Osaka è in dolce attesa. Rientrerà nel 2024

Naomi Osaka sarà mamma nel 2023. L’annuncio della campionessa nipponica arriva poco dopo l’aver comunicato agli organizzatori dell’Australian Open la propria rinuncia al torneo dello Slam da lei vinto due volte, senza fornire ulteriori spiegazioni. Oggi via social ha svelato il mistero: è in dolce attesa.

“Non vedo l’ora di tornare in campo, ma ecco un piccolo aggiornamento sulla mia vita per il 2023”, recita il tweet, con una piccola lettera nella quale racconta le proprie emozioni per questa splendida notizia.

“Questi pochi mesi lontani dallo sport mi hanno davvero dato un nuovo amore e apprezzamento per il gioco a cui ho dedicato la mia vita”, ha aggiunto. “So che ho così tanto da aspettarmi per il futuro; una cosa che non vedo l’ora è che mio figlio guardi alcune delle mie partite e dica a qualcuno: ‘Quella è mia madre.’ Il 2023 sarà un anno pieno di lezioni per me, e spero di vedervi all’inizio del prossimo perché sarò all’Aus 2024”.

Nota a margine: “Non credo che ci sia un percorso perfettamente corretto da intraprendere nella vita, ma ho sempre pensato che se vai avanti con buone intenzioni alla fine troverai la tua strada”.

Can’t wait to get back on the court but here’s a little life update for 2023. pic.twitter.com/GYXRnutU3I — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) January 11, 2023

Pochi giorni fa, anche la ex n.1 WTA Ash Barty aveva annunciato la propria prossima maternità.

Un grande in bocca al lupo e complimenti a Naomi per questa splendida avventura, sperando di rivedere nel 2024 il suo tennis esplosivo e spettacolare.