United Cup: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Polonia b. Italia 3-2. Il doppio misto perde nettamente. Ripescata in semifinale

La Polonia è la seconda semifinalista della United Cup dopo aver battuto nei quarti di finale per 3 a 2 l’Italia. Gli azzurri possono comunque contare sul ripescaggio nelle semifinali per il miglior quoziente partite del nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023 e che SuperTennis trasmette in diretta. Al “Queensland Tennis Centre” di Brisbane la squadra azzurra, quinta testa di serie, vincitrice del Gruppo E (superando Brasile e Norvegia) ha portato il match al doppio misto decisivo. Ma Camilla Rosatello e Lorenzo Musetti hanno ceduto 61 62 ad Iga Swiatek ed Hubert Hurkacz.

Dopo la vittoria sul Brasile e sulla Norvegia, il team azzurro guidato da Vincenzo Santopadre cede al doppio misto contro la Polonia nei quarti di finale della United Cup ma il ripescaggio è arrivato. In singolare, hanno vinto Musetti e Berrettini, hanno perso Bronzetti e Trevisan.

In semifinale sfiderà Grecia o Croazia.

In precedenza nella notte italiana Lorenzo Musetti, n.23 ATP, ha liquidato 61 61, in appena 58 minuti, Daniel Michalski, n.280 del ranking, cedendo appena tre punti al servizio (tutti nel secondo set e due proprio quando ha servito per chiudere la partita). “Ovviamente il servizio ha funzionato davvero bene, ma non solo quello. Ho sentito un grande feeling con la palla fin dal primo colpo. Credo di aver giocato sicuramente una gran partita”.

Oggi mi muovevo molto, molto velocemente con i piedi e penso che questo sia un aspetto fondamentale per il mio gioco – ha detto ancora Lorenzo -. Ero a fuoco, quindi ho potuto gestire la partita in modo positivo”.

Nel secondo singolare Martina Trevisan, n.27 WTA, ha ceduto 62 64, in un’ora e 51 minuti di partita, alla regina del tennis mondiale Iga Swiatek.

Nel terzo singolare ancora una vittoria per Matteo Berrettini che ha sconfitto in tre set Hubert Hurkacz.

Nel quarto singolare Lucia Bronzetti non è entrata praticamente mai in partita contro Magda Linette che ha vinto rapidamente in due set

United Cup (Australia), cemento – Quarti di Finale

United Cup (Australia), cemento – Quarti di Finale

02:30 USA– Gran Bretagna03:30 Polonia– Italia05:30 Grecia– Croazia

Ken Rosewall Arena – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [3] Madison Keys vs [15] Katie Swan



ATP United Cup Madison Keys [3] Madison Keys [3] 2 6 6 Katie Swan [15] Katie Swan [15] 6 3 4 Vincitore: Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Keys 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-4 → 6-4 K. Swan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 M. Keys 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 K. Swan 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 K. Swan 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 M. Keys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Swan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Swan 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 K. Swan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 K. Swan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-1 → 4-2 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 K. Swan 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 K. Swan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Swan 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-5 → 2-6 M. Keys 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 2-4 → 2-5 K. Swan 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Keys 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 K. Swan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 M. Keys 0-15 0-30 0-40 df 0-2 → 0-3 K. Swan 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 M. Keys 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1

2. [3] Taylor Fritz vs [15] Cameron Norrie



ATP United Cup Taylor Fritz [3] Taylor Fritz [3] 4 7 4 Cameron Norrie [15] Cameron Norrie [15] 6 5 6 Vincitore: Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Fritz 0-15 15-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 3-1 → 3-2 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 T. Fritz 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-5 → 6-5 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 C. Norrie 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-2 → 4-3 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 C. Norrie 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 T. Fritz 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-3 → 2-3 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [3] Jessica Pegula vs [15] Harriet Dart (non prima ore: 07:30)



ATP United Cup Jessica Pegula [3] Jessica Pegula [3] 6 6 Harriet Dart [15] Harriet Dart [15] 2 0 Vincitore: Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 J. Pegula 30-0 40-0 5-0 → 6-0 H. Dart 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 H. Dart 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-0 → 3-0 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 H. Dart 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Pegula 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 H. Dart 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-2 → 5-2 J. Pegula 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 H. Dart 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 H. Dart 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 H. Dart 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. [3] Frances Tiafoe vs [15] Daniel Evans



ATP United Cup Frances Tiafoe [3] Frances Tiafoe [3] 3 7 6 Daniel Evans [15] Daniel Evans [15] 6 5 3 Vincitore: Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 D. Evans 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 D. Evans 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 2-2 → 3-2 D. Evans 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-1 → 2-2 F. Tiafoe 15-0 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Evans 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 D. Evans 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 D. Evans 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-4 → 5-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Evans 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 D. Evans 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Evans 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Evans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 D. Evans 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 D. Evans 15-0 15-15 0-0

5. [3] Jessica Pegula / Frances Tiafoe vs [15] Harriet Dart / Daniel Evans



ATP United Cup Jessica Pegula / Taylor Fritz [3] Jessica Pegula / Taylor Fritz [3] 6 6 Harriet Dart / Daniel Evans [15] Harriet Dart / Daniel Evans [15] 4 4 Vincitore: Pegula / Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Pegula / Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 H. Dart / Evans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 J. Pegula / Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 H. Dart / Evans 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 J. Pegula / Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 H. Dart / Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Pegula / Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 H. Dart / Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Pegula / Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 0-1 → 1-1 H. Dart / Evans 15-0 30-0 30-15 df 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Pegula / Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 H. Dart / Evans 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 J. Pegula / Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 H. Dart / Evans 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Pegula / Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 H. Dart / Evans 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Pegula / Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 H. Dart / Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 J. Pegula / Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0

