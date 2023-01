WTA 250 Hobart: Prima finale in carriera nel circuito maggiore per Elisabetta Cocciaretto (Video)

Elisabetta Cocciaretto è approdata in finale nel torneo WTA 250 di Hobart.

All’alba italiana la 21enne di Fermo, n.69 WTA, ha battuto 75 46 61, dopo una battaglia di due ore ed otto minuti, la statunitense Sofia Kenin, n.280 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, mai affrontata prima in carriera.

Sabato, nella sua prima finale in un torneo del circuito maggiore, Cocciaretto si giocherà il titolo l’ingresso in finale con la vincente della sfida tra la russa Anna Blinkova, n.72 WTA, proveniente dalle qualificazioni e la statunitense Lauren Davis, n.84 del ranking.

Da segnalare che nel terzo e decisivo set la Cocciaretto si è subito portata avanti per 4 a 0 grazie ai break nel primo e terzo gioco prima di chiudere la partita per 6 a 1 mettendo a segno un nuovo break nel settimo game.