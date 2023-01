Medvedev era il numero uno del mondo cinque mesi fa, alla fine del mese sarà fuori dai top 10

Daniil Medvedev è stato eliminato questo venerdì al terzo turno degli Australian Open e ha confermato ciò che si osservava già da molti mesi: il suo cattivo momento di forma.

E la classifica lo riflette. In effetti, il russo sta vivendo cinque mesi assolutamente disastrosi. Per avere un’idea, il 29 agosto 2022 il moscovita era in testa alla classifica mondiale.

Certo, all’epoca c’erano già alcuni segnali che indicavano che il livello era diverso, tuttavia è riuscito a trascorrere 16 settimane in testa.

Con la sconfitta a Melbourne, Medvedev non difenderà i punti relativi alla finale del 2022 e uscirà quindi dalla top 10 mondiale, cosa che non accadeva dal 1° luglio 2019. In altre parole, dal suo debutto nella top 10, il russo non era ancora uscito da questa élite, cosa che accadrà a fine mese.

Con i 1110 punti persi, Medvedev si ritroverà con 2750 punti e, nella migliore delle ipotesi, terminerà gli Australian Open al 12° posto. Si è ancora in attesa però dei risultati di alcuni tennisti ancora in gara.