Australian Open: out al secondo turno le prime due teste di serie del maschile, è la settima volta nell’Era Open

La quarta giornata degli Australian Open è stata segnata dalla sorprendente sconfitta al secondo turno della testa di serie n.2, Casper Ruud. Il norvegese era atteso a ben altro risultato, forte delle finali raggiunte lo scorso anno a Roland Garros, US Open (dove in caso di vittoria sarebbe diventato anche n.1 ATP) e ATP Finals a Torino. Invece si è fatto sorprendere dal giovane statunitense Jenson Brooksby, talento con un tennis molto personale, forse pronto ad esplodere dopo questa vittoria, la sua più importante in carriera.

La sconfitta di Ruud, testa di serie n.2 dello Slam australiano, si unisce a quella del favorito del seeding Rafael Nadal, avvenuta ieri. È un fatto statistico di una certa rilevanza: infatti non accadeva da ben 21 anni che le prime due teste di serie di un torneo dello Slam uscissero entrambe prima del terzo turno. In assoluto, è la settima volta che accade nell’Era Open. Ecco le altre:

1990: Roland Garros – Edberg (1) battuto al 1t da Bruguera – Becker (2) battuto al 1t da Ivanisevic

1998: Roland Garros – Sampras (1) battuto al 2t da Delgado – Korda (2) battuto al 1t da Zabaleta

1999: Roland Garros – Kafelnikov (1) battuto al 2t da Hrbaty – Sampras (2) battuto al 2t da Medvedev

2000: Roland Garros – Agassi (1) battuto al 2t da Kucera – Sampras (2) battuto al 1t da Philippoussis

2000: US Open – Agassi (1) battuto al 2t da Clement – Kuerten (2) battuto al 1t da Arthurs

2002: Australian Open – Hewitt (1) battuto al 1t da Martin – Kuerten (2) battuto al 1t da Boutter

2023: Australian Open – Nadal (2) battuto al 2t da McDonald – Ruud (2) battuto al 2t da Brooksby

A questo aggiungiamo un altro dato statistico curioso: è la quarta volta dal 1990 che nessuno dei primi 3 tennisti del ranking mondiale è in corsa al terzo turno di un torneo dello Slam:

Roland Garros 1990: Lendl (non partecipò), Edberg (out), Becker (out)

Australian Open 1999: Sampras (non partecipò), Rios (non partecipò), Corretja (out)

Australian Open 2002: Hewitt (out), Kuerten (out), Agassi (ritirato prima dell’avvio)

Australian Open 2023: Alcaraz (non partecipa), Nadal (out), Ruud (out)