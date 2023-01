Alcaraz nuovo testimonial della linea intimo di Calvin Klein (Video)

Carlitos mostra "i muscoli" per CK

Carlos Alcaraz è il nuovo volto della linea intimo per uomo del noto brand Calvin Klein.

“La fiducia per me è essere se stessi, non importa cosa. Calvins o niente”, lo slogan pronunciato dal n.1 del tennis nel video promozionale che riportiamo dall’account twitter ufficiale della casa di moda statunitense.

Alcaraz non è il primo tennista a posare per una linea di intimo: anche Fabio Fognini è stato testimonial di Emporio Armani, mentre Rafael Nadal è stato uomo immagine per l’intimo di EA7 e poi di Tommy Hilfiger.