RAC Arena – Ora italiana: 05:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [1] Despina Papamichail vs [8] Donna Vekic



ATP United Cup Despina Papamichail [1] Despina Papamichail [1] 2 0 Donna Vekic [8] Donna Vekic [8] 6 6 Vincitore: Vekic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-5 → 0-6 D. Papamichail 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-4 → 0-5 D. Vekic 30-0 30-15 df 40-15 0-3 → 0-4 D. Papamichail 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Papamichail 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-5 → 2-6 D. Papamichail 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 D. Vekic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 D. Papamichail 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 D. Papamichail 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 D. Papamichail 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [1] Stefanos Tsitsipas vs [8] Borna Coric



ATP United Cup Stefanos Tsitsipas [1] Stefanos Tsitsipas [1] 6 6 7 Borna Coric [8] Borna Coric [8] 0 7 5 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 S. Tsitsipas 15-0 4-5 B. Coric 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 4-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-4 → 4-4 B. Coric 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 1-4 → 2-4 B. Coric 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 1-2 → 1-3 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 B. Coric 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 ace 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 B. Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 6-5 → 6-6 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 ace 40-15 ace 4-4 → 5-4 B. Coric 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 4-3 B. Coric 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 B. Coric 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 S. Tsitsipas 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 4-0 → 5-0 B. Coric 15-15 15-30 df 15-40 3-0 → 4-0 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 B. Coric 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

3. [1] Maria Sakkari vs [8] Petra Martic (non prima ore: 10:30)



ATP United Cup Maria Sakkari [1] Maria Sakkari [1] 6 6 Petra Martic [8] Petra Martic [8] 3 3 Vincitore: Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Martic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 M. Sakkari 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 P. Martic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Sakkari 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 P. Martic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 P. Martic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 P. Martic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Sakkari 15-0 30-0 5-3 → 6-3 P. Martic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 ace 40-A ace 4-3 → 5-3 M. Sakkari 40-15 3-3 → 4-3 P. Martic 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Sakkari 15-0 40-15 2-2 → 3-2 P. Martic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 ace 2-1 → 2-2 M. Sakkari 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 P. Martic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

4. [1] Michail Pervolarakis vs [8] Borna Gojo



ATP United Cup Stefanos Sakellaridis [1] Stefanos Sakellaridis [1] 4 2 Borna Gojo [8] Borna Gojo [8] 6 6 Vincitore: Gojo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 B. Gojo 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 2-5 → 2-6 S. Sakellaridis 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 B. Gojo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 S. Sakellaridis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 S. Sakellaridis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 B. Gojo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Sakellaridis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 S. Sakellaridis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 S. Sakellaridis 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-3 → 2-3 B. Gojo 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 S. Sakellaridis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 B. Gojo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 S. Sakellaridis 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

5. [1] Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas vs [8] Donna Vekic / Borna Coric



ATP United Cup Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas [1] Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas [1] 15 4 Petra Martic / Borna Gojo [8] • Petra Martic / Borna Gojo [8] 40 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Martic / Gojo 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-4 M. Sakkari / Tsitsipas 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 P. Martic / Gojo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Sakkari / Tsitsipas 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 2-3 → 3-3 P. Martic / Gojo 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 2-3 M. Sakkari / Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Martic / Gojo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 M. Sakkari / Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Martic / Gojo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Pat Rafter Arena – Ora italiana: 03:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [2] Daniel Michalski vs [5] Lorenzo Musetti



ATP United Cup Daniel Michalski [2] Daniel Michalski [2] 1 1 Lorenzo Musetti [5] Lorenzo Musetti [5] 6 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-5 → 1-6 D. Michalski 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-5 → 1-5 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 0-4 → 0-5 D. Michalski 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 D. Michalski 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 L. Musetti 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 D. Michalski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-5 → 1-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 D. Michalski 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 L. Musetti 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-2 → 1-3 D. Michalski 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 D. Michalski 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

2. [2] Iga Swiatek vs [5] Martina Trevisan (non prima ore: 05:00)



ATP United Cup Iga Swiatek [2] Iga Swiatek [2] 6 6 Martina Trevisan [5] Martina Trevisan [5] 2 4 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 3-1 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 2-0 → 3-0 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Trevisan 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. [2] Hubert Hurkacz vs [5] Matteo Berrettini (non prima ore: 08:30)



ATP United Cup Hubert Hurkacz [2] Hubert Hurkacz [2] 4 6 3 Matteo Berrettini [5] Matteo Berrettini [5] 6 3 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 2-4 → 2-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 5-3 → 6-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 H. Hurkacz 30-0 ace 40-0 40-15 df 4-2 → 5-2 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 3-2 → 4-2 H. Hurkacz 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Berrettini 15-0 ace 4-5 → 4-6 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

4. [2] Magda Linette vs [5] Lucia Bronzetti



ATP United Cup Magda Linette [2] Magda Linette [2] 6 6 Lucia Bronzetti [5] Lucia Bronzetti [5] 1 2 Vincitore: Linette Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 L. Bronzetti 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-1 → 5-2 M. Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 L. Bronzetti 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 M. Linette 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 2-0 L. Bronzetti 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 L. Bronzetti 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-1 → 5-1 M. Linette 3-1 → 4-1 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 40-40 40-A ace 2-1 → 3-1 M. Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Bronzetti 15-0 30-0 30-15 1-0 → 1-1 M. Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

5. [2] Iga Swiatek / Hubert Hurkacz vs [5] Camilla Rosatello / Lorenzo Musetti