Il Lemon Bowl parla romano: Quattro capitolini in Finale

Sui campi del Salaria Sport Village di Roma si sono concluse le semifinali della 39ª edizione del Lemon Bowl. I dodici match suddivisi tra under 10, 12 e 14 non hanno deluso le aspettative e hanno ribadito l’alto livello della prestigiosa rassegna giovanile nazionale a partecipazione straniera. Tante gioie per il tennis romano, che in finale porta ben quattro ragazzi ed è già certo di un campione. Nell’under 14 maschile sarà infatti derby tra Mattia Baroni e Luca Cosimi. Nell’under 10 femminile finale internazionale tra la croata Ana Marija Rebic e la polacca Anna Cyronek, protagoniste assolute del loro tabellone. Come da tradizione le finali si giocheranno il 6 gennaio, si partirà alle ore 11.00.

Quattro romani all’assalto del titolo – L’edizione 2023 del Lemon Bowl sta riservando grandi soddisfazioni al tennis capitolino, che ha portato i suoi migliori rappresentanti in finale. Nell’under 14 maschile sarà derby tra Mattia Baroni e Luca Cosimi, rispettivamente terza e quarta testa di serie del tabellone. Baroni, già campione dell’under 12 due anni fa, ha superato con netto 6-3 6-1 il numero due del seeding Luca La Palombara. Netto anche il successo di Cosimi, atleta osservato in queste giornate da Flavio Cipolla, che si è imposto per 6-4 6-1 su Enea Vinetti. “Sono contento di essere tornato al Lemon Bowl, da romano ci tengo sempre e domani naturalmente voglio vincere – le parole del classe 2009 del Tevere Remo Mattia Baroni – Dopo questo torneo andrò a Tarbes per fare le qualificazioni de Les Petit As (il più importante torneo under 14). In generale quest’anno proverò a fare bei risultati a livello Tennis Europe, dove già l’anno scorso mi sono tolto qualche soddisfazione”. Il derby romano dell’under 14 femminile si è invece consumato in semifinale dove la favorita Alice Iozzi ha superato la rivelazione Livia Avola con lo score di 6-0 6-4. Il prospetto dell’All Round in finale se la vedrà contro Melissa Rossi, reduce dal 6-2 6-2 che le ha permesso di prevalere su Tatiana Vittoria Lippi. Volto nuovo del Lemon Bowl invece l’under 10 Samuel Tigani dell’MD Tennis Academy. Con un tennis brillante il romano ha liquidato per 6-0 6-1 Mattia Bongiovanni ed in finale se la vedrà contro il toscano Pietro Carra che invece ha vinto in grande lotta contro Gabriele Aceto (7-5 3-6 10/8).

Rebic-Cyronek e le altre finali – Della folta truppa internazionale sono due le rappresentanti ad essersi spinte all’atto conclusivo. La croata Ana Marija Rebic (nipote di Ante Rebic del Milan) e la polacca Anna Cyronek si giocheranno il titolo nell’under 10 femminile, categoria dal livello altissimo dove sono riuscite a farla da padrone. Rebic si è aggiudicata per 6-1 6-0 la sfida contro la bielorussa Katsiaryna Unuchka, altra piccola protagonista della settimana. Cyronek ha invece superato l’ottima Sofia Foggia per 6-2 6-1. Nell’under 12 maschile le prime due teste di serie si sono spinte in finale, Alessandro Fronza e Bruno Giovanni Condorelli si contenderanno il titolo dopo i successi su Gennaro Scalese (6-3 6-1) e Davide Dagnino (6-0 6-2). Nell’under 12 femminile come da pronostico la campionessa d’Italia under 11 Victoria Lanteri Monaco prosegue la sua corsa grazie alla vittoria per 6-0 6-0 su Emma Lanzoni. In uno dei match più belli di giornata invece Agnese Calzolai ha superato Rachele Saleppico per 6-4 7-6.

Risultati semifinali Lemon Bowl

Under 10 maschile

Pietro Carra b. Gabriele Aceto 7-5 3-6 10/8

Samuel Tigani b. Mattia Bongiovanni 6-0 6-1

Under 10 femminile

Anna Cyronek (Pol) b. Sofia Foggia 6-2 6-1

Ana Marija Rebic (Cro) b. Katsiaryna Unuchka 6-1 6-0

Under 12 maschile

Alessandro Fronza (1) b. Gennaro Scalese 6-3 6-1

Bruno Giovanni Condorelli (2) b. Davide Dagnino (3) 6-0 6-2

Under 12 femminile

Victoria Lanteri Monaco (1) b. Emma Lanzoni (5) 6-0 6-0

Agnese Calzolai (3) b. Rachele Saleppico (2) 6-4 7-6

Under 14 maschile

Luca Cosimi (4) b. Enea Vinetti 6-4 6-1

Mattia Baroni (3) b. Luca La Palombara (2) 6-3 6-1

Under 14 femminile

Alice Iozzi (1) b. Livia Avola 6-0 6-4

Melissa Rossi (2) b. Tatiana Vittoria Lippi (3) 6-2 6-2