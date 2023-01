United Cup: Il programma di Mercoledì 04 Gennaio. Italia in campo contro la Polonia per l’accesso alle semifinali

Ken Rosewall Arena – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [3] Madison Keys vs [15] Katie Swan

2. [3] Taylor Fritz vs [15] Cameron Norrie

3. [3] Jessica Pegula vs [15] Harriet Dart (non prima ore: 07:30)

4. [3] Frances Tiafoe vs [15] Daniel Evans

5. [3] Jessica Pegula / Frances Tiafoe vs [15] Harriet Dart / Daniel Evans

RAC Arena – Ora italiana: 05:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [1] Despina Papamichail vs [8] Donna Vekic

2. [1] Stefanos Tsitsipas vs [8] Borna Coric

3. [1] Maria Sakkari vs [8] Petra Martic (non prima ore: 10:30)

4. [1] Michail Pervolarakis vs [8] Borna Gojo

5. [1] Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas vs [8] Donna Vekic / Borna Coric

Pat Rafter Arena – Ora italiana: 03:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [2] Daniel Michalski vs [5] Lorenzo Musetti

2. [2] Iga Swiatek vs [5] Martina Trevisan (non prima ore: 05:00)

3. [2] Hubert Hurkacz vs [5] Matteo Berrettini (non prima ore: 08:30)

4. [2] Magda Linette vs [5] Lucia Bronzetti

5. [2] Iga Swiatek / Hubert Hurkacz vs [5] Camilla Rosatello / Lorenzo Musetti