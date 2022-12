Dieci incredibili punti vincenti di Carlos Alcaraz nel 2022 (video)

Carlos Alcaraz è il tennista del 2022. Con il suo gioco ricco di energia, attacchi perentori e incredibili difese ha esaltato gli appassionati di tutto il mondo, diventando il più giovane n.1 dell’epoca moderna della disciplina.

Per celebrare la sua formidabile stagione, TennisTv ha raccolto 10 punti spettacolari vinti dall’allievo di Juan Carlos Ferrero (coach dell’anno 2022), scambi che ben descrivono che razza di talento e campione sia “Carlito”. Ve li riportiamo con il video del canale tematico.

Non è una top10 esaustiva, mancano gli incontri giocati negli Slam (non prodotti dal canale tennistico). Qual è il vostro preferito della clip?

2022's Most Improved Player: @carlosalcaraz!

Here's 10 times he blew our minds this year… pic.twitter.com/CDfBpv4brT

— Tennis TV (@TennisTV) December 15, 2022