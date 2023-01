Jannik Sinner dopo l’accesso agli ottavi di finale agli Australian Open: “Sicuramente è stato un match molto duro. Ho cambiato qualcosa a livello tattico. Queste sono le partite che aspetto di più, sapendo che Tsitsipas è uno dei migliori giocatori del mondo (con la sintesi della partita)

Jannik Sinner: “Sicuramente è stato un match molto duro. Ho cambiato qualcosa a livello tattico, andando più sul suo rovescio. Ma dopo essere riuscito a fargli il primo break mi sono sentito meglio. Credo che quella sia stata la chiave oggi”.

Queste sono le partite che aspetto di più, sapendo che Tsitsipas è uno dei migliori giocatori del mondo. Io sicuramente ho cambiato un po’ il mio gioco rispetto all’anno scorso. Spero che sia una bella partita, come ho detto, sono queste le partite che aspetto, quelle per cui mi alleno duramente. Vedremo come andrà quest’anno.”.

“Mi piace giocare presto nei tornei, specialmente se si tratta dei Grandi Slam. Se giochi alle 11, hai un po’ più di tempo per recuperare. Però per me non fa troppa differenza. Di sicuro iniziare uno Slam con un paio di vittorie in tre set è qualcosa di positivo. Oggi è stata molto differete. Vedremo come sarà il prossimo match, sarà dura sicuramente”.

Quando giochi nei turni notturni, specialmente dal secondo turno in poi, è diverso. Specialmente se prima hai dovuto vincere in cinque set. Però personalmente non mi importa molto che ora sia. Mi piace stare in campo, qualunque sia l’orario. Certo preferisco giocare alle 11 del mattino che di notte, ma fa parte anche quello del nostro sport”.

“Per il 2023 diciamo che abbiamo un paio di obiettivi. Il primo, il più importante, è quello di migliorare sempre. Il secondo è quello di portare a casa più risultati possibili per cercare di arrivare di nuovo a Torino a fine anno. Ma vedremo, la stagione è appena iniziata. Qui in Australia spero di continuare a giocare un buon tennis e poi vedrò cosa c’è nel programma dei tornei indoor”.

