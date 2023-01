United Cup: Usa b. Italia 4-0. Sconfitte per Berrettini e Trevisan. Musetti si fa male e si ritira. Bronzetti perde da Gauff a vittoria americana già raggiunta. Successo degli Usa

Gli USA hanno vinto la prima edizione della United Cup. Nella notte italiana Trevisan ha ceduto in due set a Pegula, Musetti si è ritirato dopo aver perso il primo set contro Tiafoe e Matteo Berrettini ha perso con due tiebreak con Taylor Fritz.

Nella notte italiana Martina Trevisan, n.27 WTA, ha ceduto 64 62, in un’ora e mezza esatta di gioco, a Jessica Pegula, n.3 del ranking, un risultato forse un po’ troppo severo per quanto fatto vedere in campo dall’azzurra almeno nel primo set.

Sfortunato Lorenzo Musetti. Il 20enne di Carrara, n.23 ATP, è stato costretto a lasciare via libera a Frances Tiafoe, n.19 del ranking, ritirandosi dopo appena mezz’ora di partita e dopo aver perso il primo set per 6-2 per un problema alla spalla destra.

Matteo Berrettini, n.16 ATP – che in questa United Cup ha battuto Monteiro e due top ten come Ruud ed Hurkacz, cedendo solo a Tsitsipas – è stato superato da Taylor Fritz, n.9 del ranking con il risultato di 76 (4) 76 (6).

Berrettini ha avuto sempre difficoltà alla battuta, nove palle break annullate e nessuna palla break conquistata, ma è stato bravo a portare almeno le frazioni al tiebreak pur perdendo entrambi i parziali.

Ben 15 gli Ace scoccati dal numero 9 ATP, che ha raccolto addirittura l’87% di punti quando ha servito la prima. 7 gli ACE di Matteo, che con la prima ha avuto anch’egli ottime percentuali di resa, annullando come dicevamo 9 palle break su 9.

A punteggio acquisito Lucia Bronzetti, n.54 WTA, tè stata battuta 63 62, in un’ora e 13 minuti, da Madison Keys, n.11 WTA.

United Cup (Australia), cemento – Finale

Ken Rosewall Arena – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [3] Jessica Pegula vs [5] Martina Trevisan



ATP United Cup Jessica Pegula [3] Jessica Pegula [3] 6 6 Martina Trevisan [5] Martina Trevisan [5] 4 2 Vincitore: Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 J. Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-1 → 5-2 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 J. Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Pegula 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 J. Pegula 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 3-2 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Pegula 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0

2. [3] Frances Tiafoe vs [5] Lorenzo Musetti



ATP United Cup Frances Tiafoe [3] Frances Tiafoe [3] 15 6 0 Lorenzo Musetti [5] • Lorenzo Musetti [5] 0 2 0 Vincitore: Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Musetti 0-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Tiafoe 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 5-2 → 6-2 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [3] Taylor Fritz vs [5] Matteo Berrettini (non prima ore: 07:30)



ATP United Cup Taylor Fritz [3] Taylor Fritz [3] 7 7 Matteo Berrettini [5] Matteo Berrettini [5] 6 6 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-5 → 5-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Fritz 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-2 → 2-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* df 3*-0 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 T. Fritz 15-0 15-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Fritz 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

4. [3] Madison Keys vs [5] Lucia Bronzetti



ATP United Cup Madison Keys [3] Madison Keys [3] 6 6 Lucia Bronzetti [5] Lucia Bronzetti [5] 3 2 Vincitore: Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Keys 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 M. Keys 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 4-1 → 5-1 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 M. Keys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Bronzetti 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 L. Bronzetti 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Keys 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 5-2 L. Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 M. Keys 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 L. Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 M. Keys 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

5. [3] Jessica Pegula / Taylor Fritz vs [5] Martina Trevisan / Matteo Berrettini



Il match deve ancora iniziare