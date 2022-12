ATP 250 Adelaide: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. C’è anche Dominic Thiem

ATP 250 Adelaide – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Kwon, Soonwoo vs Thiem, Dominic

(WC) Winter, Edward vs (5) Daniel, Taro

(2) Humbert, Ugo vs Wu, Yibing

Popyrin, Alexei vs (8) Zhang, Zhizhen

(3) Safiullin, Roman vs Hanfmann, Yannick

Millman, John vs (7) Pospisil, Vasek

(4) Barrere, Gregoire vs (WC) Hijikata, Rinky

Duckworth, James vs (6) Shelton, Ben

Showcourt 1 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Alison Riske-Amritraj vs Viktorija Golubic

2. [3] Anastasia Potapova vs [DA SR] Taylor Townsend

3. John Millman vs [7] Vasek Pospisil

4. [1] Soonwoo Kwon vs Dominic Thiem

5. James Duckworth vs [6] Ben Shelton

Court 2 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Storm Hunter vs [12] Tamara Korpatsch

2. [WC] Kimberly Birrell vs [7] Ana Bogdan

3. [WC] Taylah Preston vs [9] Claire Liu

4. [6] Mayar Sherif vs [WC] Lizette Cabrera

5. [1] Anhelina Kalinina vs Dayana Yastremska

Court 3 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Ugo Humbert vs Yibing Wu

2. Alexei Popyrin vs [8] Zhizhen Zhang

3. [3] Roman Safiullin vs Yannick Hanfmann

4. [WC] Edward Winter vs [5] Taro Daniel

5. [4] Gregoire Barrere vs [WC] Rinky Hijikata

Court 4 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:00 am)

1. Linda Noskova vs [8] Anna Kalinskaya

2. [4] Shelby Rogers vs Yue Yuan

3. [5] Katerina Siniakova vs Kamilla Rakhimova

4. Cristina Bucsa vs [11] Marta Kostyuk

5. Anna Bondar vs [10] Jasmine Paolini