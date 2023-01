Australian Open: Il Tabellone di Qualificazione Maschile. Ben 16 azzurri al via

Australian Open – Tabellone Qualificazione (con tutti gli spot)

(1) A. Tabilo vs N. Milojevic

S. Ofner vs F. Meligeni Alves

A. Bellier vs L. Lokoli

L. Tu vs (25) J. Kovalik

(2) M. Cecchinato vs M. Purcell

D. Dzumhur vs D. Kuzmanov

R. Olivo vs A. Bolt

A. Ritschard vs (22) M. Arnaldi

(3) R. Albot vs B. Holt

G. Elias vs K. Uchida

G. Blancaneaux vs M. Trungelliti

M. Polmans vs (24) L. Klein

(4) E. Gomez vs L. Broady

J. Struff vs A. Shevchenko

(WC) T. Schoolkate vs K. Coppejans

R. Brancaccio vs (26) F. Agamenone

(5) J. Varillas vs R. Marcora

A. Galarneau vs R. Peniston

M. Kukushkin vs J. Duckworth

(WC) P. Sekulic vs (30) Y. Watanuki

(6) D. Kudla vs O. Jasika

A. Kovacevic vs C. Taberner

S. Kozlov vs O. Krutykh

G. Mager vs (32) F. Misolic

(7) H. Gaston vs E. Gerasimov

A. Muller vs (WC) J. McCabe

E. Furness vs Y. Hsu

N. Hardt vs (18) E. Ymer

(8) T. van Rijthoven vs L. Riedi

S. Rodriguez Taverna vs G. Zeppieri

P. Jubb vs D. Svrcina

N. Kicker vs (17) F. Delbonis

(9) M. Mmoh vs (WC) B. Kuzuhara

M. Pucinelli De Almeida vs B. Paire

T. Tirante vs F. Mena

G. Diallo vs (21) A. Vukic

(10) N. Gombos vs Y. Sugita

A. Vavassori vs E. Nava

N. Jarry vs O. Virtanen

N. Moreno De Alboran vs (29) T. Skatov

(11) P. Kotov vs G. Olivieri

H. Laaksonen vs R. Bonadio

R. Noguchi vs (WC) E. Winter

E. Escobedo vs (23) L. Nardi

(12) D. Stricker vs C. Stebe

M. Krueger vs F. Cobolli

F. Ferreira Silva vs B. Klahn

E. Couacaud vs (28) H. Grenier

(13) F. Passaro vs L. Rosol

T. Wu vs M. Bellucci

L. Darderi vs J. Ficovich

(WC) D. Sweeny vs (27) V. Kopriva

(14) P. Andujar vs (WC) A. Walton

(WC) D. Pham vs P. Gojowczyk

F. Diaz Acosta vs G. Brouwer

M. Marterer vs (19) Y. Hanfmann

(15) J. Rodionov vs N. Ionel

F. Maestrelli vs A. Andreev

M. Zekic vs T. Barrios Vera

(WC) J. Jin vs (20) Z. Bergs

(16) F. Verdasco vs N. Serdarusic

F. Marozsan vs J. Shang

A. Escoffier vs Z. Piros

A. Pellegrino vs (31) M. Guinard