Murray: “Le partite lunghe possono capitare e sono spettacolari, ma finire alle 4 di mattina è un male per lo sport”

Andy Murray non ce l’ha fatta. L’Highlander scozzese dopo due maratone pazzesche ha ceduto in quattro set a Roberto Bautista Agut, abbandonando il sogno di poter continuare la sua strada nel torneo nel quale ha raggiunto 5 finali, purtroppo tutte perse. In sole 3 partite Andy è stato in campo quasi 14 ore, quasi il tempo impiegato da qualche vincitore di Wimbledon in un intero torneo…

Dopo la sconfitta odierna, Murray si è presentato alla stampa stanco ma molto fermo nelle sue convinzioni. Prima del torneo aveva dichiarato di sentirsi bene, che il lavoro con Lendl stava proseguendo bene e che il suo tennis stava tornando ad ottimo livello. Ha smentito anche i più scettici. Sia nella vittoria contro Berrettini che nella epica maratona con Kokkinakis si è rivista quella qualità difensiva straordinaria che gli ha consentito di essere uno dei migliori della sua epoca, “infestata” dagli altri Big3. Nella press conference ha parlato delle sue condizioni, di come ha preparato il match dopo l’incredibile partita vs. Kokkinakis (5 ore e 45 minuti, terminata alle 4 di mattina), e anche sulla spinosa questione dei match che finiscono a notte fonda. Per il due volte campione di Wimbledon, i match maratona non sono un problema, anzi, regalano spettacolo; finire così tardi una partita invece no, non va bene per nessun giocatore e per la stessa disciplina.

“Non è possibile stabilire quanto la fatica del secondo turno mi abbia penalizzato oggi, ma certamente non ha aiutato. Dopo la partita con Kokkinakis ho dormito solo dalle 6 alle 9 del mattino, non proprio quello di cui avrei avuto bisogno (ride). Sono dovuto venire al torneo perché avevo circa sette o otto vesciche che dovevano essere scoppiate per rimuovere il liquido all’interno, era necessario venire qua e farle curare. Quindi sono tornato in albergo e ho dormito ancora un paio d’ore. Poi mi sono allenato per 15 minuti e ho fatto un bagno di ghiaccio, e quindi la seduta col fisioterapista. Non mi sentivo bene. Le mie gambe stavano bene, per lo sforzo fatto non erano male, ma la parte bassa della schiena mi faceva molto male. Questo ha influito sul mio servizio, è stato davvero la parte peggiore del mio gioco oggi. Non potevo flettermi per servire. Non riuscivo a caricare il servizio. Negli scambi andava bene, la cosa peggiore era il servizio e si è visto”.

Le sue sensazioni sono un mix di soddisfazione ma anche rimpianto: “Ho sentimenti contrastanti. Penso di aver lasciato tutto quello che avevo in questo torneo. Ne sono orgoglioso. Non puoi controllare il risultato di tutto ciò che fai, l’unica cosa che puoi controllare è lo sforzo che metti nelle cose e ho dato tutto quello che avevo in ognuna delle tre partite. Tuttavia sono anche deluso perché ho lavorato molto quest’anno e ho giocato a un livello che mi avrebbe permesso di andare avanti nel torneo, molto. Oggi, per esempio, nonostante le circostanze e tutto il resto, ho gareggiato bene contro il n.20 al mondo. Credo che avrei potuto fare molta più strada”.

Il suo pensiero sui match “notturni”, troppo lunghi: “In uno Slam le partite lunghe possono capitare e regalano spettacolo. In termini di velocità i campi non sono male, il problema sono le palle che dopo un paio di game diventano lentissime. Se parlate con i preparatori, sono sicuro che vi diranno che il sonno è la cosa più importante per un atleta quando si tratta di recuperare. È il fattore numero uno. Finire alle 4 del mattino non va bene, né per il giocatore né per lo sport, oserei dire. Penso che ci siano cose che possono essere fatte per cambiare questo.”

Ecco la ricetta di Andy per risolvere il problema: la ricetta di US Open. “Agli US Open c’è il sistema migliore. Si giocano solo due partite nella sessione diurna. Ciò significa che non ci sono partite che iniziano così tardi e questo consente alle persone di vedere i migliori giocatori sui campi esterni con biglietti più economici, il che è fantastico anche per loro. Si potrebbe iniziare la sessione notturna alle 6 o alle 6:30, sono un paio di ore in più che possono fare la differenza per i tennisti“.

Come sempre Murray parla chiaro, dando un punto di vista interessante sulle situazioni e sul tennis in generale. Un atleta formidabile che è stato un piacere rivedere e così buon livello. Il suo connubio con Ivan Lendl ha sempre portato grandi risultati. Oggi, sulla soglia dei 36 anni, sembra ardito considerarlo ancora da corsa per uno Slam. Ma vista la sua grande passione per lo sport e determinazione, chissà che al prossimo Wimbledon, se arriverà in salute, non possa essere una mina vagante pericolosissima per tutti…

Marco Mazzoni