68 esima semifinale in carriera nel circuito maggiore per Richard Gasquet (Video)

A 36 anni, Richard Gasquet continua a dimostrare che il talento c’è tutto. Il tennista francese sembra in gran forma in questo inizio di 2023 e, questo giovedì, ha timbrato l’accesso alle semifinali dell’ATP 250 di Auckland.

Gasquet, che ha raggiunto la semifinale di un torneo ATP per la 68ª volta in carriera, ha sconfitto nei quarti di finale il belga David Goffin per 1-6, 6-1, 6-1 in uno strano duello in cui i due giocatori non sono mai stati allo stesso livello nello stesso set. Gasquet si batterà per la finale contro il connazionale Constant Lestienne, che ha battuto Laslo Djere per 2-6, 7-6(2), 7-5 in 2h45 minuti.

L’altra semifinale sarà tra Cameron Norrie e Jenson Brooksby. La seconda testa di serie britannica ha battuto Marcos Giron per 6-1, 6-7(5), 6-2, mentre l’americano ha battuto Quentin Halys per 7-6(3), 7-6(2).