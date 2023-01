Alcaraz si è infortunato in allenamento recuperando una palla corta

Dalla Spagna arriva la notizia di come Carlos Alcaraz si sarebbe infortunato in allenamento presso l’Accademia di Villena (Alicante) poco prima di preparare i bagagli e volare a Melbourne il 7 gennaio, il giorno stabilito per il suo volo “down under”. José Amoros ha raccontato l’episodio avvenuto in campo e che è costato a Carlos la partecipazione al primo Slam dell’anno. Secondo il collega, nell’ultima fase dei suoi allenamenti l’allievo di JC Ferrero ha incrementato progressivamente l’intensità per presentarsi in Australia al massimo della forma. Ricordiamo che il suo ultimo match giocato fu a Bercy contro Rune, quando si infortunò e fu costretto a rinunciare sia alle ATP Finals di Torino che alle finali di Davis.

Martedì scorso Alcaraz ha disputato un match di allenamento contro uno dei giovani più promettenti dell’accademia, il 15enne americano Darwin Blanch. I pochi privilegiati che hanno assistito alla partita parlano di un Alcaraz in gran forma, di un set disputato da entrambi con grande intensità. Una vera e seria simulazione di partita. Proprio uno scambio in quest’allenamento è stato fatale al n.1 del mondo.

Alcaraz ha giocato una palla corta perfetta, ma l’americano ha fatto uno sprint clamoroso riuscendo a rimandare la palla al di là della rete, stretta in diagonale. Una rimessa che ha sorpreso il giovane campione di El Palmar, che ha tirato fuori tutta la sua esplosività per arrivare sulla palla e toccarla vincente. Purtroppo la frenata dopo la rincorsa estrema l’ha portato ad una completa apertura delle gambe, con quella destra che si è trascinata sul campo in sintetico, fino alla pesante caduta a terra. Carlos si è rialzato per vedere se la palla fosse entrata, quindi è crollato a terra di nuovo.

Tutto lo staff è saltato in piedi, ma Carlos ha reagito con un “niente, niente… posso continuare”. Pochi minuti dopo invece il murciano ha iniziato ad avvertire dolore. Ha terminato il match ma subito è scattato l’allarme ed i controlli diagnostici. Il responso è stato negativo: lesione al muscolo semimembranoso della coscia destra. Non è un infortunio grave, tra qualche settimana Alcaraz sarà al 100%, pronto a ripartire. Ma quest’eccesso di furore per rimettere una banale palla di allenamento gli è costato davvero caro…

Marco Mazzoni