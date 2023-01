Australian Open – Qualificazioni: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 1. Mager, Arnaldi e Darderi al secondo turno. Out Bonadio. Maestrelli fuori al tiebreak del terzo set. Si ritira Cecchinato

Buona la prima per Gianluca Mager, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi nelle qualificazioni degli Australian Open.

Subito fuori, invece, Riccardo Bonadio, Francesco Maestrelli e Marco Cecchinato, seconda testa di serie delle “quali”, ritiratosi a metà del secondo set.

Secondo turno

(22) Matteo Arnaldi (ITA) c. Alex Bolt (AUS)

Luciano Darderi (ITA) c. (wc) Dane Sweeney (AUS)

Gianluca Mager (ITA) c. Oleksii Krutykh (UKR)

Australian Open (Australia) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

2°Inc. A. Ritschard vs (22) M. Arnaldi



5°Inc. H. Laaksonen vs R. Bonadio