Segnali di cambiamento? Indian Wells non richiederà agli spettatori di essere vaccinati per il Covid-19 nell’edizione 2023

Gli Stati Uniti rimangono un paese problematico per coloro che non sono vaccinati contro il Covid-19, poiché i cittadini stranieri non possono entrare senza tale certificato. Tuttavia, il Masters 1000 di Indian Wells potrebbe far pensare a qualche cambiamento più profondo in vista, vista la sua decisione in merito all’edizione del 2023.

Ora, i tifosi che visiteranno il torneo nordamericano non dovranno essere vaccinati contro il Covid-19, a differenza del 2022, dove era ancora obbligatorio. In questo senso, le misure continuano ad attenuarsi, quindi resta da vedere se un giocatore come Novak Djokovic potrà recarsi in Nord America e giocare i quattro Masters 1000 che si tengono lì: Indian Wells, Miami, Cincinnati e Canada.