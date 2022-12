Rune: “Odio il dibattito sul migliore di tutti i tempi”

Uno dei nomi più promettenti della nuova generazione, il danese Holger Rune è uno dei tanti appassionati di tennis infastiditi dal dibattito su chi sia, in fin dei conti, il migliore in assoluto. In un’intervista rilasciata al sito britannico “Express Sport”, il numero 11 del mondo afferma addirittura di odiare questo dibattito e che le continue discussioni sull’argomento, soprattutto su Internet, non fanno altro che offuscare l’eredità di questi giocatori.

“Sinceramente non penso a questo argomento. Odio il dibattito sul GOAT. Penso che tutti i tennisti in discussione siano straordinari, hanno raggiunto traguardi assolutamente storici. Ciò che hanno fatto spinge altri giovani a credere che sia possibile. I record sono lì per essere infranti e ti costringono a lavorare di più per infrangerli. Questo è positivo per il futuro del tennis e contribuisce ad aumentarne il livello”, ha commentato.

Rune crede che sia lui che Carlos Alcaraz possano affrontare Novak e Rafa nel 2023 e giocarsi i titoli più importanti del circuito: “Sì, ci credo [che possa battere il serbo e lo spagnolo]. Sono felice che continuino a giocare, perché non c’è dubbio che abbiano stabilito uno standard molto alto”, ha sottolineato il campione del Masters 1000 di Parigi Bercy, dove ha sconfitto in finale proprio Djokovic.