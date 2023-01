L’incredibile scambio da 70 colpi tra Kubler e Khachanov (video)

OUTRAGEOUS! Così Tennis Australia commenta uno scambio incredibile di ben 70 colpi tra Kubler e Khachanov. Riportiamo il video di questo scambio pazzesco, vinto dall’australiano. Alla fine però è il russo a trionfare in quattro set ed accedere al terzo turno degli Australian Open.

OUTRAGEOUS Jason Kubler has just won a 70-shot rally to break, absolute scenes on JCA! #GoAussies • #AO2023 pic.twitter.com/dkZCshl1qh

