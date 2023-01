Australian Open: Sinner domina Etcheverry, vola al terzo turno

Vince e convince Jannik Sinner al secondo turno degli Australian Open 2023. Il tennista azzurro, testa di serie n.15 del torneo, ha sconfitto agevolmente l’argentino Tomas Martin Etcheverry lasciandogli la miseria di sette game, 6-3 6-2 6-2 lo score conclusivo dopo 1 ora e 44 minuti di gioco. Una prestazione sontuosa per Jannik, in versione “macchina da guerra”: efficace al servizio, potente da fondo campo con colpi troppo veloci ed aggressivi per la resistenza dell’albiceleste, apparso spesso in totale disarmo contro la pressione costante dell’azzurro.

Sinner ha chiuso con 6 ace, il 62% di prime palle in campo con le quali ha realizzato l’88% di punti, quindi dominio netto quando ha servito la prima. Ottimo anche il 62% di punti vinto con la seconda, segnale di forza del match. 32 colpi vincenti complessivi nel match, inclusi 20 punti a rete sulle 22 discese. La forza con cui ha condotto gli scambi l’ha condotto spesso a rete, dove è stato quasi perfetto.

Altro dato molto interessante, l’aver trasformato tutte le 5 palle break ottenute, senza concederne alcuna al rivale. Fotografia esatta del suo dominio oggi in campo. Una vittoria limpida, ottenuta con una prestazione eccellente, che lo porta al terzo turno dove aspetta il vincente di Fucsovics vs. Harris (che ha battuto Musetti all’esordio).

Il primo set del match di Sinner si è deciso con un solo break, strappato nel sesto game a zero. Nel secondo set Jannik allunga nel terzo game, portandosi poi avanti 4-1 con un doppio break. Uno strappo micidiale che di fatto già sembra chiudere la partita. Con altri due break, nel primo e quinto game, Sinner veleggia comodo verso il successo.

T. Etcheverry vs (15) J. Sinner