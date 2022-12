Top 300 WTA sospesa per tre anni per aver perso di proposito

L’Agenzia Internazionale per l’Integrità del Tennis continua a pescare coloro che hanno commesso illegalità e infangato lo sport. Ora è toccato alla cilena Barbara Gatica, tennista attualmente al 256° posto della classifica WTA, essere condannata a una sospensione di tre anni, dopo essere stata giudicata colpevole per aver concordato di perdere di proposito una partita nel 2016.

A soli 26 anni, Gatica subisce una dura battuta d’arresto nella sua carriera e dovrà comunque pagare una multa di cinquemila dollari, tenendo conto che non ha rispettato le regole del programma anticorruzione dell’ITIA. Ora dovrà stare completamente lontana dal tennis per i prossimi 3 anni e non potrà nemmeno partecipare a un torneo da tifosa.