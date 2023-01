Challenger Tenerife 1: Il Tabellone Principale e di Quali. Nove azzurri al via tra Md e Quali

Challenger Tenerife 1 – Tabellone Principale – hard

(1) Albot, Radu vs Moreno De Alboran, Nicolas

Qualifier vs (WC) Gigante, Matteo

Maestrelli, Francesco vs Qualifier

Milojevic, Nikola vs (7) Cobolli, Flavio

(3) Gojo, Borna vs Coppejans, Kimmer

Kozlov, Stefan vs Qualifier

Rodriguez Taverna, Santiago vs Hardt, Nick

Qualifier vs (5) Shevchenko, Alexander

(6) Nardi, Luca vs Ofner, Sebastian

Marozsan, Fabian vs (WC) Moro Canas, Alejandro

Mager, Gianluca vs Rosol, Lukas

Bonadio, Riccardo vs (4) Guinard, Manuel

(8) Taberner, Carlos vs Qualifier

Trungelliti, Marco vs Qualifier

Uchida, Kaichi vs Paire, Benoit

(WC) Sanchez Izquierdo, Nikolas vs (2) Passaro, Francesco

(1) Clarke, Jayvs (WC) Ortiz Gonzalez, Kenay(WC) Mertens, Yannickvs (10) Gerch, Lucas

(2) Medjedovic, Hamad vs Blanch, Ulises

(Alt) Mpetshi Perricard, Giovanni vs (8) Yunchaokete, Bu

(3) Mayot, Harold vs (WC) Merida, Daniel

Karlovskiy, Evgeny vs (7) Valkusz, Mate

(4) Neuchrist, Maximilian vs Durasovic, Viktor

(WC) Campese, Cristian vs (11) Neumayer, Lukas

(5) Diez, Steven vs (PR) Harrison, Christian

Decamps, Gabriel vs (12) Gulbis, Ernests

(6) Dougaz, Aziz vs (Alt) Kachmazov, Alibek

Janvier, Maxime vs (9) Giustino, Lorenzo

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Steven Diez vs [PR] Christian Harrison

2. Gabriel Decamps vs [12] Ernests Gulbis

3. [Alt] Giovanni Mpetshi Perricard vs [8] Bu Yunchaokete

4. [2] Hamad Medjedovic vs Ulises Blanch

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Aziz Dougaz vs [Alt] Alibek Kachmazov

2. [4] Maximilian Neuchrist vs Viktor Durasovic

3. Evgeny Karlovskiy vs [7] Mate Valkusz

4. [WC] Yannick Mertens vs [10] Lucas Gerch