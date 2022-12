Rafael Nadal ha vinto il premio ITF World Champion anche se non è il numero 1 del mondo. Seconda volta nel secolo che accade

Rafael Nadal ha vinto il premio ITF World Champion dalla Federazione Internazionale di Tennis (ITF) per la quinta volta nella sua carriera, provocando una situazione rara nella storia del circuito maschile. Per la seconda volta in questo secolo, il numero uno del mondo alla fine della stagione – in questo caso Carlos Alcaraz – non è il campione del mondo ITF.

L’altra volta che accadde in questo secolo fu nel 2013, curiosamente con Rafa Nadal dall’altra parte della medaglia. Quell’anno Nadal divenne il numero uno del mondo dopo aver vinto il Roland Garros e gli US Open, ma fu Novak Djokovic, campione degli Australian Open e “finalista” a Wimbledon e agli US Open, a laurearsi campione del mondo.