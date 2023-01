Nilox partner ufficiale dell’ATP Tour dal 2023

ATP e Nilox annunciano una partnership pluriennale a livello globale che vede il marchio italiano di monopattini e biciclette elettriche diventare partner ufficiale dell’ATP Tour a partire dal 2023.

Nilox, parte del Gruppo Esprinet, offre una gamma di dispositivi elettrici a due ruote per la mobilità personale, sostenibili, pratici e divertenti. L’ATP Tour rappresenterà una piattaforma globale per presentare il brand e promuovere scelte di vita sostenibili e salutari per le persone e l’ambiente.

Parallelamente all’accordo globale con il Tour, Nilox sarà partner ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia e del Barcelona Open Banc Sabadell a partire da questa stagione, ricevendo così un’esposizione sul campo e uno spazio in loco dedicato alla sua innovativa gamma di dispositivi elettrici a due ruote per la mobilità personale.

Questa collaborazione segna la prima esperienza nel tennis professionistico per Nilox, e si aggiunge al suo già notevole portafoglio di partnership con le principali organizzazioni sportive.

“La mobilità personale sostenibile è un elemento chiave per ridurre al minimo l’impatto ambientale dei viaggi,” ha dichiarato Daniele Sanò, Chief Business Officer dell’ATP “Siamo lieti di collaborare con Nilox, un vero leader in questo settore, nel focalizzarci sulla riduzione delle emissioni legate agli spostamenti durante tutto l’ATP Tour. È fondamentale creare alleanze tra organizzazioni che la pensano allo stesso modo e sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema così importante”.

“Siamo entusiasti di questa nuova partnership con l’ATP Tour, che ci permette di sostenere e promuovere la nostra passione per l’innovazione, il divertimento e il dinamismo, elementi chiave della nostra missione che si riflettono anche nel nostro slogan ‘Makes You Move’. Attraverso i nostri prodotti hi-tech sempre più comodi, belli e pratici, offriamo alle persone nuovi modi per raggiungere la loro destinazione nel rispetto dell’ambiente. Questa attenzione alla sostenibilità caratterizza la nostra partnership con ATP e ci rende ancora più orgogliosi di farne parte” ha commentato Giovanni Testa, Chief Operations Officer di Esprinet.