WTA 250 Hobart: Niente primo titolo in carriera. Elisabetta Cocciaretto si arrende in finale (Video)

Nel WTA 250 di Hobart Elisabetta Cocciaretto è arrivata a pochi centimetri dalla conquista del primo set, ha finito per cedere 76(0) 62 contro Lauren Davis, ex Top 30 oggi numero 84 del ranking.

La 29enne di Gates Mills, Ohio, considerata una grande promessa del tennis USA una decina di anni fa, non giocava una finale WTA dal 2017. Allora vinse il titolo a Auckland battendo la croata Ana Konjuh ed entrò per la prima volta fra le prime 50 del mondo. In Top 50, da lunedì, entrerà per la prima volta Cocciaretto, che sarà la nuova numero 2 d’Italia dietro Martina Trevisan.

Da segnalare che nel primo set l’azzurra sul 6 a 5 in suo favore e al servizio l’americana mancava due palle set e poi nel tiebreak cedeva malamente la frazione per 7 punti a 0.

Nel secondo set l’americana si portava in un attimo sul 5 a 0. Timida reazione dell’azzurra che conquistava due game consecutivi ma un gioco più avanti la Davis, dal 30 a 0, conquistava 4 punti consecutivi metteva a segno un nuovo break vincendo set, partita e torneo per 6 a 2.

Dichiara alla fine della partita Elisabetta: “E’ il mio primo anno qui, sono contenta del torneo che ho giocato. Ho imparato tante cose da questa partita, spero di metterle in pratica nel resto della stagione”.

WTA 250 Hobart (Australia) – Finali, cemento

Centre Court – ore 03:00

Lauren Davis vs Elisabetta Cocciaretto Inizio 03:00



WTA Hobart Lauren Davis Lauren Davis 7 6 Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 6 2 Vincitore: Davis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Lauren Davis 0-15 0-30 0-40 5-1 → 5-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 Lauren Davis 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Lauren Davis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 3*-0 4-0* 5-0* 6*-0 6-6 → 7-6 Lauren Davis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Lauren Davis 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Lauren Davis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Lauren Davis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Lauren Davis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Lauren Davis 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1

(1) Kirsten Flipkens / (1) Laura Siegemund vs Viktorija Golubic / Panna Udvardy