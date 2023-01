Lehecka sorprende Auger-Aliassime e raggiunge i “quarti” agli Australian Open

Jiri Lehecka, il 21enne ceco indicato come una delle future stelle del circuito maschile, continua a vivere un inizio di stagione memorabile e, questa domenica, si è qualificato per i quarti di finale degli Australian Open in modo sorprendente.

Il giovane ceco, che ha battuto Cameron Norrie al terzo turno e Borna Coric al primo, ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime, numero sette del mondo e quarti di finale nel 2022 a Melbourne, per 4-6, 6-3, 7-6(2) 7-6(3), in una partita in cui ha giocato in modo perfetto dall’inizio alla fine.

Lehecka, che è ancora numero 71 dell’ATP ma sarà top 40 la prossima settimana, attende Stefanos Tsitsipas o Jannik Sinner nei “quarti”.