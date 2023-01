Australian Open: Il programma di Lunedì 16 Gennaio 2023. In campo 4 azzurri nella prima giornata

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

K. Siniakova vs (7) C. Gauff

Y. Yuan vs (6) M. Sakkari

(1) R. Nadal vs J. Draper

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(1) I. Swiatek vs J. Niemeier

M. Giron vs (7) D. Medvedev

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(3) J. Pegula vs J. Cristian

(10) H. Hurkacz vs P. Martinez

S. Kenin vs (24) V. Azarenka

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(3) S. Tsitsipas vs Q. Halys

(10) M. Keys vs A. Blinkova

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

K. Edmund vs (15) J. Sinner

A. Van Uytvanck vs (15) P. Kvitova

S. Baez vs (WC) J. Kubler

(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))

A. Tomljanovic vs N. Podoroska

(Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00))

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Kalinskaya vs (13) D. Collins

D. Altmaier vs (16) F. Tiafoe

(11) P. Badosa vs C. McNally

(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))

V. Pospisil vs (6) F. Auger-Aliassime

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

E. Raducanu vs T. Korpatsch

D. Lajovic vs (20) D. Shapovalov

(20) B. Krejcikova vs (Q) S. Bejlek

A. Molcan vs S. Wawrinka

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

B. Andreescu vs (25) M. Bouzkova

(WC) T. Gibson vs (Q) C. Burel

(11) C. Norrie vs (WC) L. Van Assche

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

(WC) J. Millman vs M. Huesler

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

T. Etcheverry vs G. Barrere

(Q) C. Vandeweghe vs A. Kalinina

J. Munar vs (Q) D. Svrcina

(32) J. Teichmann vs H. Dart

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) C. Bucsa vs (Q) E. Lys

T. Griekspoor vs (LL) P. Kotov

L. Sonego vs N. Borges

K. Juvan vs (Q) S. Janicijevic

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Kostyuk vs (28) A. Anisimova

(29) S. Korda vs C. Garin

J. Lehecka vs (21) B. Coric

X. Wang vs (WC) S. Hunter

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) P. Kudermetova vs (WC) O. Gadecki

M. Ymer vs (31) Y. Nishioka

A. Bondar vs A. Bogdan

(Q) Y. Hanfmann vs (WC) R. Hijikata

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) Y. Watanuki vs A. Rinderknech

B. Pera vs (WC) M. Uchijima

(Q) E. Escobedo vs T. Daniel

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

O. Otte vs (Q) J. Shang

(18) K. Khachanov vs B. Zapata Miralles

P. Udvardy vs C. Osorio

(22) E. Rybakina vs E. Cocciaretto

(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

C. Moutet vs (WC) Y. Wu

K. Rakhimova vs K. Baindl

L. Zhu vs R. Marino

(17) L. Musetti vs L. Harris

(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(28) F. Cerundolo vs G. Pella

(Q) L. Tsurenko vs K. Muchova

(29) Q. Zheng vs D. Galfi

(WC) C. Eubanks vs S. Kwon

(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

Court 16 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

K. Kucova vs (Q) D. Shnaider

B. Nakashima vs M. McDonald

D. Yastremska vs (17) J. Ostapenko

T. Monteiro vs C. Lestienne

Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

I. Ivashka vs (32) B. van de Zandschulp

(Q) B. Fruhvirtova vs A. Sasnovich

F. Coria vs M. Fucsovics