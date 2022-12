Nishikori si sposa finalmente dopo i rinvii dovuti alla pandemia

La pandemia ha rovinato i piani di Kei Nishikori per la cerimonia nuziale, ma ecco che il giapponese, ex top 4 ATP e ora senza ranking nella classifica mondiale maschile, ha finalmente vissuto quel giorno speciale. Dopo il matrimonio civile celebrato nel dicembre 2020, Kei ha sposato Mai in questi giorni, in un momento in cui sta lottando per tornare in campo.

“Salve, ho delle novità per tutti voi. Il 24 dicembre ha avuto la cerimonia e il ricevimento di nozze con mia moglie Mai. Per molto tempo non ho potuto farlo a causa del Covid-19. Grazie mille per aver festeggiato con così tante persone. Sarà un nuovo inizio per noi. Per tornare sul palcoscenico principale del mondo, lavorerò duramente”, ha scritto su Instagram, lui che ha sofferto per un infortunio.