I campi di Wimbledon dipinti di bianco

C’è qualcosa di consueto in questo periodo: la cartolina di Natale di Wimbledon! La neve ha ricoperto l’All England Club di Londra ed è stato lo stesso Grande Slam britannico a condividere le immagini dei campi – in particolare il Centre Court – completamente dipinto di bianco e senza un punto verde in vista.

Grandi immagini da Wimbledon, a molti mesi di distanza dal momento in cui il leggendario torneo britannico sarà segnato dal verde dell’erba quando inizierà.