0 3-2 → 4-2 T. Evans 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 R. Dencheva 15-0 15-15 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. Dencheva 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 1-0 → 1-1 T. Evans 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Dencheva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 T. Evans 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 4-2 → 5-2 R. Dencheva 15-0 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 3-2 → 4-2 T. Evans 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 R. Dencheva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Evans 15-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Dencheva 15-0 15-15 30-40 1-0 → 1-1 T. Evans 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 AD-40 40-40 40-AD 40-40 40-A 40-AD 40-A 0-0 → 1-0

P. Schoen vs (WC) P. Marinkov



GS Australian Open P. Schoen P. Schoen 3 6 3 P. Marinkov P. Marinkov 6 1 6 Vincitore: P. Marinkov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 P. Marinkov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 P. Schoen 0-15 30-15 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 P. Marinkov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 P. Schoen 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 P. Marinkov 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 P. Schoen 15-0 30-0 ace 1-2 → 2-2 P. Marinkov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Schoen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Marinkov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 P. Schoen 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-1 → 6-1 P. Marinkov 0-40 30-0 15-0 30-15 30-30 40-40 30-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A A-40 5-0 → 5-1 P. Schoen 15-0 30-0 ace 40-15 40-0 4-0 → 5-0 P. Marinkov 15-15 15-0 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 P. Schoen 30-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 P. Marinkov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 P. Schoen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Marinkov 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 P. Schoen 0-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 P. Marinkov 0-15 0-30 0-40 30-40 1-5 → 2-5 P. Schoen 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 P. Marinkov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 P. Schoen 30-15 30-0 40-15 0-3 → 1-3 P. Marinkov 15-0 30-0 0-2 → 0-3 P. Schoen 0-15 0-30 df 0-40 df 0-1 → 0-2 P. Marinkov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(WC) Z. Larke / (WC) A. Nayar vs R. Jamrichova / F. Urgesi



Il match deve ancora iniziare

(1) A. Blockx / (1) J. Fonseca vs K. Rice / H. Roh



Il match deve ancora iniziare

(WC) P. Marinkov / (WC) Z. Viiala vs R. Tiukaev / T. Zhang



Il match deve ancora iniziare

GS Australian Open E. Koike [5] E. Koike [5] 6 6 M. Ciubotaru M. Ciubotaru 2 4 Vincitore: E. Koike Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Koike 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 AD-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Ciubotaru 0-30 0-40 4-4 → 5-4 E. Koike 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Ciubotaru 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 E. Koike 15-0 15-15 30-40 40-40 A-40 40-40 1-4 → 2-4 M. Ciubotaru 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 E. Koike 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Ciubotaru 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 E. Koike 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 1-0 → 1-1 M. Ciubotaru 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Koike 15-0 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 M. Ciubotaru 0-15 0-30 15-40 30-40 df 4-2 → 5-2 E. Koike 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 M. Ciubotaru 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 E. Koike 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 M. Ciubotaru 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 E. Koike 15-0 30-15 0-1 → 1-1 M. Ciubotaru 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1

(11) E. Koikevs (Q) M. Ciubotaru

E. Seidel vs (Q) L. Morreale



GS Australian Open E. Seidel E. Seidel 3 6 6 L. Morreale L. Morreale 6 3 2 Vincitore: E. Seidel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 E. Seidel 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 L. Morreale 0-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 E. Seidel 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 L. Morreale 0-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-0 → 4-1 E. Seidel 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-0 → 4-0 L. Morreale 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 2-0 → 3-0 E. Seidel 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 2-0 E. Seidel 0-1 L. Morreale 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Seidel 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 L. Morreale 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 E. Seidel 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Morreale 15-0 30-0 40-0 40-30 40-15 3-2 → 3-3 E. Seidel 0-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Morreale 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 E. Seidel 15-15 30-15 1-1 → 2-1 L. Morreale 15-0 15-15 30-15 1-0 → 1-1 E. Seidel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Morreale 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 E. Seidel 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 L. Morreale 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 E. Seidel 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 1-4 → 1-5 L. Morreale 30-0 40-0 1-3 → 1-4 E. Seidel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 1-2 → 1-3 L. Morreale 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 E. Seidel 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Morreale 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace AD-40 40-40 AD-40 0-0 → 0-1

(Q) V. Yang vs W. Ewald



GS Australian Open V. Yang V. Yang 1 0 W. Ewald W. Ewald 6 6 Vincitore: W. Ewald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 W. Ewald 0-15 30-15 40-15 ace 0-5 → 0-6 V. Yang 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-4 → 0-5 W. Ewald 30-0 30-15 0-3 → 0-4 V. Yang 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 W. Ewald 0-15 15-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 W. Ewald 15-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 W. Ewald 30-0 40-0 40-30 1-5 → 1-6 V. Yang 0-15 df 0-30 15-40 df 1-4 → 1-5 W. Ewald 30-0 15-0 40-0 1-3 → 1-4 V. Yang 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 1-2 → 1-3 W. Ewald 15-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 df 40-40 A-40 df 1-1 → 1-2 V. Yang 0-15 0-30 30-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 W. Ewald 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

