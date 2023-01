Challenger Concepcion: Il Tabellone Principale e di Quali. Due azzurri nel Md

Challenger Concepcion – Tabellone Principale – terra

(1) Coria, Federico vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Soto, Matias

Agamenone, Franco vs Qualifier

(WC) Lama, Gonzalo vs (7) Delbonis, Federico

(4) Cerundolo, Juan Manuel vs Barrios Vera, Tomas

Pucinelli De Almeida, Matheus vs Qualifier

Ficovich, Juan Pablo vs Kicker, Nicolas

Kukushkin, Mikhail vs (6) Dellien, Hugo

(5) Ugo Carabelli, Camilo vs Tirante, Thiago Agustin

Qualifier vs Olivo, Renzo

Meligeni Alves, Felipe vs Diaz Acosta, Facundo

(Alt) Collarini, Andrea vs (3) Varillas, Juan Pablo

(8) Skatov, Timofey vs Wu, Tung-Lin

Qualifier vs Olivieri, Genaro Alberto

Darderi, Luciano vs (WC) Andreozzi, Guido

(Alt) Navone, Mariano vs (2) Tabilo, Alejandro

(1) Mejia, Nicolasvs Prihodko, Oleg(WC) Bancalari, Alejandrovs (11) Boscardin Dias, Pedro

(2) Casanova, Hernan vs (Alt) Rodriguez, Cristian

(Alt) Castro, Cristobal vs (8) Dellien, Murkel

(3) Londero, Juan Ignacio vs (WC) Bruna, Esteban

(Alt) Paul, Jakub vs (9) Reis Da Silva, Joao Lucas

(4) Roca Batalla, Oriol vs (Alt) Monzon, Ignacio

Seyboth Wild, Thiago vs (7) Villanueva, Gonzalo

(5) Torres, Juan Bautista vs Ribeiro, Eduardo

(Alt) Drzewiecki, Karol vs (10) Chung, Yunseong

(6) Dutra da Silva, Daniel vs (WC) Villalon, Nicolas

(WC) Herrera, Benjamin vs (12) Chepelev, Andrey