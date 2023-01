United Cup: L’italia batte per 5 a 0 la Norvegia e passa al turno successivo. Berrettini “Casper Ruud, è un giocatore super solido, è migliorato così tanto nell’ultimo anno. Quindi sapevo che dovevo fare del mio meglio” (Video del match con Ruud)

L’Italia ha sconfitto 5-0 la Norvegia nella seconda sfida valida per il Gruppo E della “United Cup”, nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023 e che SuperTennis trasmette in diretta. Al “Queensland Tennis Centre” di Brisbane la squadra azzurra, quinta testa di serie, vincitrice all’esordio sul Brasile (3-2), si è così guadagnata il diritto di sfidare la vincente del Gruppo B (Svizzera o Polonia) per un posto in semifinale.

Nella notte italiana Matteo Berrettini, n.16 ATP, ha battuto 64 64, in poco meno di un’ora e mezza di partita, Casper Ruud, n.3 del ranking, conquistando il punto del successo tricolore. Il 26enne romano ha messo a seno 10 ace ed ha vinto l’88% dei punti quando ha messo la prima di servizio. “Casper, è un giocatore super solido, è migliorato così tanto nell’ultimo anno. Quindi sapevo che dovevo fare del mio meglio – ha detto Berrettini -. Ci conosciamo piuttosto bene, quindi studiamo sempre quello che stiamo facendo e sapevo che dovevo servire in quel modo. Una cosa però è sapere cosa fare ed un’altra è farlo, ma sono davvero contento che abbia funzionato abbastanza bene e sono soddisfatto”.

“L’obiettivo è andare avanti il più possibile. È bellissimo giocare con i miei compagni di squadra: ci conosciamo da quando eravamo molto giovani ed è pazzesco che ora rappresentiamo l’Italia. È un vero onore per noi – ha detto ancora Berrettini -. L’altro giorno a cena parlavamo di quando giocavamo l’uno contro l’altro a 12 anni. È super bello e sono davvero felice. Ovviamente è la prima volta che gioco insieme alle ragazze e penso che sia speciale, diverso, forse un po’ più stressante. Ma ci stiamo divertendo molto”.

Lucia Bronzetti, n.54 WTA, ha arrotondato il successo regolando 62 75, in un’ora e 48 minuti, Ulrikke Eikeri, n.388 WTA.

In chiusura il doppio misto con Camilla Rosatello e Lorenzo Musetti che hanno firmato il “cappotto” superando 76(2) 62, in un’ora e 24 minuti, Ulrikke Eikeri e Victor Durasovic.

Pat Rafter Arena – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Matteo Berrettini vs [18] Casper Ruud



2. [5] Lucia Bronzetti vs [18] Ulrikke Eikeri



3. [5] Camilla Rosatello / Andrea Vavassori vs [18] Ulrikke Eikeri / Viktor Durasovic