Australian Open: Il programma di Sabato 21 Gennaio 2023

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

V. Gracheva vs (30) K. Pliskova

C. Giorgi vs (12) B. Bencic

B. Bonzi vs (22) A. de Minaur

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(27) G. Dimitrov vs (4) N. Djokovic

M. Linette vs (19) E. Alexandrova

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

N. Parrizas Diaz vs D. Vekic

(5) A. Rublev vs (25) D. Evans

(5) A. Sabalenka vs (26) E. Mertens

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

A. Murray vs (24) R. Bautista Agut



Il match deve ancora iniziare

DOUBLES TBA

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

DOUBLES TBA

U. Humbert vs (9) H. Rune

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

DOUBLES TBA

(WC) A. Popyrin vs B. Shelton

(Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00))

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

DOUBLES TBA

DOUBLES TBA

J. Wolf vs (LL) M. Mmoh

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

L. Siegemund vs (4) C. Garcia

(Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00))

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

DOUBLES TBA

(23) S. Zhang vs (Q) K. Volynets

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

L. Fruhvirtova vs M. Vondrousova

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

DOUBLES TBA

DOUBLES TBA

T. Paul vs J. Brooksby

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))