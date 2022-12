“È impossibile vedere la palla”: tifosi e giocatori si lamentano del colore del campo al WTL (Video)

Questa settimana Dubai ospita molti dei migliori giocatori del mondo – Novak Djokovic, Iga Swiatek, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Paula Badosa, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina e Caroline Garcia sono tutti presenti – ma uno dei temi che ha dominato la settimana è il colore del campo, con i fan che si lamentano che è quasi impossibile seguire le partite in televisione.

Gli organizzatori dell’evento – che godono di un buon sostegno finanziario, a giudicare dalla qualità dei giocatori presenti – hanno deciso di costruire un campo di colore giallognolo, che ovviamente si sposa con il colore della pallina da tennis. E non sono solo i tifosi a lamentarsi: gli stessi giocatori ammettono che bisogna essere “molto attenti” per colpire la palla in modo corretto.