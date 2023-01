WTA 250 Hobart: Il Tabellone Principale. Tre azzurre ai nastri di partenza

WTA 250 Hobart Tabellone Principale – hard

(1) Marie Bouzkova vs (SR) Jaqueline Cristian

Lucia Bronzetti vs Qualifier

Qualifier vs Mayar Sherif

Claire Liu vs (8) Yulia Putintseva

(WC/4) Sloane Stephens vs Qualifier

Danka Kovinic vs (SE) Ysaline Bonaventure

Qualifier vs (WC) Olivia Gadecki

Alison Van Uytvanck vs (7) Magda Linette

(6) Bernarda Pera vs Madison Brengle

Qualifier vs (SR) Laura Siegemund

(SR) Patricia Maria Tig vs Jasmine Paolini

Elisabetta Cocciaretto vs (3) Alizé Cornet

(5) Anhelina Kalinina vs Rebecca Marino

Tatjana Maria vs (WC) Talia Gibson

Lin Zhu vs (WC) Sofia Kenin

Qualifier vs (2) Elise Mertens