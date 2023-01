Australian Open: Rafael Nadal si fa male e viene eliminato dal torneo al secondo turno

Rafael Nadal, numero due del mondo e campione in carica degli Australian Open, ha visto la sua ricerca del 23° titolo del Grande Slam concludersi nel peggiore dei modi, quando è stato eliminato al secondo turno del primo Major del 2023, in un match segnato da un infortunio all’adduttore avvertito nel tratto finale del secondo set, in un momento in cui, pur essendo in difficoltà, sembrava stesse cercando di iniziare un recupero.

Il 36enne spagnolo, prima testa di serie a Melbourne, ha scelto di non arrendersi, ma ha finito per essere sconfitto in modo netto dall’americana Mackenzie McDonald, numero 65 ATP, per 6-4, 6-4 7-5, in 2 ore di partita. Dopo essere entrato molto male nell’incontro e aver cercato una rimonta a metà del secondo set, Nadal ha avvertito un infortunio all’inizio dell’ottavo gioco del secondo set. Ha chiesto assistenza medica fuori dal campo sul 4-6, 3-5, ma non è mai stato in grado di correre di nuovo, né di essere in condizione.

Nadal ha ancora chiesto allo staff tecnico se dovesse abbandonare, ma ha deciso di continuare a cercare un miracolo sportivo che non è arrivato.

Anche se non nel modo ideale, McDonald ottiene la più grande vittoria della sua carriera e avanza al terzo turno di Melbourne, dove affronterà il vincitore dell’incontro tra Yoshihito Nishioka e Dalibor Svrcina.