A. Murthy / M. Rowinska vs (5) S. Ishii / (5) E. Koike



Il match deve ancora iniziare

(1) E. McDonald / (1) L. Udvardy vs E. Jones / W. Sonobe



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Murthy vs (15) R. Jamrichova



GS Australian Open A. Murthy A. Murthy 3 0 R. Jamrichova R. Jamrichova 6 6 Vincitore: R. Jamrichova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 R. Jamrichova 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-5 → 0-6 A. Murthy 15-0 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 R. Jamrichova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-3 → 0-4 A. Murthy 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-2 → 0-3 R. Jamrichova 15-0 30-0 40-15 0-1 → 0-2 A. Murthy 0-15 0-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Jamrichova 30-15 40-15 40-30 A-40 3-5 → 3-6 A. Murthy 15-15 3-4 → 3-5 R. Jamrichova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Murthy 15-0 30-15 40-15 ace 15-15 2-3 → 3-3 R. Jamrichova 15-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Murthy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Jamrichova 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Murthy 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 R. Jamrichova 15-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

L. Tien vs F. Cina



GS Australian Open L. Tien L. Tien 2 6 6 F. Cina F. Cina 6 2 4 Vincitore: L. Tien Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 L. Tien 0-15 15-15 30-15 40-30 5-4 → 6-4 F. Cina 0-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 L. Tien 15-0 40-0 4-3 → 5-3 F. Cina 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-40 A-40 df 40-40 A-40 4-2 → 4-3 L. Tien 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 F. Cina 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 L. Tien 0-15 30-15 15-15 30-30 2-1 → 3-1 F. Cina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 L. Tien 15-0 15-15 30-15 ace 0-1 → 1-1 F. Cina 15-0 30-0 30-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Tien 30-0 ace 5-2 → 6-2 F. Cina 0-15 15-30 15-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 L. Tien 15-0 15-15 df 40-15 30-15 4-1 → 5-1 F. Cina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 L. Tien 15-0 30-15 2-1 → 3-1 F. Cina 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-AD 40-40 2-0 → 2-1 L. Tien 15-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Cina 0-15 0-30 0-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Tien 0-15 0-30 15-40 2-5 → 2-6 F. Cina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 2-4 → 2-5 L. Tien 0-15 15-15 ace 15-40 2-3 → 2-4 F. Cina 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 AD-40 40-40 2-2 → 2-3 L. Tien 15-0 40-15 ace 40-30 1-2 → 2-2 F. Cina 0-15 15-15 30-15 30-30 1-1 → 1-2 L. Tien 15-0 30-0 ace 0-1 → 1-1 F. Cina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 df ace 0-0 → 0-1

A. Grechkina / D. Suvirdjonkova vs (4) H. Kinoshita / (4) S. Saito



GS Australian Open A. Grechkina / D. Suvirdjonkova A. Grechkina / D. Suvirdjonkova 3 3 H. Kinoshita / S. Saito [16] H. Kinoshita / S. Saito [16] 6 6 Vincitore: H. Kinoshita / S. Saito Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Grechkina / D. Suvirdjonkova 0-15 df 0-40 3-5 → 3-6 H. Kinoshita / S. Saito 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-5 → 3-5 A. Grechkina / D. Suvirdjonkova 0-15 0-30 df 15-30 40-30 1-5 → 2-5 H. Kinoshita / S. Saito 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 1-4 → 1-5 A. Grechkina / D. Suvirdjonkova 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 H. Kinoshita / S. Saito 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Grechkina / D. Suvirdjonkova 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 1-1 → 1-2 H. Kinoshita / S. Saito 15-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Grechkina / D. Suvirdjonkova 15-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Kinoshita / S. Saito 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 A. Grechkina / D. Suvirdjonkova 15-0 30-0 ace 2-5 → 3-5 H. Kinoshita / S. Saito 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 A. Grechkina / D. Suvirdjonkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 1-4 → 2-4 H. Kinoshita / S. Saito 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 A. Grechkina / D. Suvirdjonkova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 40-40 0-3 → 1-3 H. Kinoshita / S. Saito 15-0 30-0 40-15 30-15 0-2 → 0-3 A. Grechkina / D. Suvirdjonkova 15-0 15-15 15-40 30-40 0-1 → 0-2 H. Kinoshita / S. Saito 15-0 30-0 0-0 → 0-1

(7) L. Tien / (7) C. Williams vs A. Karahan / R. Sakamoto



Il match deve ancora iniziare

F. Cina / K. Edengren vs D. Fix / V. Kalina



Il match deve ancora iniziare